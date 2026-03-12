Home News TV-News

"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück

ARD-Krimi-Reihe

"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück

12.03.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Nach zwei Jahren Pause ermitteln die Südtiroler Ermittler im 21. Fall des Bozen-Krimis: Ein Mörder im Krampus-Kostüm treibt sein Unwesen. Die Zuschauer erwartet ein packendes TV-Ereignis, das Spannung und die malerische Bergkulisse Bozens vereint.
Ein Fall für zwei: Sonja (Chiara Schoras) und Jonas (Gabriel Raab) sind ein eingespieltes Team.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Ermittlerin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) hält Antonio Minardi (Max von Thun) aus mehreren Gründen für zwielichtig und verdächtig. Hat er seinen Konkurrenten, sowohl beruflich als auch privat, aus dem Weg geräumt, um freie Bahn zu haben?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Auch im neuen Film wird die Region um Bozen wieder pittoresk in Szene gesetzt. Neben der imposanten Bergwelt stellen auch die idyllischen Weinberge sehenswerte Kulissen dar. Zwischen Jung-Winzerin Laura (Charleen Deetz, rechts) und ihrer Oma Katharina (Lisa Kreuzer, hinten) geht es weniger friedlich zu. Sonderermittlerin Mariella Colombo (Gabriela García-Vargas) ist diesmal nur zu Besuch in Bozen und hilft den beiden bei der Weinlese.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Eitel Sonnenschein herrscht im neuen Film lange nicht zwischen Sonjas (Chiara Schoras, links) Stieftochter Laura (Charleen Deetz, rechts) und ihrer Oma Katharina (Lisa Kreuzer). Laura möchte mit dem Weingut Mitglied einer Genossenschaft werden, auch um ihrer Großmutter damit zu helfen doch die ist dagegen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Sonja (Chiara Schoras, rechts) fährt hinauf in die Berge, um mit der Bergführerin Milena Rinaldi (Fanny Krausz) zu sprechen. Irgendetwas scheint bei einer ihrer Touren vorgefallen zu sein, an der die ermordeten Daniel Gasser und Paolo Fiore teilnahmen. Die Lösung des Mordfalls?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Der Obdachlose Franco Fabrizi (Eisi Gulp, links) hat den Mörder von Daniel Gasser gesehen. Commissario Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) weiß nicht so recht, ober er ihm glauben soll, dass es der Krampus war.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Teenager Finn (Levi Brandl, rechts) konnte seinen Stiefvater Daniel Gasser nicht leiden und macht sich bei Sonja (Chiara Schoras) und Jonas (Gabriel Raab) verdächtig. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil er ein Krampus-Kostüm besitzt ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Ricarda Gasser (Franziska Weisz, Mitte) ist schockiert, als sie von Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) erfährt, dass ihr Mann ermordet wurde. Wirklich zu trauern scheint sie aber nicht um ihn. Er galt als Tyrann und soll sie und ihren Sohn auch mal geschlagen haben. Zudem hatte sie eine Affäre mit seinem Konkurrenten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer
Nachdem sein früherer guter Freund und Chef Daniel Gasser ihn entlassen hatte, fand der Sommelier Paolo Fiore (Harwin Kravitz, rechts) einen neuen Job bei Gassers ärgstem Konkurrenten Minardi (Max von Thun). Beide wissen nichts Gutes über den Ermordeten zu berichten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hans Joachim Pfeiffer

Um die sieben Millionen Menschen schalteten zuletzt bei der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi" ein, die im vergangenen Jahr ihren zehnten Geburtstag feierte. Nach einer langen, zweijährigen Pause kehrt sie am Donnerstagabend mit dem 21. Film "Der Bozen-Krimi: Teuflische Strafe" zurück. Regie führte zum ersten Mal der Südtiroler Hans Hofer, das Drehbuch stammt einmal mehr von Mathias Klaschka. Zumindest thematisch hätte der Film besser in die Vorweihnachtszeit gepasst denn in die vorösterliche, denn der Serienmörder, der in Bozen umgeht, ist kein Geringerer als der Krampus ...

"Der Bozen-Krimi – Teuflische Strafe"
Kriminalfilm • 12.03.2026 • 20:15 Uhr

Die dämonische Gestalt, eine Art Knecht Ruprecht, der die bösen Kinder mit der Rute bestraft, ist fest in der alpinen Folklore verankert. Mit Gruselmasken, Hörnern, Kostümen und warnenden Kuhglocken ziehen als Krampus Verkleidete am Abend des 5. Dezember vielerorts durch die Straßen und sorgen für Angst und Schrecken. Spielerisch, versteht sich. Doch im neuen "Bozen-Krimi" wird aus dem Spiel tödlicher Ernst, als ein Mörder in Krampus-Kostüm die Gegend unsicher macht. "Monster-Morde!", titelt die Presse.

Sein erstes Opfer Daniel Gasser (Marco Boriero) war Besitzer eines Sternerestaurants. Er wurde erschossen, der Obdachlose Franco Fabrizi (Eisi Gulp) hat die Tat beobachtet und eindeutig Krampus gesehen. Doch weshalb dieses Kostüm? Will der Täter sein Opfer für etwas bestrafen, Rache also? Ein Profi scheint es jedenfalls nicht gewesen zu sein, zu unpräzise waren die tödlichen Schüsse.

Was ging in den Bergen vor sich?

Der Sommelier Paolo Fiore (Harwin Kravitz), den Gasser kürzlich fristlos entließ, war eindeutig nicht gut auf ihn zu sprechen. Und er beschreibt Gasser als Tyrann, der gegenüber seiner Frau (Franziska Weisz) und Stiefsohn Finn (Levi Brandl) auch mal handgreiflich wurde. Und dann ist da noch der schnöselige Antonio Minardi (Max von Thun). Der Spitzengastronom war nicht nur Gassers größter Konkurrent, sondern hat auch eine Affäre mit Ricarda. Er hätte ohne Gasser nun also freie Bahn, beruflich wie privat. Kurz darauf gibt es ein weiteres Krampus-Opfer: Paolo Fiore.

Der Beginn einer Mordserie? Wer ist der oder die nächste? Und wo ist die Verbindung zwischen den bisherigen Opfern? Ein Foto, das die einstigen Freunde Gasser und Fiore bei einer Bergtour mit weiteren Personen zeigt, führt Sonja zu der Bergführerin Milena Rinaldi (Fanny Krausz). Die Ermittlerin vermutet, dass auf der Tour etwas vorgefallen ist. Aber wer sind die beiden anderen Männer auf dem Foto? Es sind viele Fragen, auf die Sonja und Jonas Antworten finden müssen, und die Zeit drängt, der Krampus könnte jederzeit wieder zuschlagen.

Wie immer spielen neben den Ermittlern auch im 21. Film der Reihe die Kultur und die imposant in Szene gesetzte Berglandschaft rund um Bozen tragende Hauptrollen. Auf den 22. Fall müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wieder zwei Jahre warten. Schon kommende Woche geht es weiter mit "Der Bozen-Krimi – Rebenblut".

"Der Bozen-Krimi – Teuflische Strafe" – Do. 12.03. – ARD: 20.15 Uhr

Diese Österreicherin wird neue "Tatort"-Kommissarin in Dortmund
In Dortmund ermittelt schon bald wieder ein Duo: Die österreichische Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher steht nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger an der Seite von Jörg Hartmann im "Tatort" vor der Kamera.
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser

