"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet

11.03.2026, 09.11 Uhr
von Stefan Weber
Motsi Mabuse, Jurorin bei "Let's Dance", reagiert auf Bodyshaming-Kommentare und setzt ein starkes Zeichen auf Instagram gegen Körperkritik. Unterstützung erhält sie von Fans und Kollegen.
Motsi Mabuse
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse veröffentlichte bei Instagram ein Statement gegen Bodyshamimg.   Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images
"Let's Dance"
"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse trug bei der ersten Show der neuen Staffel ein Outfit, das in einem Kommentar kritisiert wurde.  Fotoquelle: Joshua Sammer/Getty Images

Seit Ende Februar steht sie wieder im Rampenlicht: Auch in der 19. Staffel von "Let's Dance" bildet Motsi Mabuse, gemeinsam mit Joachim Llambi und Jorge González, wieder die Jury der RTL-Promitanzshow. Doch nicht nur ihre Bewertungen der Stars werden in sozialen Netzwerken diskutiert, auch ihr Aussehen kommentieren zahlreiche Zuschauer. Auf Instagram reagierte die 44-Jährige nun öffentlich auf einen abwertenden Beitrag über ihre Figur und veröffentlichte ein Statement gegen Bodyshaming.

Der Kommentar, den Mabuse nun aufgriff, lautete: "Nice aber gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus". Die Jurorin reagierte darauf mit einem Instagram-Video, in dem sie in einem auffälligen roten Kleid tanzt – dem gleichen Outfit, das sie zuvor in der Sendung getragen hatte. Zu dem Clip veröffentlichte sie ein längeres Statement über den Umgang mit Körperkommentaren im Internet.

Statement gegen Bodyshaming

"Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema", schrieb Mabuse. "Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel. Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren." Die Jurorin betont in ihrem Beitrag, dass solche Kommentare nicht nur Frauen im Fernsehen betreffen würden. "Das passiert jeden Tag. In Kommentaren. In Gesprächen. In Blicken", schrieb sie weiter.

Als Reaktion darauf forderte sie mehr gegenseitige Unterstützung. "Deshalb brauchen Frauen etwas, das stärker ist als diese Stimmen: eine dicke Haut, Mut weiterzugehen und vor allem Menschen um sich herum, die einen aufbauen statt herunterzuziehen." Ihr Fazit formulierte Mabuse ebenfalls deutlich: "Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, weiterzugehen, sich nicht kleinmachen zu lassen und sich gegenseitig zu stärken. Lasst uns Frauen sein, die einander tragen." Unter ihren Beitrag setzte sie unter anderem die Hashtags "Körpervielfalt" und "Respekt".

Mabuse: Großer Zuspruch für ihren Post

Der Instagram-Post löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer unterstützten Mabuse in den Kommentaren. Auch Kolleginnen und Kollegen äußerten sich öffentlich. "Let's Dance"-Tänzerin Isabel Edvardsson kommentierte knapp mit "Word". Ihr Jurykollege Jorge González schrieb: "Du bist gut so, wie du bist". Daneben finden sich zahlreiche unterstützende Beiträge von Fans.

Mabuse hatte im vergangenen Jahr zudem über eine Veränderung ihres Lebensstils gesprochen. Der britischen Boulevardzeitung "The Sun" sagte sie, dass sie abgenommen habe: "Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich mache Krafttraining und baue Muskeln auf. Ich esse Nüsse, Obst und Salat."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
