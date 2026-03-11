Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar

Arnold Schwarzenegger baut seine Rückkehr auf die Kinoleinwand weiter aus. Wie US-Medien berichten, hat der Schauspieler und ehemalige Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien auf dem Arnold Sports Festival, das in Columbus, Ohio, veranstaltet wird, die Rückkehr einer seiner kultigsten Figuren angekündigt: Laut Schwarzenegger soll es einen neuen Film rund um Conan, den Barbaren, geben.

"Conan der Barbar" kam 1982 in die Kinos und gehört zu den frühen Erfolgen in der Karriere des damaligen Schauspielers und Bodybuilders. Der neue Film soll den Titel "King Conan" tragen und den Titelhelden als gealterten, in Ungnade fallenen König zeigen, der aus seinem eigenen Reich vertrieben wird. Laut Schwarzenegger soll der Film keiner künstlichen Verjüngerung seines Hauptdarstellers dienen. "Sie schreiben [den Film] nicht so, als wäre ich 40 Jahre alt, sondern altersgerecht", sagte er. Ein paar Prügeleien würde es zwar schon geben, "aber es wird anders sein". Regie soll Christopher McQuarrie führen, der auch vier Filme der "Mission: Impossible"-Reihe inszenierte.

Auch "Phantom Kommando"-Fortsetzung in Planung Schwarzenegger kündigte weitere neue Projekte bei dem auf YouTube veröffentlichten Bühnengespräch an. So soll er an einem neuen Film der "Predator"-Franchise mitwirken. Und auch sein im Vergleich zu "Conan der Barbar" weniger bekannter Actionthriller "Phantom Kommando" von 1985 soll eine Fortsetzung bekommen. Das Drehbuch stehe bereits, so der 78-Jährige.

Zuletzt war Arnold Schwarzenegger auf dem kleinen Bildschirm zu Hause: Mit der Netflix-Serie "Fubar" feierte er 2023 sein Comeback. Im Kino war er zuletzt 2019 in "Terminator: Dark Fate" zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

