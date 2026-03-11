Home News Film-News

Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar

Arnolds Comeback

Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar

11.03.2026, 08.56 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Arnold Schwarzenegger kündigt ein Comeback als Conan der Barbar an. Der neue Film "King Conan" zeigt ihn als gealterten, in Ungnade gefallenen König. Auch Fortsetzungen von "Predator" und "Phantom Kommando" sind in Planung.
Arnold Schwarzenegger
44 Jahre nach Premiere des Orginalfilms will Arnold Schwarzenegger noch einmal in die Rolle von Conan, dem Barbaren, schlüpfen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Rodin Eckenroth

Arnold Schwarzenegger baut seine Rückkehr auf die Kinoleinwand weiter aus. Wie US-Medien berichten, hat der Schauspieler und ehemalige Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien auf dem Arnold Sports Festival, das in Columbus, Ohio, veranstaltet wird, die Rückkehr einer seiner kultigsten Figuren angekündigt: Laut Schwarzenegger soll es einen neuen Film rund um Conan, den Barbaren, geben.

"Conan der Barbar" kam 1982 in die Kinos und gehört zu den frühen Erfolgen in der Karriere des damaligen Schauspielers und Bodybuilders. Der neue Film soll den Titel "King Conan" tragen und den Titelhelden als gealterten, in Ungnade fallenen König zeigen, der aus seinem eigenen Reich vertrieben wird. Laut Schwarzenegger soll der Film keiner künstlichen Verjüngerung seines Hauptdarstellers dienen. "Sie schreiben [den Film] nicht so, als wäre ich 40 Jahre alt, sondern altersgerecht", sagte er. Ein paar Prügeleien würde es zwar schon geben, "aber es wird anders sein". Regie soll Christopher McQuarrie führen, der auch vier Filme der "Mission: Impossible"-Reihe inszenierte.

Auch "Phantom Kommando"-Fortsetzung in Planung

Schwarzenegger kündigte weitere neue Projekte bei dem auf YouTube veröffentlichten Bühnengespräch an. So soll er an einem neuen Film der "Predator"-Franchise mitwirken. Und auch sein im Vergleich zu "Conan der Barbar" weniger bekannter Actionthriller "Phantom Kommando" von 1985 soll eine Fortsetzung bekommen. Das Drehbuch stehe bereits, so der 78-Jährige.

Derzeit beliebt:
>>"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
>>"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel
>>Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
>>Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends

Zuletzt war Arnold Schwarzenegger auf dem kleinen Bildschirm zu Hause: Mit der Netflix-Serie "Fubar" feierte er 2023 sein Comeback. Im Kino war er zuletzt 2019 in "Terminator: Dark Fate" zu sehen.

"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Die vierteilige Miniserie "Vanished" verbindet eine intensive Liebesgeschichte mit Thriller-Spannung. Kaley Cuoco und Sam Claflin spielen ein Paar, das in einem Netz aus Geheimnissen gefangen ist. Ab 13. März in der ARD Mediathek.
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
Meisterwerke der Coens
Fargo
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
So sehen die "E.T."-Stars heute aus
Leben nach E.T.
Nach Hause!
"Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" Adele Neuhauser als frustrierte Ehefrau mit Callboy-Affäre
Gesellschaftliche Tabus
Adele Neuhauser im Interview
"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
Diese neue ZDF-Serie erbt den "Bergdoktor"-Sendeplatz
ADHS-Sanitäterin
Einfach Elli
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Deutet sich heute schon Marisa Burgers Abschied bei den "Rosenheim-Cops" an?
Abschied von Stockl
"Die Rosenheim-Cops - Jagd auf Stockl"
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
RTL zeigt verunglückte Wanda Perdelwitz heute in einem ihrer letzten TV-Filme
Armbrustmord
Wanda Perdelwitz
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Hasskommentare über ihr Aussehen: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück
Überraschender Auftritt
Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Ralf Dümmel kämpfen in "Die Höhle der Löwen" um die besten Investments. Ein Gründerpaar sorgt in der aktuellen Staffel für eine große Überraschung.
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly