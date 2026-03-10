Nach Hasskommentaren: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück

Es war die größte Erfolgsgeschichte, die es bisher in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" gab: Die Gewürze von "Ankerkraut" wurden zum Top-Investment. Das Startup veränderte das Leben des Gründerpaares. Doch trotz des großen Erfolgs, gab es für Anne und Stefan Lemcke nach der Ausstrahlung eine Welle von Hasskommentaren. 10 Jahre nach diesem Auftritt in der "Höhle der Löwen" traten die Ankerkraut-Gründer nun erneut in der VOX-Sendung auf und sorgten für eine Überraschung. Das Ehepaar hat sich optisch völlig verändert.

2021 zeigte sich das Gründerpaar Anne und Stefan Lemcke mit einigen Pfunden mehr auf den Rippen in "Die Höhle der Löwen". (Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser)

"Die Höhle der Löwen": Gründerpaar sorgt für große Überraschung 2016 war das Jahr, in dem sich alles für das Ehepaar Anne und Stefan Lemcke veränderte. Die beiden stellten ihre Gewürzmischungen den Löwen und den Zuschauern vor. Frank Thelen war begeistert und investierte 300.000 Euro und erhielt 20 Prozent Anteile. Nach der TV-Austrahlung explodierte die Nachfrage nach Ankerkraut und bescherte dem Gründerpaar einen überragenden finanziellen Erfolg. Doch in den sozialen Medien erhielten sie, aufgrund ihres Aussehens, zahlreiche abwertende Kommentare. "Die Kommentare auf Social Media waren teilweise wirklich heftig und einige sogar unter der Gürtellinie. Unser Aussehen, unsere Kleidung und unser Verhalten wurden stark kommentiert", erinnert sich Stefan Lemcke. Nach Meinung einiger Zuschauer hatte das Paar zu viele Pfunde auf den Rippen. "Natürlich ist so ein Feedback nicht spurlos an uns vorbeigegangen", erklärt der Unternehmer in einem Interview mit t-online. 2021 kam das Paar das erste Mal zurück in die "Höhle der Löwen" und nahm als Gast-Löwen in der Sendung Platz. Ein Jahr später verkauften sie Ankerkraut an den Nestlé-Konzern. In der aktuellen Staffel sind die beiden erneut als Investoren für eine Sendung dabei und sorgen mit ihrem Auftritt für eine große Überraschung.

"Die Höhle der Löwen"-Investor: "Hass im Netz dürfen wir nicht tolerieren" Durch eine Ernährungsumstellung und viel Sport zeigen sich Anne und Stefan Lemcke deutlich erschlankt. Das Paar ist kaum wiederzuerkennen. Für die Hasskommentare, welche die Ankergründer ertragen mussten, zeigt Frank Thelen kein Verständnis. "Hass im Netz dürfen wir nicht tolerieren", stellt der TV-Löwe klar. "In jungen Jahren habe ich auch meinen Körper vernachlässigt. Nächtelang programmiert, Fast Food, viel Stress. Hauptsache Tempo. Irgendwann merkt man: Energie ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man langfristig performen will, muss man Gesundheit genauso ernst nehmen wie sein Business", berichtet Frank Thelen von seinen persönlichen Erfahrungen. Heute sind Anne und Stefan Lemcke glücklich über ihren beruflichen Erfolg und ihren gesunden Lebensstil.

