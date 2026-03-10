"Bridget Jones"-Reihe: Wird es einen fünften Teil geben?

Seit vor genau 25 Jahren die Komödie "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" ins Kino kam, lieben wir diese Figur: Bridget Jones (Renée Zellweger), diese sympathische Reporterin und Fernsehproduzentin, die auf der Suche nach der großen Liebe immer wieder Rückschläge einstecken muss, den Kampf um ihr Lebensglück jedoch nie aufgibt. Zuletzt kriegte sie ihn doch, ihren Traummann Mark Darcy (Colin Firth), bevor der sie in schließlich in "Verrückt nach ihm" (2023) doch wieder verließ – diesmal für immer, denn er starb auf tragische Weise.

Allein zurück blieb Bridget aber nicht. Nicht nur waren ihr die beiden Kinder, die sie mit Mark in die Welt setzte, eine wichtige Stütze. Es taten sich auch wieder Möglichkeiten einer neuen Liebe auf. Bridget bandelte mit einem weitaus jüngeren Mann an und fand auch Gefallen am attraktiven Lehrer ihres Sohnes. Selbst nach dem größten Schicksalsschlag kämpfte sie sich also zurück ins Leben, um schließlich zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wie diese Zukunft aber genau aussieht, das müsste ein weiterer Film erzählen. Nur: Wird es einen fünften "Bridget Jones"-Film überhaupt geben?

Autorin Helen Fielding arbeitet an Buch, aber ... Der steht noch in den Sternen. Denn da die Film-Reihe eng an die Buchvorlagen von Helen Fielding gekoppelt ist, müsste die britische Autorin erst einen fünften Roman schreiben, bevor daraus ein fünfter Film werden könnte. Genau hier aber wird es kompliziert. Fielding arbeitet derzeit zwar an einem Buch, allerdings handle es sich nicht um ein "Bridget-Buch", wie sie im Februar 2025 dem Branchenmagazin "Variety" verriet. Andererseits, so fügte sie bemerkenswerterweise hinzu, müsse das nicht so bleiben. Man wisse schließlich nie.

Heißt also: Das Nicht-Bridget-Buch, an dem Fielding im Februar vergangenen Jahres noch schrieb, könnte vielleicht doch noch in ein Bridget-Buch ausarten. Und das wiederum würde den Weg frei machen für einen fünften Bridget-Film. Nicht nur die Fans, auch die Hauptdarstellerin der Filmreihe, Renée Zellweger, würde es freuen. Sie drücke Fielding die Daumen, dass "ihr etwas einfällt", sagte die US-Schauspielerin in der Radiosendung "Heart Breakfast". Schließlich sei die Rolle der Bridget Jones der "beste Job der Welt". Noch so eine, die dem Charme der Kultfigur erlegen ist.

