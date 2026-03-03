Home News Film-News

„Ein Ticket für Zwei“: Kultfilm mit den beiden Comedy-Legenden Steve Martin und John Candy

Komödie von 1987

„Ein Ticket für Zwei“: Kultfilm mit den beiden Comedy-Legenden Steve Martin und John Candy

03.03.2026, 12.00 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Ein Ticket für Zwei" von 1987 werden Steve Martin und John Candy zu unfreiwilligen Reisegefährten. Die Komödie von John Hughes zeigt ihren chaotischen Weg von New York nach Chicago.
Ein Ticket für zwei
Werden Neal Page (Steve Martin, links) und Del Griffith (John Candy, rechts) jemals an ihrem Ziel ankommen?  Fotoquelle: Paramount Pictures
Ein Ticket für zwei
Das Flugzeug wurde umgeleitet, im Zug erlebten sie unglaubliche Abenteuer - und dann müssen Neal Page (Steve Martin, links) und Del Griffith (John Candy) auch noch mit einem ausgebrannten Auto zurechtkommen.   Fotoquelle: ZDF / Paramount

Zwei der herausragendsten Komiker Amerikas zusammen in einem Film: Steve Martin und John Candy werden in der überdrehten Screwball-Komödie "Ein Ticket für Zwei" von 1987 zu unfreiwilligen Reisegefährten, die auf ihrem Weg von New York nach Chicago beinahe durch den gesamten nordamerikanischen Kontinent geschickt werden. Der amüsante (doch mittlerweile etwas in die Jahre gekommene) Film ist nun bei ZDFneo (Dienstag, 3. März, 22.35 Uhr) zu sehen.

Thanksgiving ist ganz klar ein Fest der Familie. Selbstverständlich hat deshalb der erfolgreiche Werbefachmann Neal Page (Steve Martin), der es bis nach New York geschafft hat, versprochen, an diesem Feiertag daheim in Chicago den Truthahn zu zerlegen. Allerdings sind mit ihm Hunderttausende anderer Heimkehrer unterwegs.

John Candy und Steve Martin im Kult-Komödienklassiker mit bittersüßer Geschichte

Bereits im Taxi von Manhattan zum Flughafen lernt er Del Griffith (John Candy) kennen, der sich als stolzer Vertreter für Duschvorhangringe vorstellt. Sein Redefluss – aber auch das Chaos, das er verbreitet – lassen die Reise zum Pannentrip allererster Güte werden. Zuerst wird natürlich der Flug wegen eines Schneetreibens umgeleitet – und das Hotel in Kansas, in dem sie deshalb die Nacht verbringen müssen, hat nur noch ein Bett frei.

Derzeit beliebt:
>>Weißes Haus reagiert auf Gerüchte um Donald Trumps Gesundheitszustand
>>War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
>>Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
>>Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV

Der Film war ein weiterer Meilenstein in der Karriere des Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten John Hughes, aus dessen Feder unter anderem auch Kultfilme wie "Ferris macht blau" und "The Breakfast Club" und Komödienklassiker wie "Schöne Bescherung" und "Kevin – Allein zu Haus" stammten. Hughes erlitt mit 59 Jahren 2009 bei einem Spaziergang in New York einen tödlichen Herzinfarkt.

Große Sorge um Verona Pooths Sohn: 14-jähriger Rocco sitzt während Nahost-Krieg in Dubai fest
Verona Pooth durchlebt schwere Zeiten: Ihr Sohn Rocco steckt in Dubai fest, während sie sich einem wichtigen Gerichtstermin stellen muss. Die Familie stehe in engem Kontakt und hoffe auf eine baldige Rückkehr des Teenagers nach Deutschland.
Familie in Sorge
Franjo, Verona und Rocco Pooth

Während Steve Martin bis heute in Film und Fernsehen ("Only Murders In The Building") begeistert, starb sein Co-Star John Candy ("Allein mit Onkel Buck", "Cool Runnings") ebenfalls viel zu früh: 1994 erlag er im Alter von nur 43 Jahren einem Herzinfarkt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Aktionswoche Reise Die große Reise-Aktionswoche

Das könnte dich auch interessieren

Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
ARD-Film kritisiert Schönheitsdruck auf Frauen - mit Adele Neuhauser
"Faltenfrei"
Faltenfrei
Was wurde aus den "Trainspotting"-Stars?
Kultfilm-Jubiläum
Kein Griff ins Klo
Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star
Hochzeit in Manhattan
Maya Hawke und Christian Lee Hutson halten Händchen.
"Ein Reihenhaus steht selten allein": Kritik zur Komödie mit Stephan Luca
Vorstadt-Satire
"Ein Reihenhaus steht selten allein"
Abschied in Halle: "Polizeiruf 110" endet
"Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen"
Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
„Marie Antoinette“ auf ZDFneo: Kostümfilm von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst
Glamour im Käfig
Marie Antoinette
Sterbeurkunde enthüllt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane wirklich
Schwere Krankheit
Eric Dane
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Schickte Jim Carrey einen Doppelgänger zur Preisverleihung? Jetzt äußert sich die César-Akademie
César-Mysterium
Jim Carrey
Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Das ist der prominente Nachbar von Bill Kaulitz
Hollywood-Bungalow
Bill Kaulitz
Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Berlinale
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Gigantischer Bergsturz in Blatten: ARTE zeigt die Gefahr schmelzender Gletscher
"Gletscher – Schmelzende Riesen"
Gletscher - Schmelzende Riesen
Tödlicher Schatzraub: Kommissar Behringer ermittelt in Bamberg
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
Kim Jong-un und die Atommacht Nordkorea: ZDF erklärt die Gefahr
"Nordkoreas Geheimnisse – Die Waffen des Diktators"
Nordkoreas Geheimnisse - Die Waffen des Diktators
Zwischen Notfall und Personalmangel: Landärzte am Limit im ZDF
"37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz"
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
"Sie ist total verschmust": Heidi Klum wäre gerne ihre Hündin Uschi
Heidi Klum als Hai
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Harald Lesch warnt im ZDF: Klimawandel bedroht Millionen Menschen
"Terra X Harald Lesch … und wie die Welt mit dem Klima ringt"
Harald Lesch
Große Sorge um Verona Pooths Sohn: 14-jähriger Rocco sitzt während Nahost-Krieg in Dubai fest
Familie in Sorge
Franjo, Verona und Rocco Pooth
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Kaum zu glauben: Diese Dinge sind Florian Silbereisen wirklich passiert
"Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen.