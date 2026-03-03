„Ein Ticket für Zwei“: Kultfilm mit den beiden Comedy-Legenden Steve Martin und John Candy

Zwei der herausragendsten Komiker Amerikas zusammen in einem Film: Steve Martin und John Candy werden in der überdrehten Screwball-Komödie "Ein Ticket für Zwei" von 1987 zu unfreiwilligen Reisegefährten, die auf ihrem Weg von New York nach Chicago beinahe durch den gesamten nordamerikanischen Kontinent geschickt werden. Der amüsante (doch mittlerweile etwas in die Jahre gekommene) Film ist nun bei ZDFneo (Dienstag, 3. März, 22.35 Uhr) zu sehen.

Thanksgiving ist ganz klar ein Fest der Familie. Selbstverständlich hat deshalb der erfolgreiche Werbefachmann Neal Page (Steve Martin), der es bis nach New York geschafft hat, versprochen, an diesem Feiertag daheim in Chicago den Truthahn zu zerlegen. Allerdings sind mit ihm Hunderttausende anderer Heimkehrer unterwegs.

John Candy und Steve Martin im Kult-Komödienklassiker mit bittersüßer Geschichte Bereits im Taxi von Manhattan zum Flughafen lernt er Del Griffith (John Candy) kennen, der sich als stolzer Vertreter für Duschvorhangringe vorstellt. Sein Redefluss – aber auch das Chaos, das er verbreitet – lassen die Reise zum Pannentrip allererster Güte werden. Zuerst wird natürlich der Flug wegen eines Schneetreibens umgeleitet – und das Hotel in Kansas, in dem sie deshalb die Nacht verbringen müssen, hat nur noch ein Bett frei.

Der Film war ein weiterer Meilenstein in der Karriere des Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten John Hughes, aus dessen Feder unter anderem auch Kultfilme wie "Ferris macht blau" und "The Breakfast Club" und Komödienklassiker wie "Schöne Bescherung" und "Kevin – Allein zu Haus" stammten. Hughes erlitt mit 59 Jahren 2009 bei einem Spaziergang in New York einen tödlichen Herzinfarkt.

Während Steve Martin bis heute in Film und Fernsehen ("Only Murders In The Building") begeistert, starb sein Co-Star John Candy ("Allein mit Onkel Buck", "Cool Runnings") ebenfalls viel zu früh: 1994 erlag er im Alter von nur 43 Jahren einem Herzinfarkt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

