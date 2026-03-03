Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?

Seit 2021, als Daniel Craig den Agenten 007 zum letzten Mal gespielt und sich damit von der Rolle verabschiedet hat, werden immer wieder Namen hervorgebracht, die die Rolle des James Bond übernehmen könnten. Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson oder auch Theo James – sie alle waren irgendwann mal im Gespräch für die Rolle. Seit Ende Dezember wurde Callum Turner ganz hoch gehandelt und der soll die Rolle nun auch tatsächlich auch bekommen haben.

James Bond: Keine Zeit die Klappe zu halten? Dabei verraten mehrere Turner nahestehende Quellen der Daily Mail, dass der 35-Jährige selbst überall herumerzählt, dass sich Regisseur Denis Villeneuve (Dune) für ihn entschieden haben soll. „Er hat die Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgeplappert“, sollen sie dem Blatt zu Folge gesagt haben. „Callum ist der neue Bond, das wurde bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.“ Ist der neue 007 also auch eine Null-Null-Plaudertasche?

Geht es nach der Daily Mail, dann ist auch bei Turners Verlobter, Popstar Dua Lipa, die Freude riesengroß. „Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt schon die ganze Zeit, dass sie gerne das Bond-Theme aufnehmen würde.“

Was heißt das jetzt? Nichts ist entschieden, alles ist noch offen. Die Daily Mail ist als Boulevard-Medium für eben diese Art von Journalismus bekannt und in der Vergangenheit schon mit viel haarsträubenderen Geschichten aufgefallen. Im Fall „Neuer James Bond“ kann festgehalten werden: Das Studio Amazon MGM hat bisher offiziell weder den aus dem „Harry Potter“-Franchise bekannten Callum Turner als neuen Bond-Darsteller bestätigt, noch hat es Infos zu einer Zusammenarbeit mit Dua Lipa herausgegeben.

Sollten die Gerüchte um Turner wahr sein, dann wird es sehr wahrscheinlich in sehr naher Zukunft eine Pressemitteilung geben, die das bestätigt. Erfahrungsgemäß straft Hollywood nämlich zu viel Plapperei ab – vor allem, wenn sie nicht mit dem Ok des Studios erfolgt.

Interview auf der Berlinale: Ist es endgültig raus? Auf der Berlinale gab es nun einen Zwischenfall, der die Spekulationen weiter anheizt. In einem Interview mit Callum Turner und Tracy Letts wird explizit gefragt, wer denn nun der neue James Bond sei. Tracy Letts sagt: "Ich bin der neue James Bond". Doch Callum Turner greift schnell in die humorvolle Aussage seines Schauspiel-Kollegen ein und kontert: "Ich dachte, das verrätst du niemandem". Der gesamte ironische Unterton heizt das Gerücht, dass Callum Turner der neue Bond ist, noch mehr auf. Letts ist als 60-jähriger US-Amerikaner nämlich kein Kandidat für die Rolle.

