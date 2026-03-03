Home News Star-News

Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?

Berlinale

Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?

03.03.2026, 08.45 Uhr
von Natasa Unkel
Seit einiger Zeit wird wild spekuliert, wer wird der neue James Bond? Callum Turner gilt als ein guter Kandidat für die Rolle. Ein Vorfall auf der Berlinale könnte deutliche Klarheit bringen.
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.
Hat Callum Turner sich auf der Berlinale versprochen und bestätigt, dass er der neue James Bond ist?  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Marina Takimoto

Seit 2021, als Daniel Craig den Agenten 007 zum letzten Mal gespielt und sich damit von der Rolle verabschiedet hat, werden immer wieder Namen hervorgebracht, die die Rolle des James Bond übernehmen könnten. Henry CavillAaron Taylor-Johnson oder auch Theo James – sie alle waren irgendwann mal im Gespräch für die Rolle. Seit Ende Dezember wurde Callum Turner ganz hoch gehandelt und der soll die Rolle nun auch tatsächlich auch bekommen haben.

James Bond: Keine Zeit die Klappe zu halten?

Dabei verraten mehrere Turner nahestehende Quellen der Daily Mail, dass der 35-Jährige selbst überall herumerzählt, dass sich Regisseur Denis Villeneuve (Dune) für ihn entschieden haben soll. „Er hat die Neuigkeit in der ganzen Stadt herumgeplappert“, sollen sie dem Blatt zu Folge gesagt haben. „Callum ist der neue Bond, das wurde bestätigt. Jeder in seinem Umfeld spricht darüber. Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis überhaupt.“ Ist der neue 007 also auch eine Null-Null-Plaudertasche?

Geht es nach der Daily Mail, dann ist auch bei Turners Verlobter, Popstar Dua Lipa, die Freude riesengroß. „Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt schon die ganze Zeit, dass sie gerne das Bond-Theme aufnehmen würde.“ 

Derzeit beliebt:
>>„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
>>Gigantischer Bergsturz in Blatten: ARTE zeigt die Gefahr schmelzender Gletscher
>>ProSieben zeigt „Sicario“: Darum ist der Kartell-Thriller mit Emily Blunt so packend
>>Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden

Was heißt das jetzt?

Nichts ist entschieden, alles ist noch offen. Die Daily Mail ist als Boulevard-Medium für eben diese Art von Journalismus bekannt und in der Vergangenheit schon mit viel haarsträubenderen Geschichten aufgefallen. Im Fall „Neuer James Bond“ kann festgehalten werden: Das Studio Amazon MGM hat bisher offiziell weder den aus dem „Harry Potter“-Franchise bekannten Callum Turner als neuen Bond-Darsteller bestätigt, noch hat es Infos zu einer Zusammenarbeit mit Dua Lipa herausgegeben.



Sollten die Gerüchte um Turner wahr sein, dann wird es sehr wahrscheinlich in sehr naher Zukunft eine Pressemitteilung geben, die das bestätigt. Erfahrungsgemäß straft Hollywood nämlich zu viel Plapperei ab – vor allem, wenn sie nicht mit dem Ok des Studios erfolgt.

Interview auf der Berlinale: Ist es endgültig raus?

Auf der Berlinale gab es nun einen Zwischenfall, der die Spekulationen weiter anheizt. In einem Interview mit Callum Turner und Tracy Letts wird explizit gefragt, wer denn nun der neue James Bond sei. Tracy Letts sagt: "Ich bin der neue James Bond". Doch Callum Turner greift schnell in die humorvolle Aussage seines Schauspiel-Kollegen ein und kontert: "Ich dachte, das verrätst du niemandem". Der gesamte ironische Unterton heizt das Gerücht, dass Callum Turner der neue Bond ist, noch mehr auf. Letts ist als 60-jähriger US-Amerikaner nämlich kein Kandidat für die Rolle.

Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Seit über 60 Jahren begeistert der Kultspion die Welt — doch hinter Martini, Aston Martin und Lizenz zum Töten verbergen sich überraschende Details.
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
Bond-Girl-Gerüchte
Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!
Das ändert sich
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Schauspieler packt aus
Peaky Blinders-Macher übernimmt Bond-Drehbuch!
Neues Bond-Skript
Dua Lipa: Der Diamantring, der die Welt verzaubert
Verlobung bestätigt
Neuigkeiten zum nächsten „James Bond“-Film: Interne Streitigkeiten und ein neuer 007-Agent
Was sich hinter den Kulissen abspielt
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Tödlicher Schatzraub: Kommissar Behringer ermittelt in Bamberg
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
Kim Jong-un und die Atommacht Nordkorea: ZDF erklärt die Gefahr
"Nordkoreas Geheimnisse – Die Waffen des Diktators"
Nordkoreas Geheimnisse - Die Waffen des Diktators
Zwischen Notfall und Personalmangel: Landärzte am Limit im ZDF
"37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz"
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
"Sie ist total verschmust": Heidi Klum wäre gerne ihre Hündin Uschi
Heidi Klum als Hai
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Harald Lesch warnt im ZDF: Klimawandel bedroht Millionen Menschen
"Terra X Harald Lesch … und wie die Welt mit dem Klima ringt"
Harald Lesch
Große Sorge um Verona Pooths Sohn: 14-jähriger Rocco sitzt während Nahost-Krieg in Dubai fest
Familie in Sorge
Franjo, Verona und Rocco Pooth
Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
Luxusleben enthüllt
Harald Glööckler
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Kaum zu glauben: Diese Dinge sind Florian Silbereisen wirklich passiert
"Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen.
Kein Diät-Programm: Johannes B. Kerner verrät, wie er sieben Kilo verlor
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Darum wird Sebastian Ströbel auf roten Teppichen oft mit "falscher" Ehefrau fotografiert
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Five Nights at Freddy's 2"
Harrison Ford kämpft bei Preisverleihung mit den Tränen: "Schwierig, aus dieser Branche auszusteigen"
Lebenswerk-Ehrung
Harrison Ford
Steigende Verkehrstote bei Radfahrern: „Tatort“ mit Ulrike Folkerts greift reales Problem auf
Tödliche Gefahr
Tatort: Sashimi Spezial
Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg
Marcel Remus' Instagram-Kritik
Marcel Remus
Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
Nahost-Krieg
Elena Miras
Schockierende Einblicke: Mobbing und Ausgrenzung hinter den Kulissen der „Wilden Kerle“
Ex-Kinderstar packt aus
"Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs"
Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen
Emotionaler Abschied
"Riverboat"
Sänger der Kastelruther Spatzen nahm nach Herz-OP 22 Kilo ab
Herz-OP und Comeback
Norbert Rier
Solitär-Ring mit fünfstelliger Expertise sorgt für Bieterduell bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 2. März 2026
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes