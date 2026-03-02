Home News TV-News

Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen

Emotionaler Abschied

Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen

02.03.2026, 11.19 Uhr
von Franziska Wenzlick
Ein emotionales Finale bei der "Riverboat"-Ausgabe: Kim Fisher verabschiedete den verstorbenen TV-Redakteur Dirk Ebert mit bewegenden Worten und rührte damit nicht nur Co-Moderator Klaus Brinkbäumer zu Tränen.
"Riverboat"
Kim Fisher trauert um einen "Riverboat"-Kollegen.  Fotoquelle: MDR

"Riverboat" endete am Freitagabend ungewohnt emotional. Als die bis knapp zweistündige, bis dahin heitere MDR-Sendung fast vorüber war, richtete sich Kim Fisher an das Fernsehpublikum. "Was für eine launige Runde", seufzte die Moderatorin gegen Mitternacht. "Ich komme jetzt zu einem Punkt – da habe ich mich den ganzen Tag vor gegraust."

Das Team wolle die Ausgabe vom 27. Februar "jemandem widmen, der eigentlich auch an dieser Sendung heute hätte mitarbeiten hätte sollen und nicht mehr da ist". Weiter erklärte die 56-Jährige unter Tränen: "Dirk, wir wünschen dir eine gute Reise – Gott, ich wollte das so nicht – und wir danken dir für alle diese wundervollen Jahre mit dir zusammen." Vor allem Fishers Co-Moderator Klaus Brinkbäumer schien von ihren Worten gerührt.

MDR-Talk „Riverboat“ trauert um TV-Redakteur Dirk Ebert

Die Agentur Dos Santos Entertainment hatte vor einigen Tagen in den sozialen Medien um den verstorbenen TV-Redakteur Dirk Ebert getrauert, dessen "plötzlicher Tod" erschütternd gewesen sei. Auch die "Thüringer Allgemeine" hatte über den Tod des Autors und Betreibers einer eigenen Kaffeerösterei berichtet. Bei "Riverboat" erklärte Kim Fisher nun: "Ich bin mir ziemlich sicher dass du, Dirk, das auch gewollt hättest, dass wir heute mit unseren Gästen von Herzen lachen können."

Ebert war Medienberichten zufolge bereits seit Anfang der 2000er-Jahre für den MDR tätig. Wie Fisher in der Sendung erklärte, habe er auch vor der Aufzeichnung der aktuellen "Riverboat"-Ausgabe Vorgespräche mit den prominenten Gästen geführt. Zur Talk-Runde zählten am Freitagabend unter anderem Comedian Paul Panzer, Schauspieler Fritz Karl und "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner.

"Ja, meine Damen und Herren, jetzt habe ich Sie auch alle ein bisschen geschockt", räumte Fisher schließlich ein. "Aber so ist das Leben, und das Leben geht auch weiter – und mir fehlen jetzt die Worte."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

