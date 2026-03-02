Home News Star-News

Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg

Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg

02.03.2026, 12.16 Uhr
von Franziska Wenzlick
Immobilienmakler Marcel Remus äußert seinen Unmut über Influencer, die die Angriffe des Iran auf Dubai thematisieren. Auf Instagram rechnet er mit der Berichterstattung ab und bezeichnet sie als "völlig verrückt" und "lächerlich".
Marcel Remus
TV-Star und Immobilienmakler Marcel Remus ging auf Instagram hart mit Influencern ins Gericht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jerod Harris

Marcel Remus hat die Nase voll. Dass derzeit zahlreiche nach Dubai ausgewanderte Influencer über der Lage nach den Angriffen des Irans sprechen, stört den "Goodbye Deutschland"-Star gewaltig. Auf Instagram machte Remus seinem Ärger Luft: Es sei "völlig verrückt", dass viele Online-Bekanntheiten "jetzt stündlich irgendwelche Reels produzieren, hochprofessionell wild durch die Straßen von Dubai laufen und erklären, dass alles wunderbar ist".

Dem Empfinden des Immobilienmaklers zufolge klinge es "ultrakrass auswendig gelernt", wenn Influencer erklärten, "sie vertrauen auf das ganze System von Dubai, sie vertrauen der Regierung und sie vertrauen dem Abwehrsystem". Der 39-Jährige wetterte weiter: "Ich finde es dramatisch, dass die Leute das für Klicks oder irgendwelche Reichweite machen. Das ist doch lächerlich! Übermorgen posten sie dann wieder irgendwelche Rabattcodes."

Deutsche Community in Dubai reagiert: Wutrede aus dem Krisengebiet

Besonders sauer stoße dem Mallorca-Auswanderer auf, dass sich so mancher Content Creator "da richtig aufspielt". Er befand: "Für mich sind das alles Nachrichtensprecher geworden innerhalb der letzten 24 Stunden. Ich finde es unfassbar." Weiter sagte Remus: "Früher gab es CNN oder NBC oder RTL Aktuell, die über die Schlagzeilen berichtet haben. Heutzutage kommen irgendwelche dummen Kack-Influencer um die Ecke mit ihren Extensions und ihren Fingernägeln. Oder irgendwelche Krypto-Typen, diese ganzen möchtegern-aufgeblasenen Typen."

Als Immobilienmakler kenne er das Verkaufsargument vieler seiner in dem Emirat ansässigen Kollegen, dass es sich bei Dubai um ein besonders sicheres Land handle. "Am Ende des Tages sehen wir nach den letzten 48 Stunden, dass selbst Dubai nicht sicher ist", mahnte Remus. In einem weiteren Instagram-Beitrag schrieb er: "Heutzutage ist man nirgendwo auf der Welt sicher!"

Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
Reality-Star Elena Miras berichtet auf Instagram aus Abu Dhabi, wo sie nach Dreharbeiten in Thailand gestrandet ist. Der Krieg in Nahost hat den Flugverkehr lahmgelegt, und Miras schildert die chaotischen Zustände und ihre Ängste.
Nahost-Krieg
Elena Miras

Für seine Worte erhält Remus im Netz viel Zuspruch. "Auf den Punkt gebracht", loben mehrere Follower. Eine Nutzerin befindet gar: "Der einzig vernünftige Post, den ich heute über Dubai sehe."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
