Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg

Marcel Remus hat die Nase voll. Dass derzeit zahlreiche nach Dubai ausgewanderte Influencer über der Lage nach den Angriffen des Irans sprechen, stört den "Goodbye Deutschland"-Star gewaltig. Auf Instagram machte Remus seinem Ärger Luft: Es sei "völlig verrückt", dass viele Online-Bekanntheiten "jetzt stündlich irgendwelche Reels produzieren, hochprofessionell wild durch die Straßen von Dubai laufen und erklären, dass alles wunderbar ist".

Dem Empfinden des Immobilienmaklers zufolge klinge es "ultrakrass auswendig gelernt", wenn Influencer erklärten, "sie vertrauen auf das ganze System von Dubai, sie vertrauen der Regierung und sie vertrauen dem Abwehrsystem". Der 39-Jährige wetterte weiter: "Ich finde es dramatisch, dass die Leute das für Klicks oder irgendwelche Reichweite machen. Das ist doch lächerlich! Übermorgen posten sie dann wieder irgendwelche Rabattcodes."

Deutsche Community in Dubai reagiert: Wutrede aus dem Krisengebiet Besonders sauer stoße dem Mallorca-Auswanderer auf, dass sich so mancher Content Creator "da richtig aufspielt". Er befand: "Für mich sind das alles Nachrichtensprecher geworden innerhalb der letzten 24 Stunden. Ich finde es unfassbar." Weiter sagte Remus: "Früher gab es CNN oder NBC oder RTL Aktuell, die über die Schlagzeilen berichtet haben. Heutzutage kommen irgendwelche dummen Kack-Influencer um die Ecke mit ihren Extensions und ihren Fingernägeln. Oder irgendwelche Krypto-Typen, diese ganzen möchtegern-aufgeblasenen Typen."

Als Immobilienmakler kenne er das Verkaufsargument vieler seiner in dem Emirat ansässigen Kollegen, dass es sich bei Dubai um ein besonders sicheres Land handle. "Am Ende des Tages sehen wir nach den letzten 48 Stunden, dass selbst Dubai nicht sicher ist", mahnte Remus. In einem weiteren Instagram-Beitrag schrieb er: "Heutzutage ist man nirgendwo auf der Welt sicher!"

Für seine Worte erhält Remus im Netz viel Zuspruch. "Auf den Punkt gebracht", loben mehrere Follower. Eine Nutzerin befindet gar: "Der einzig vernünftige Post, den ich heute über Dubai sehe."



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

