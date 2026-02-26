Home News Star-News

„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen

Macht der Kapitän einen guten Job?

„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen

26.02.2026, 15.37 Uhr
von Nicole Jansen
Seit Jahren wird über den „Traumschiff“-Kapitän diskutiert. Nun meldet sich Kollegin Barbara Wussow zu Wort und spricht ungewöhnlich offen über Florian Silbereisen.
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow schwärmt von Schauspielkollege Florian Silbereisen. Hier drehen sie gemeinsam für "Das Traumschiff".  Fotoquelle: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Seit Jahren wird die Besetzung des „Traumschiff“-Kapitäns kontrovers diskutiert. Nun äußert sich Barbara Wussow so offen wie selten zu Florian Silbereisen – und gibt im Interview persönliche Einblicke in die Zusammenarbeit am Set. Dabei spricht die Schauspielerin nicht nur über Dreharbeiten und Reisealltag, sondern auch über eine Debatte, die das ZDF-Format schon lange begleitet: „Florian Silbereisen ist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege“.

Die 64-Jährige zeigt sich beeindruckt von der Fähigkeit des Showmasters, zwischen seinen unzähligen Verpflichtungen als Moderator und Schauspieler zu balancieren: „Wenn er einen Tag zuvor in Deutschland noch eine Show moderiert hat und dann rund um den Erdball fliegt, um zu uns zu stoßen, ist er bereits am nächsten Tag ausgeschlafen und stets gut gelaunt bereit für den Dreh“.

Kapitän in der Kritik: Barbara Wussow äußert sich zur Debatte

Trotz der lobenden Worte Wussows, gibt es dennoch immer wieder Stimmen aus der Branche, welche die Besetzung des 44-Jährigen als „Traumschiff“-Kapitän kritisch beäugen. So bemängelten beispielsweise Schauspielerin Katerina Jacob und Kollege Sky Du Mont, dass Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler sei und in seiner Rolle wenig authentisch wirke.

Derzeit beliebt:
>>„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
>>Gil Ofarim privat: Therapie, Familie, Wohnung – so lebt der Dschungelcamp-Star
>>"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung
>>Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars

So äußerte z.B. Jacobs: „Für mich ist das unverständlich, warum ein Moderator einen Schauspieler ersetzen soll“. Wussow hingegen hält die anhaltende Kritik für ungerechtfertigt: „Florian ist ein absoluter Vollprofi, stets textsicher, er hat Talent und kommt super bei den Menschen an. Er verkörpert seine Rolle, wie ich finde, sehr gut“. Mit diesen Worten ergreift sie Partei für Silbereisen und zeigt zugleich auf, welcher großen Beliebtheit sich dieser bei den Zuschauern erfreut.

Abseits der Dreharbeiten: Wo Barbara Wussow zur Ruhe kommt

Fernab des straffen Drehplans für das „Traumschiff“, genießt die 64-Jährige ihre Freizeit vor allem an ihren Lieblingsorten. Besonders ein Ort hat es ihr angetan und ist ein Paradies für die Schauspielerin, wie sie weiter verriet: „Ich liebe Sonne, Palmen, Strand und Meer, weshalb es mich dort magisch hinzieht“.

Darüber hinaus teilt sie auch eine große Leidenschaft u.a. für Montenegro, Santorin oder Korsika. Neben dem Reisen verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie in Wien und spaziert morgens gerne mit ihrem Beagle im Wiener Wald. Ans Aufhören denkt Wussow trotz des bevorstehenden Ruhestandes aber noch lange nicht: „Ich liebe meinen Beruf. Diesen an den Nagel zu hängen, kann und möchte ich mir nicht vorstellen“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
SWR gibt Jury für deutschen ESC-Vorentscheid bekannt – frühere Gewinnerin mit dabei
ESC-Vorentscheid
Ruslana
Désirée Nick vemittelt Interessierten "fundiertes Studium zum Realitystar"
Reality-Ausbildung
Die Realitystar Academy
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
Neuauflage von "Kommissar Rex": Wird Karl Markovics dabei sein?
Kultserie-Rückkehr
Karl Markovics vor einer pinken Wand bei einer Premiere.
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
Jimmy Donaldson erklärt seine Augen: Darum wirkt MrBeast so „starr“
Ist der YouTuber etwa blind?
MrBeast
Helene Fischer lehnte seine Songs ab: Ralph Siegel spricht offen
Das war der Grund
Helene Fischer steht auf der Bühne
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben
Privatleben des "Let's Dance"-Juroren
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.
RomCom-Premiere für Iris Berben und Heiner Lauterbach: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Romantische Komödien
Ein fast perfekter Antrag
Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden
Monster-Allianz
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI
Kontroversen um Scream 7
Scream VI
Als Mario Basler gegen Frauenfußball ätzt, reicht es SWR-Moderatorin: "Einfach mal die Fresse halten"
Basler-Kontroverse
Mario Basler
Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview
Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
Dramedy-Serie
How to Kill Your Sister
"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger
Nachwuchs in Sicht
Laura Papendick
Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt
Gewinnspiel-Verzögerung
Finale im Dschungelcamp
"Hier passiert nichts mehr": DAZN schaltet vor Spielende in die Werbung – Fans sind entsetzt
Werbeunterbrechung
Champions League
Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
Fanbegegnung
Melissa Naschenweng
"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
Spannende Krimireihe
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Ex-"Polizeiruf 110"-Star: Aus diesem Grund verpasste Jaecki Schwarz den Mauerfall
TV-Ikone
Jaecki Schwarz
"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
Kulinarische Abenteuer
Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
Kabarettabend
Dod - Das Leben ist das Ende
"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"
Drama in Ellmau
Der Bergdoktor: Verbotene Früchte
"Ich habe keine Disziplin": Diese Deutsche erobert gerade Hollywood
Schauspielkarriere
Vicky Krieps
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum