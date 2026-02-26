Home News Star-News

"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger

Nachwuchs in Sicht

"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger

26.02.2026, 10.17 Uhr
von Gianluca Reucher
Nachwuchs bei RTL: Diese Sportmoderatroin erwartet ihr zweites Kind!
Laura Papendick
Laura Papendick ist zum zweiten Mal schwanger.  Fotoquelle: RTL / Papendick

Laura Papendick hat eine freudige Nachricht verkündet: Die RTL-Sportmoderatroin erwartet ihr zweites Kind!

Laura Papendick ist erneut schwanger! Das hat die RTL-Sportmoderatorin mit einem Foto verkündet, auf dem sie bauchfrei und mit einer Zeitung in der Hand zu sehen ist, mit der Aufschrift: "Baby #2 coming soon". Demnach erwartet die 37-Jährige bereits im Sommer ihr zweites Kind und drückt gegenüber RTL ihre Vorfreude aus: "Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr. Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein."

Laura Papendick ist seit 2021 mit dem Fernsehdarsteller und Reality-TV-Teilnehmer Alexander Hindersmann zusammen. Im Juni 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Nun erwartet das Paar also erneut ein Sommer-Kind.

Die Journalistin ist seit 2021 im Sport-Team von RTL und moderiert unter anderem die Live-Übertragungen der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League. Darüber hinaus präsentiert sie Motorsport-Highlights von der Formel 1 bei RTL bis zum traditionsreichen 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring bei NITRO. Auch bei den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht sie als Moderatorin vor der Kamera. Zuvor war Laura Papendick in der Sportredaktion bei Sky und Sport1 im Einsatz und wurde vor allem als Co-Moderatorin beim "Doppelpass" bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
