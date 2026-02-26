Home News TV-News

Gewinnspiel-Verzögerung

Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt

26.02.2026, 10.14 Uhr
von Gianluca Reucher
Die 100.000-Euro-Prämie des Dschungelcamp-Finales wurde noch nicht an den Gewinner ausgezahlt. RTL erklärt, dass die Verifizierung des Gewinners noch aussteht.
Finale im Dschungelcamp
Eine glückliche Person, die für Gil Ofarim als Dschungelkönig gestimmt hat, sollte um 100.000 Euro reicher werden. Nach dem Fan-Voting kam es allerdings zu einer Verzögerung.  Fotoquelle: RTL

Im Netz gab es Spekulationen um eine mögliche Beeinflussung der Abstimmungs-Ergebnisse im Dschungelcamp, nachdem Gil Ofarim als Sieger aus der 19. Staffel hervorgegangen war. Nun werden erneut Irritationen um das Voting im Finale laut. Denn offenbar hat RTL nach mehr als zwei Wochen noch immer nicht die 100.000-Euro-Prämie für den glücklichen Fan ausgezahlt, der im Gewinnspiel ermittelt worden ist.

Die hohe Summe sollte an einen Zuschauer oder eine Zuschauerin gehen, der oder die im Finale per kostenpflichtigem Anruf für Dschungelkönig Gil Ofarim gestimmt hat. Normalerweise veröffentlichen RTL und VOX ihre Gewinnspiel-Sieger auf der Seite "Winario" zeitnah. Doch während beispielsweise Hanna B. als Abräumerin der 10.000 Euro aus dem Gewinnspiel vom Dschungel-"Nachspiel" am 22. Februar bereits ausgezeichnet ist, wurde ein Gewinner des Fan-Votings aus dem Dschungelcamp-Finale vom 8. Februar noch nicht gekürt.

Wie "t-online" berichtete, war dort über mehr als zwei Wochen lediglich folgende Mitteilung zu sehen: "An dieser Stelle wird der/die Gewinner/-in des Dschungelcamp-Gewinnspiels vom 08.02.2026 schnellstmöglich veröffentlicht." Jetzt hat sich RTL zu dem Voting-Rätsel selbst geäußert.

RTL reagiert auf Gewinnspiel-Irritationen beim Dschungelcamp-Finale

Gegenüber "Bild" erklärt eine RTL-Sprecherin: "Wie angekündigt wurde nach Ende des Gewinnspiels eine Gewinnerin beziehungsweise ein Gewinner ermittelt. Leider konnten wir diese noch nicht verifizieren, sodass noch kein Name veröffentlicht werden konnte. Die Verifizierung erfolgt gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen." Es müsse eindeutig sein, dass ein echter Mensch teilgenommen hat.

Weiter heißt es: "Das benötigte Zeitfenster richtet sich unter anderem auch nach der Erreichbarkeit des Gewinners oder der Gewinnerin." Dass es auch mal länger dauern kann, sei nichts Ungewöhnliches. Auf "Bild"-Nachfrage, ob die Verifizierung bislang daran gescheitert sei, dass der Gewinner nicht erreicht wurde, oder ob der Sender ausschließen kann, dass der Gewinner infolge eines automatisierten Anrufes durch eine technische Beeinflussung des Votings ermittelt wurde, stellt die RTL-Sprecherin klar: "Der Gewinner/Die Gewinnerin wurde noch nicht erreicht. Ansonsten gibt es keine offenen Fragen oder andere Optionen."

Inzwischen ist auf "Winario" Sophie G. als Siegerin aus dem Gewinnspiel vom Dschungelcamp-Finale am 8. Februar ausgezeichnet worden. Ob die Verifizierung damit nun doch erfolgreich gewesen ist oder vielleicht sogar eine andere Gewinnerin ermittelt wurde, ist allerdings nicht bekannt. Immerhin scheint eine Glückliche dann doch bald um 100.000 Euro reicher zu sein.

Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach dem großen Skandal um Gil Ofarim und den Vorwürfen der Falschbeschuldigung, zieht sich der Musiker zurück und arbeitet an seiner Rückkehr in die Musikwelt.
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Dschungelcamp

