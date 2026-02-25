Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"

Home News Star-News

Heidi Klum Doku

25.02.2026, 13.28 Uhr
von Pamela Haridi
Heidi Klum gewährt in einer neuen, zweiteiligen Dokumentation seltene Einblicke in ihr Privatleben. Der heimliche Star ist jedoch eine andere: ihre Mutter Erna Klum.
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Erna Klum mit gewohnt-strengem Blick neben ihrer Tochter Heidi auf dem Oktoberfest. In der neuen Doku von Heidi Klum spricht sie jetzt über ihre Rolle als Mutter.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Gezeigt wird Heidi Klum (52) zwischen internationalen Events, Familie, Termindruck und ganz normalen Unsicherheiten. In der neuen zweiteiligen Dokumentation „On & Off the Catwalk“ gewährt das Supermodel intime Einblicke in ihr Leben – inklusive ehrlicher Mutter-Tochter-Momente. Mutter Erna Klum (82) nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Erna Klum: „Das Wort Stolz existiert bei mir nicht“

Auf der Fahrt zur Bambi-Verleihung fällt ein Satz, der aufhorchen lässt: „Das Wort Stolz existiert bei mir nicht“, so Mutter Erna. Heidi erklärt das Statement so: ihre Mutter stamme aus einer Generation, in der man solche Gefühle nicht offen formuliert habe. Im Herzen sei sie sicher stolz, es falle ihr jedoch schwer, dies offen auszusprechen. Diese Begebenheit ist einer von vielen ehrlichen, manchmal auch unbequemen Momenten, die der Doku eine gewisse Tiefe verleihen.

Heidi Klums Leben zwischen Glamour und Alltag

Die Dokumentation begleitet Heidi und ihre Kinder Leni (21) und Henry (20) rund um den Globus, zu Fittings in Paris und Berlin, zu den Filmfestspielen in Venedig mit millionenschweren Diamanten und zur Bambi-Verleihung, bei der Naomi Campbell (55) ihr ein „Goldenes Reh“ überreichte.

Gleichzeitig werden sehr private Einblicke präsentiert. So spricht Heidi beispielsweise offen über Figur-Kommentare, körperliche Veränderungen und frühere Selbstzweifel. „Ich bin heute einfach nur ein bisschen dicker als früher“, sagt sie und spricht damit die Wechseljahre an. Ein Thema, das im Modelbusiness selten so unverblümt benannt wird.



Familie Klum als Kontrast zum Rampenlicht

Eine wichtige Rolle in der Doku spielt auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz (36). Trotz Termindruck plant das Model bewusst täglich eineinhalb Stunden „Tom-Break“ für ihn ein. Und auch sein Bruder Bill (36) taucht in der Doku auf.

Erna Klum schläft mit ihrer Tochter Heidi im selben Bett, wenn sie unterwegs sind. Wegen ihres Diabetes hat sie stets Essensvorräte dabei – notfalls auch Spaghetti in einer Serviette oder einen „Koffer voller Süßigkeiten“. Erna Klum verkörpert konstant den beständigen Ruhepol. Direkt, ungefiltert, liebevoll kritisch.

Treffen mit Wolfgang Joop

Ein besonderer Moment ist der Besuch von Heidi und Erna bei Modedesigner Wolfgang Joop (81) in dessen Zuhause. Mit Rosenstrauß und Schwarzwälder Kirschtorte blicken sie auf frühere Vorurteile zurück, die Wolfang Joop gegenüber Heidi durchaus hatte. Durch die gemeinsame „GNTM“-Zeit wichen diese später einer engen Freundschaft. „Ich habe einiges gelernt bei diesem Gespräch“, stellte Heidi anschließend lachend fest.

Heidi Klums größter Luxus

„On & Off the Catwalk“ zeigt Glamour, Zweifel, Familie und eine Mutter, die sich nie vom Ruhm blenden ließ. Vielleicht ist genau das der größte Luxus im Leben eines Supermodels - jemand, auf dessen ehrliche Einschätzung zu jeder Zeit Verlass ist. In Erna Klums Weltbild mag Stolz vielleicht nicht als Wort existieren, wohl aber als Empfindung.

