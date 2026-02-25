Die "Harry Potter"-Zwillinge: Was wurde aus James und Oliver Phelps?

Mit einiger Berechtigung kann man sagen, dass sie in Hogwarts, dieser Schule für Hexerei und Zauberei, erwachsen wurden: Seit 2001 hatten die Zwillinge James und Oliver Phelps in den "Harry Potter"-Filmen die Zwillinge Fred und George Weasley gespielt. Und als der letzte Fantasy-Streifen 2010 im Kasten war, bedeutete das für die Brüder noch lange nicht der Abschied aus der magischen Welt. 14 Jahre später kehrten sie nach Hogwarts zurück – diesmal als Moderatoren einer Backshow, wo nicht weniger als in den Filmen und den Romanen J.K. Rowlings gezaubert wird, nun jedoch am Herd und mit allerlei Küchenwerkzeug statt mit Zauberstäben.

James und Oliver Phelps feierten 2001 mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" ihr Schauspieldebüt. Die Zwillinge Fred und Weasley sollten sie in allen weiteren "Harry Potter"-Filmen spielen. Dass sich die Charaktere zu Fan-Lieblingen entwickeln würden, werden auch sie anfangs kaum geahnt haben. Nicht, weil sie zu jung waren, nämlich zarte 14 Jahre alt, um so etwas voraussehen zu können. Sondern weil Erfolg überhaupt unberechenbar ist. Später konnten die Phelps-Brüder erklären, warum Fred und George, diese Quatschmacher und Chaosstifter, so gut bei den Zuschauern ankamen. Eben deshalb, nämlich weil sie "für den jeden Spaß" zu haben waren, wie Oliver dem Boulevardmagazin "People" erklärte.

Nach dem Ende der "Harry Potter"-Filme konnten die Phelps-Zwillinge ihre Schauspielkarriere in einem doch eher überschaubaren Ausmaß fortsetzen. Was nicht weiter verwundert, denn die Weasley-Brüder, diese Karriere prägenden Rollen, konnten sie nicht so einfach von sich schütteln, um frei zu sein für andere Projeke. Auch deshalb haben sie abseits von "Harry Potter" bislang kaum mehr als eine Handvoll Film- und TV-Sachen vorzuweisen, zu den wenigen zählen die Fernsehserie "Kingdom", wo sie 2009 in einer Episode zu sehen waren, der Fernsehfilm "Danny and the Human Zoo" (2015) und der Horror-Streifen "Last Night in Soho" (2021).

Die Phelps-Brüder bleiben in der magischen Hogwarts-Welt Produktiv geblieben sind sie trotzdem – dank Fred und George Weasley. Seit 2024 moderieren sie die Show "Harry Potter: Wizards Of Baking" (zwei Staffeln verfügbar bei HBO Max), mit der sie in die magische Welt von Hogwarts zurückkehren. Die Harry-Potter-Welt bildet den Rahmen und die Voraussetzung der Sendung, wo Profibäckerinnen und -bäcker Szenen aus dem "Harry Potter"-Filmen in köstliche Süßspeisen und zugleich in spektaktulär aussehende Kunstwerke verwandeln. Wie gesagt, gezaubert wird auch hier, nur mit anderen Mitteln und anderen Ergebnissen. Gedreht wird die Sendung, und das ist wieder eine Gemeinsamkeit, in den Leavesden Studios nahe London, wo auch die "Harry Potter"-Filme entstanden.

Die Phelps-Zwillinge machen beruflich meist gemeinsame Sache, es muss aber nicht immer "Harry Potter" sein. In ihrem Podcast, den sie 2017 ins Leben gerufen und bislang über drei Staffeln hinweg auf YouTube oder Spotify betrieben hatten, sprachen sie mit prominenten Freunden und Kollegen über Gott und die Welt und dazwischen immer auch ein bisschen über sich selbst und ihre teils skurrilen Alltagserlebnisse. "James Ruined The Carpet", hieß etwa eine Episode aus der dritten Staffel, die mit dem Titel "Normal Not Normal" überschrieben war – "James hat den Teppich ruiniert."

Was der Podcast zeigte: James und Oliver Phelps führen ein normales Leben, gleichgeschaltet sind diese Leben jedoch nicht. Das fängt schon damit an, dass der eine, James, seine Haare schulterlang trägt, der andere kurz. Und es geht damit weiter, dass der eine, Oliver, zwei Töchter hat und der andere kinderlos ist. Verheiratet sind beide indes, Oliver traute sich 2015, James ein Jahr später. Und: Natürlich kamen sie nicht gleichzeitig zur Welt, kein Zwillingspaar tut das. Oliver ist 13 Minuten älter als sein Bruder. Ob sie aber wenigstens ihre Geburtstage, zumal ihren 40., gemeinsam feiern – darüber, liebe "Harry Potter"-Fans, werfen wir den unsichtbar machenden Tarnumhang.

