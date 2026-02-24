Home News TV-News

Theresa „Uri“ Brunner geht: Ursula Eber verlässt „Dahoam is Dahoam“

Nach fast 20 Jahren

24.02.2026, 14.57 Uhr
von Gianluca Reucher
Nach fast zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Ursula Erber von ihrer Rolle als Theresa "Uri" Brunner in der beliebten BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Die letzte Folge mit der Kultfigur wird im April 2026 ausgestrahlt.
Ursula Erber (rechts), hier mit Josephine Kroetz, steigt bei "Dahoam is Dahoam" aus.  Fotoquelle: BR/Jo Bischoff

Nach fast 20 Jahren ist Schluss: Ursula Eber steigt im stolzen Alter von 91 Jahren bei "Dahoam is Dahoam" aus. In der Serie, die seit 2007 im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt wird, verkörpert die Darstellerin seit Beginn die Rolle der Theresa "Uri" Brunner. Als Oberhaupt der Brunner-Familie stieg sie in über 3.700 Folgen zur Kultfigur auf. Jetzt verkündet Ursula Eber ihren Abschied.

Nach Jahren in der Kultserie: Schauspielerin sagt „Es langt jetzt“

"Die Figur Theres ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen – und jetzt schaff ich die Theres wieder ab", sagt Ursula Eber zu ihrem Aus in der bayerischen Erfolgsserie. In einem Video auf Instagram betont sie, dass sie viel Freude an ihrer Rolle gehabt habe. Allerdings sei sie "älter, als ich aussehe". Während andere Leute mit 66 oder 67 Jahren in Rente gehen würden, habe sie erst bei "Dahoam is Dahoam" angefangen, als sie dieses Alter schon überschritten hatte. Sie stellt klar: "Es langt jetzt."

In den Kommentaren drücken zahlreiche Fans ihren Dank und ihr Verständnis aus und wünschen der Schauspielerin alles Gute für die Zukunft. Kabarettistin Désirée Nick schreibt mit einigen Herzchen: "Ein großes Vorbild!"

„Dahoam is Dahoam“: Abschied von Theresa Brunner im April 2026

Die letzte Folge von "Dahoam is Dahoam" mit Ursula Eber in der Rolle der Theresa Brunner wird am 7. April 2026 im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt, wie der Sender mitteilte. Die Episode ist am 2. April bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. Darin versammelt sich die Familie Brunner zum Osterwochenende. "Uri" zieht sich abends zurück und wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf.

Die bayerische Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" läuft seit Oktober 2007 montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR. Mit 74,7 Millionen Wiedergaben war sie 2025 laut Sender die erfolgreichste Serie aller ARD-Landesrundfunkanstalten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
