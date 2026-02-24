Home News Star-News

Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars

Rituale

Die heilige Unterhose: Das sind die Show-Rituale unserer Schlagerstars

24.02.2026, 13.37 Uhr
von Ingo Gatzer
Andrea Berg, Helene Fischer und Stefan Mross haben ihre ganz eigenen Rituale. Egal ob hochprozentige Jägermeister-Runden, absolute Dunkelheit beim Schlafen oder das Küssen von Moderationskarten – die Stars der Schlagerwelt haben ihre Eigenheiten.
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Florian Silbereisen und Andy Borg beim Schlagerboom. Ob sie die gleichen Rituale vor ihrem Auftritt teilen?  Fotoquelle: picture alliance / osnapix / Marcus Hirnschal

Um sich perfekt auf ihre Shows vorzubereiten, hegen die Schlagerstars einige Rituale. Die reichen von normalen Routinen bis hin zu abergläubischen Gedanken.

Andrea Berg und ihr hochprozentiges Trinkritual

Bereits 1992 hatte Andrea Berg ihr erstes Album herausgebracht und seitdem bei Konzerten auch große Hallen gefüllt. Dennoch gönnt sich die 59-Jährige vor jedem Auftritt stets einen hochprozentigen Kräuterschnaps. Allerdings nicht alleine: „Unser Ritual ist immer, mit der ganzen Band vor der Show einen Kreis zu machen. Mit allen, die dabei sind, und dann trinken wir einen kleinen Jägermeister.“

Dabei geht es ihr aber nicht nur um den Alkohol, sondern um das Zusammenkommen des ganzen Teams. Nur ein alberner Aberglaube? 2016 verzichtete die Schlagersängerin ein einziges Mal auf den obligatorischen Kräuterschnaps, weil sie ihr Kollege DJ Bobo darum bat. Immerhin sollte Berg in 16 Meter Höhe auf einem Feuer speienden Drachen auftreten. Durch einen technischen Fehler erfassten sie aber die Flammen so sehr, dass die Sängerin schwere Verbrennungen erlitt. Seit diesem Unfall darf der gemeinsame Schnaps vor keinem Auftritt von Andrea Berg fehlen.

Derzeit beliebt:
>>Verrückt, verrückter, "Kacken an der Havel": Diese deutsche Netflix-Serie schießt den Vogel ab
>>Erneuter Quoten-Flop für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
>>Helene Fischer lehnte seine Songs ab: Ralph Siegel spricht offen
>>Thomas Seitel erzählt: Der wahre Beginn seiner Liebe zu Helene Fischer

Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Das Schlager-Genre zeigt sich von seiner freizügigen Seite: Ein Blick hinter die Kulissen der erotischen Inszenierungen - von Playboy-Shootings bis hin zu freizügigen Instagram-Posts.
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.



Helene Fischer und ihr Schlafritual

Für einen angenehmen Schlaf sollten alle potenziellen Störfaktoren eliminiert werden. Die Marotte, die Helene Fischer diesbezüglich pflegt, ist aber dennoch außergewöhnlich. Das Ritual des 41-jährigen Schlagerstars besteht nämlich darin, dafür zu sorgen, dass vor dem Schlafengehen wirklich alle Schotten dicht sind: „Wenn ich im Bett liege, muss immer alles zu sein. Das ist so meine Macke, die ich hab. Nur dann, wenn alles zu ist, kann ich schlafen.“ Das gilt sowohl für daheim als auch für Hotelzimmer und erstreckt sich nicht nur auf Zimmertüren und Fenster, sondern betrifft auch Schranktüren oder Schubladen.

Stefan Mross und die ungewöhnlichen Küsse

Eigentlich ist Stefan Mross ein echter Moderationsprofi. Schließlich führt der Oberbayer schon seit zwei Jahrzehnten durch die Sendung „Immer wieder sonntags“. Da liegt die Annahme nahe, dass der 49-Jährige die Show mit leichter Hand moderiert. Dennoch bereitet er sich akribisch auf jede Sendung vor und überlässt nichts dem Zufall. Das beginnt bereits morgens. Mross bezeichnet sich selbst als „ein bisschen abergläubisch“ und achtet darauf, mit dem richtigen Fuß aufzustehen.

Ein ungewöhnliches Ritual hat mit seinen Moderationskarten zu tun. Die küsst der volkstümliche Musiker nämlich vor dem Schlafengehen und platziert sie anschließend unter seinem Kopfkissen. Und was passierte, als er die Karten abends einmal versehentlich im Auto liegen gelassen hatte? „Da bin ich mitten in der Nacht wieder runter, habe sie geholt und sie dann wieder unters Kopfkissen gelegt.“

Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Florian Silbereisen und was er drunter trägt

Rituale können auch mit der eigenen Kleidung zusammenhängen. Viele Menschen haben etwa ein besonderes Kleidungsstück, das sich durch einen Wohlfühlfaktor auszeichnet oder Glück bringen soll. So geht es auch Multitalent Florian Silbereisen. Der Moderator, Schauspieler und Sänger hat verraten, dass er bei Auftritten immer einen farbenfrohen Glücksbringer trägt. Wer diesen noch nicht entdeckt hat, braucht sich nicht zu grämen.

Es handelt sich nämlich um eine rote Unterhose. Dieser Unterwäsche vertraut der Ex-Freund von Helene Fischer schon über 20 Jahre bei Live-Shows. Aber warum? „Die rote Unterhose hat eine lange Historie. Es ging los 2004 bei meiner ersten Samstagabendshow. Damals musste ich eine rote anziehen, weil mein Anzug zu durchsichtig war. Da hätte man eine weiße oder eine schwarze gesehen.“

Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Aktuell läuft die zehnte Staffel von "Das große Promibacken": Eine der Kandidatinnen ist Paula Lambert, die in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" mit Amira Aly direkt über die erste Folge gesprochen hat. Denn auch Amira nahm bereits an der Show teilt und verrät, wie es hinter den Kulissen abläuft.
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Melania Trump nutzt Bad-Bunny-Song — trotz Kritik von Donald Trump
Musikalische Rebellion
Melania Trump
Ohne Vorwissen keine Chance? Darum war dieser "Tatort" so kompliziert
Abschied von Stefanie Reinsperger
Tatort: Schmerz
Ex-Talkmaster Reinhold Beckmann denkt über Rückkehr ins Fernsehen nach
Bestseller-Autor
Reinhold Beckmann
Vor Helene Fischer: Dieses spektakuläre Leben führte ihr Partner Thomas Seitel
Vielseitig begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Privat wie nie: Helene Fischer spricht offen über ihr Familienleben
Familienglück des Schlagerstars
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Howard Carpendale kritisiert Helene Fischers Bühnenoutfits: Zu sexy für den Schlager?
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Beatrice Eglis Vermögen: Wie reich ist der Schlagerstar wirklich?
Finanzielle Einblicke
Beatrice Egli lacht.
Barbara Wussow privat: Seit 35 Jahren liebt sie denselben Mann
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Florian Silbereisen: Diese 6 Geschichten kennt kaum jemand
"Traumschiff"-Star
Florian Silbereisen.
Historisches Epos: Der Freiheitskämpfer Andreas Hofer kehrt zurück!
"Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers"
Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers
Amira Aly packt übers "Promibacken" aus: "Zuschauer sehen das nicht"
Einblicke hinter die Kulissen
Amira Aly
Neuauflage von "Kommissar Rex": Wird Karl Markovics dabei sein?
Kultserie-Rückkehr
Karl Markovics vor einer pinken Wand bei einer Premiere.
Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest
Kurzfristige Änderung
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Sieben Kilo weg: So hat Johannes B. Kerner sein Gewicht reduziert
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Jagd auf einen Menschen: RTL zeigt besonders brutalen Nordsee-Fall
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
SAT.1-Reportage mit Paul Ronzheimer: Themen von Bürgergeld bis Migration
"Ronzheimer – Wie geht's, Deutschland?"
Paul Ronzheimer
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
ZDF-Doku „Putins Schattenmänner“: Ex-Agenten enthüllen Putins Machtapparat
"Putins Schattenmänner – Russische Agenten packen aus"
Putins Schattenmänner - Russische Agenten packen aus
ARD-Serie „Die Notärztin“ geht weiter: Sabrina Amali zurück im Einsatz
"Die Notärztin"
Die Notärztin
Gelegenheitssex, Poly-Liebe, Angst: So tickt die Generation Z im Bett
"37°: Young Sex – Wie liebt die Gen Z?"
37°: Young Sex - Wie liebt die Gen Z?
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Wiedersehen mit dem Ex: Mit diesem Volksmusiker war Heidi Klum zusammen
Dieser Ex-Partner sticht heraus
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Große Fluktuation auf den Hotelfluren": Heiner Lauterbach blickt auf Party-Exzesse zurück
Heiner Lauterbachs Wandel
Heiner Lauterbach
"Ich bin fast verblutet": Ex-DSDS-Star spricht in RTL-Show über beinahe tödliche OP
Mutige Ehrlichkeit
Reality Queens
Das Monster verstehen: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Predator: Badlands"
ARD-Doku analysiert Trump-Putin-Beziehung im Krieg gegen die Ukraine
"ARD Story: Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?"
ARD Story: Putin und Trump - Ziemlich beste Feinde?
Toni Kroos beim falschen Barbier: Kuriose Friseur-Panne mit Sohn Leon
Barbier-Missgeschick
Toni Kroos
Comedy-Erfolgsshow "Last One Laughing": Nun ist bekannt, wann es weitergeht
Lach-Challenge
LOL: Last One Laughing
„Bares für Rares“: Verkäufer hoffen auf 18.000 Euro — dann der Schock
Ausgabe vom 23. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.