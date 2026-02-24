Home News TV-News

Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest

Kurzfristige Änderung

Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest

24.02.2026, 10.17 Uhr
von Julian Flimm
Die 19. Staffel startet in wenigen Tagen, doch Mikael Tatarkin fehlt plötzlich im Line-up. Was passiert ist – und wer nun einspringt.
Tänzer Mikael Tatarkin schaut ernst.
Tänzer Mikael Tatarkin kann doch nicht bei der aktuellen Staffel von "Let's Dance" teilnehmen.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Kurz vor dem Start der 19. Staffel von "Let’s Dance" steht die RTL-Tanzshow vor einer kurzfristigen Änderung im Profi-Ensemble. Ein etablierter Profi muss verletzungsbedingt passen – sein Nachfolger wurde bereits benannt.

Mikael Tatarkin fällt verletzungsbedingt bei "Let’s Dance" aus

Der Profi-Tänzer Mikael Tatarkin kann nach Angaben von RTL nicht an der kommenden Staffel von "Let’s Dance" teilnehmen. Tatarkin hat sich einen Anriss am Bizepsanker zugezogen, der ihn an einer Teilnahme hindert – noch bevor die erste Show stattfinden konnte. Es wäre seine zweite reguläre Saison bei "Let’s Dance" gewesen.

Tatarkin hatte in der Vergangenheit bereits auf der "Let’s Dance"-Bühne gestanden. Sein Debüt gab er 2024 an der Seite von Maria Clara Groppler, in der darauffolgenden Staffel war er erneut dabei.

"Let’s Dance": Alexandru Ionel rückt nach

Für Tatarkin rückt Alexandru Ionel als Ersatz-Profi in die neue Staffel. Ionel gehört seit 2021 zum Ensemble von "Let’s Dance" und belegte in der Saison 2025 an der Seite von Marie Mouroum den fünften Platz.


Alexandru Ionel mit seiner Ehefrau Patricija (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci)

Mit seinem Einstieg ergibt sich eine bemerkenswerte Konstellation: Ionel wird in derselben Staffel wie seine Ehefrau Patricija Ionel antreten, die ebenfalls als Profi-Tänzerin in der Show vertreten ist. Welche prominenten Partner die beiden zugeteilt bekommen, wird erst in der Auftaktsendung bekanntgegeben.

Start der Staffel und weitere Hintergründe

Die neue Staffel von "Let’s Dance" startet am Freitag, dem 27. Februar 2026 mit der traditionellen Kennenlernshow. RTL hatte bereits im Vorfeld ein vielfältiges Teilnehmerfeld aus Prominenten und Profitänzern angekündigt. Tatarkins Ausfall kommt nur wenige Tage vor dem Auftakt und erfordert kurzfristige Anpassungen im Tanzensemble.

