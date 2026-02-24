Schock kurz vor Start: "Let’s Dance"-Profi verletzt – Ersatz steht fest

Kurz vor dem Start der 19. Staffel von "Let’s Dance" steht die RTL-Tanzshow vor einer kurzfristigen Änderung im Profi-Ensemble. Ein etablierter Profi muss verletzungsbedingt passen – sein Nachfolger wurde bereits benannt.

Mikael Tatarkin fällt verletzungsbedingt bei "Let’s Dance" aus Der Profi-Tänzer Mikael Tatarkin kann nach Angaben von RTL nicht an der kommenden Staffel von "Let’s Dance" teilnehmen. Tatarkin hat sich einen Anriss am Bizepsanker zugezogen, der ihn an einer Teilnahme hindert – noch bevor die erste Show stattfinden konnte. Es wäre seine zweite reguläre Saison bei "Let’s Dance" gewesen.

Tatarkin hatte in der Vergangenheit bereits auf der "Let’s Dance"-Bühne gestanden. Sein Debüt gab er 2024 an der Seite von Maria Clara Groppler, in der darauffolgenden Staffel war er erneut dabei.

"Let’s Dance": Alexandru Ionel rückt nach Für Tatarkin rückt Alexandru Ionel als Ersatz-Profi in die neue Staffel. Ionel gehört seit 2021 zum Ensemble von "Let’s Dance" und belegte in der Saison 2025 an der Seite von Marie Mouroum den fünften Platz.



Alexandru Ionel mit seiner Ehefrau Patricija (Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci)

Mit seinem Einstieg ergibt sich eine bemerkenswerte Konstellation: Ionel wird in derselben Staffel wie seine Ehefrau Patricija Ionel antreten, die ebenfalls als Profi-Tänzerin in der Show vertreten ist. Welche prominenten Partner die beiden zugeteilt bekommen, wird erst in der Auftaktsendung bekanntgegeben.

Start der Staffel und weitere Hintergründe Die neue Staffel von "Let’s Dance" startet am Freitag, dem 27. Februar 2026 mit der traditionellen Kennenlernshow. RTL hatte bereits im Vorfeld ein vielfältiges Teilnehmerfeld aus Prominenten und Profitänzern angekündigt. Tatarkins Ausfall kommt nur wenige Tage vor dem Auftakt und erfordert kurzfristige Anpassungen im Tanzensemble.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels