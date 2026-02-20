"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten": Die Show auf RTL

Die größten Mitsing-Hits aller Zeiten: Oliver Geissen präsentiert
Seit über 20 Jahren werden in der "ultimativen Chart Show" bei RTL musikalische Ranglisten erstellt. Ob nun die erfolgreichsten Hits der letzten 30 Jahre, die erfolgreichsten Lovesongs oder die erfolgreichsten Skandalhits. Diesmal geht es in einer neuen Ausgabe der RTL-Freitagabendsendung um "Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten".
Moderator Oliver Geissen lädt zu einer musikalischen Zeitreise ein, die Generationen verbindet – vom Stadion über die Kneipe bis zur Hausparty. Im Mittelpunkt steht das besondere Gemeinschaftsgefühl, das Songs auslösen, die nahezu jeder kennt. Präsentiert werden Kult-Hymnen, Evergreens und moderne Partyhits, bei denen Mitsingen ausdrücklich erwünscht ist. Ziel des Abends ist die Kür des erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten.
Wenn der Oimara und DJ Ötzi die Hütte wackeln lassen
Unterstützt wird Oliver Geissen von den Promi-Gästen Janine Kunze und Bernd Stelter. In einem musikalischen Duell treten sie in Quizrunden rund um Pop- und Rockgeschichte gegeneinander an und kämpfen um den goldenen "Chart Show"-Preis. Für ausgelassene Stimmung sorgen zudem zahlreiche Live-Acts: Oimara bringt mit "Wackelkontakt" moderne Oktoberfest-Bierzelt-erprobte Partylaune ins Studio, DJ Ötzi lässt mit "Anton aus Tirol" Après-Ski-Stimmung aufleben. Joelina Drews interpretiert "Ein Bett im Kornfeld", Josh sorgt mit "Cordula Grün" für Mitsing-Momente, und die Hermes House Band bringt mit "Country Roads" das Studio zum Beben.
Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten – Fr. 20.02. – RTL: 20.15 Uhr
Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH