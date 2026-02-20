"Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten": Die Show auf RTL

Home News TV-News

20.02.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Oliver Geissen lädt in der ultimativen Chart-Show auf RTL zu einer Reise durch die größten Mitsing-Hits der letzten 60 Jahre ein. Mit dabei sind Janine Kunze, Bernd Stelter und musikalische Gäste wie DJ Ötzi und Oimara. Ein Abend voller Kult-Hymnen und Partyhits!
Diesmal geht es in der Freitagabend-Musikreihe um die Songs, die man wirklich gut kennen sollte.  Fotoquelle: RTL
Beni Hafneron, besser bekannt als "Oimara", weiß schon ganz genau, wie man große Publikumsansammlungen in Stimmung versetzt.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sascha Schuermann
Oliver Geissen ist eine der routiniertesten Moderations-Allzweckwaffen im deutschen Privatfernsehen.  Fotoquelle: Getty Images/Andreas Rentz

Seit über 20 Jahren werden in der "ultimativen Chart Show" bei RTL musikalische Ranglisten erstellt. Ob nun die erfolgreichsten Hits der letzten 30 Jahre, die erfolgreichsten Lovesongs oder die erfolgreichsten Skandalhits. Diesmal geht es in einer neuen Ausgabe der RTL-Freitagabendsendung um "Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten".

RTL
Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten
Show • 20.02.2026 • 20:15 Uhr

Moderator Oliver Geissen lädt zu einer musikalischen Zeitreise ein, die Generationen verbindet – vom Stadion über die Kneipe bis zur Hausparty. Im Mittelpunkt steht das besondere Gemeinschaftsgefühl, das Songs auslösen, die nahezu jeder kennt. Präsentiert werden Kult-Hymnen, Evergreens und moderne Partyhits, bei denen Mitsingen ausdrücklich erwünscht ist. Ziel des Abends ist die Kür des erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten.

Wenn der Oimara und DJ Ötzi die Hütte wackeln lassen

Unterstützt wird Oliver Geissen von den Promi-Gästen Janine Kunze und Bernd Stelter. In einem musikalischen Duell treten sie in Quizrunden rund um Pop- und Rockgeschichte gegeneinander an und kämpfen um den goldenen "Chart Show"-Preis. Für ausgelassene Stimmung sorgen zudem zahlreiche Live-Acts: Oimara bringt mit "Wackelkontakt" moderne Oktoberfest-Bierzelt-erprobte Partylaune ins Studio, DJ Ötzi lässt mit "Anton aus Tirol" Après-Ski-Stimmung aufleben. Joelina Drews interpretiert "Ein Bett im Kornfeld", Josh sorgt mit "Cordula Grün" für Mitsing-Momente, und die Hermes House Band bringt mit "Country Roads" das Studio zum Beben.

Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Mitsing-Hits aller Zeiten – Fr. 20.02. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

