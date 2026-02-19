Home News Star-News

Polizeieinsatz & Weltrekord: Diese Silbereisen-Storys sind wirklich passiert

Krasse Geschichten

19.02.2026, 09.43 Uhr
von Annika Schmidt
Rekorde, Pannen und private Eigenheiten — diese Fakten zu Florian Silbereisen kennen nur die wenigsten!
Florian Silbereisen.
Florian Silbereisen steht seit langem in der Öffentlichkeit, und doch gibt er nur selten private Einblicke. Wir haben Fakten, die du mit Sicherheit noch nicht kanntest.  Fotoquelle: © MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann

Florian Silbereisen steht seit frühester Kindheit im Rampenlicht — und dennoch gelingt es ihm, große Teile seines Privatlebens vor neugierigen Blicken zu schützen. Zwar kennen Fans den höflichen Entertainer aus unzähligen Shows, doch manche Episoden aus seinem Leben wirken fast unwirklich. Hinter dem Bühnenimage verbergen sich nämlich Geschichten, die so kaum jemand erwarten würde.

1. Silbereisens Konflikte mit dem Gesetz

Florian Silbereisen im Konflikt mit den Gesetzeshütern? Der Entertainer ist für seine freundliche und bodenständige Art bekannt und dennoch war er in polizeiliche Vorfälle verwickelt. Da wären insbesondere zwei Ereignisse zu nennen. Zum einen wurde wegen Florian Silbereisen ein Polizeieinsatz ausgelöst, als er 2010 den Passauer Weihnachtsmarkt besuchte. Dort trank der Schlagerstar etwas zu viel Glühwein, wie er selbst zugab und begann lautstark zu randalieren. Dabei soll er an Tischen gerüttelt haben. Prompt wurde die Polizei gerufen. "Das ist mir sehr peinlich und ich kann mich dafür nur entschuldigen", erklärte der 43-Jährige im Nachhinein.

Zwei Jahre später sorgte Florian Silbereisen mit einer rasanten Fahrt auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Nürnberg für Schlagzeilen. Der Entertainer soll mit 123 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl nur 80 erlaubt gewesen waren. Dafür kassierte der Schlagersänger nicht nur ein Bußgeld von 160 Euro und drei Punkte in Flensburg, er musste zudem ein Monat lang auf seinen Führerschein verzichten, wie unter anderem Stern.de berichtete. Der Musiker zeigte sich reuevoll und akzeptierte die Strafe. 

2. Als Silbereisen wegen seines Looks verspottet wurde

Mode ist bekanntermaßen Geschmackssache. Doch der Kleidungsstil, den Florian Silbereisen präsentierte, war für manchen ein Dorn im Auge. So wurde er 2008 auf den zweiten Platz der am schlechtesten gekleideten Männer vom Männermagazin "Men's Health" gewählt. Schlimmer soll nur der Anblick von Elton s Garderobe gewesen sein. Mittlerweile hat Florian Silbereisen die alten Klamotten durch ein stilsicheres Outfit eingetauscht und auch seine blondgefärbte Haarpracht musste einem moderneren Schnitt weichen. 

3. Silbereisens ungewöhnliche Show-Momente

Zehn Jahrelang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar, bevor es Ende 2018 zur offiziellen Trennung kam. In dieser Zeit küsste der 43-Jährige aber nicht nur seine Freundin. 2011 sicherte sich der Entertainer mit einer Knutsch-Aktion einen Eintrag ins "Guinness Buch der Rekorde". Innerhalb von 60 Sekunden holte er sich 117 Küsse aus dem "Winterfest der Volksmusik"-Publikum ab. Der Rekord! 2017 legte er im "ZDF-Fernsehgarten" nochmal nach und küsste innerhalb von 30 Sekunden 74 Mal. 

4. Backstage-Rituale: Was Silbereisen nach Sendungen wirklich macht

Dass Florian Silbereisen ein Freund von Ritualen ist, ist längst bekannt. Doch wussten Sie, was der Entertainer gerne macht, sobald die Kameras nach einer Show aus sind? Barbara Schöneberger hat es verraten. Die 50-Jährige öffnet danach gerne eine Flasche Champagner in ihrer Garderobe und raucht eine. Dabei ist sie oft nicht allein. "Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel", plauderte sie aus. 

5. Die Bedeutung von Florian Silbereisens Ring

Der Aberglaube Florian Silbereisens wurde oft in den Medien thematisiert. Dabei wurde stets seine rote Unterhose erwähnt, die der Schlagersänger als Glücksbringer trägt. Doch es ist nicht das einzige Ritual, dass Florian Silbereisen wichtig ist. Früher durfte niemand vor einem Auftritt seine Garderobe betreten. "Da durfte nichts an einem anderen Platz stehen", berichtete Florian Silbereisen.

Doch besonders wichtig war ihm sein silberner Daumenring, der ihn jahrelang überallhin begleitete. Doch dann passierte es. Vor ein paar Jahren musste er das gute Stück für seine Rolle als "Traumschiff"-Kapitän absetzen und vergaß den Ring auf dem Kreuzfahrtdampfer. Danach war er weg. Zunächst befürchtete Florian Silbereisen aufkommendes Unglück, doch mittlerweile hat er aus dem Verlust gelernt und ist nicht mehr ganz so streng abergläubisch. 

6. Privat auf dem Teller: Was Silbereisen gerne isst

Beim Kulinarischen fällt die Wahl des Musikers oft auf asiatisches Essen. Wie er dem "Schlagerplanetradio" verraten hat, ist dabei sein Favorit Wok-Gemüse mit Hühnchen.

