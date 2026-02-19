Home News Streaming-News

Idris Elba: "Berlin trägt Geschichte in sich. Sie ist rau, offen, ehrlich."

Idris Elba über "Hijack"

Idris Elba: "Berlin trägt Geschichte in sich. Sie ist rau, offen, ehrlich."

19.02.2026, 09.20 Uhr
von Rachel Kasuch
Die zweite Staffel von "Hijack" bringt Idris Elba in die Berliner U-Bahn. Der Schauspieler spricht über die intensiven Dreharbeiten und was ihn an der rauen Hauptstadt fasziniert.
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
Schon wieder eine Entführung: Sam Nelson (Idris Elba) muss in der zweiten Staffel "Hijack" eine Berliner U-Bahn retten.  Fotoquelle: © Apple TV

Gedreht wurde im Berliner Winter. Unter der Erde. Auf echten Gleisen. Während über ihnen die Stadt weiterlief. Für Idris Elba war die zweite Staffel der Serie "Hijack" (neue Folgen immer dienstags auf Apple TV+) deshalb mehr als nur ein neuer Thriller-Job. "Mich interessiert nie das Spektakel", sagte der 53-Jährige im Interview mit der Agentur teleschau. "Mich interessiert der Moment danach. Wer bist du, wenn alles vorbei ist – und du mit dem, was du getan hast, allein bleibst?"

Nach dem Flugzeug-Drama der ersten Staffel verlagert sich die Handlung diesmal in die Berliner U-Bahn. Ein Zug wird zum Schauplatz einer Geiselnahme. Gedreht wurde größtenteils nachts – teils direkt auf den Gleisen. Dafür wurden ganze Abschnitte der Berliner U-Bahn gesperrt.

"Diese Enge verändert alles", erklärte Elba. "Man ist sehr nah beieinander. Es fühlt sich unmittelbarer an. Roher." Die Stadt selbst habe die Atmosphäre noch verstärkt. "Berlin trägt Geschichte in sich. Man spürt sie. Sie ist rau, offen, ehrlich. Nichts ist geschniegelt. Ich mag Städte, die nicht perfekt sein wollen."

Derzeit beliebt:
>>"Notruf Hafenkante": Diese Stars sind nicht mehr dabei
>>"Hast du Töne?": Alle Infos zum Staffelstart vom Musikquiz mit Matthias Opdenhövel
>>Ein kompliziertes Liebesdreieck im Jenseits: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Idris Elba über den Dreh im Berliner Untergrund für "Hijack": "Diese Stadt schont dich nicht"

"Man beginnt, Dinge anders zu betrachten. Vielleicht vorsichtiger."

Elba spielt erneut Sam Nelson – eine Figur, die nach den Ereignissen der ersten Staffel nicht einfach weitermachen kann. Genau das habe ihn gereizt. "Ich habe mich viel mit Trauma beschäftigt – besonders damit, wie Männer damit umgehen. Oder eben nicht umgehen", sagte er gegenüber teleschau. "Wir leben oft in einer Welt, in der erwartet wird, dass man schnell wieder normal ist. Aber so funktioniert das nicht." Manche Erfahrungen wirkten leise nach. "Nicht laut, aber nachhaltig. Sie setzen etwas in Bewegung." Und ja – etwas bleibe auch bei ihm selbst hängen. "Man beginnt, Dinge anders zu betrachten. Vielleicht vorsichtiger."

Trotz aller Extremsituationen hält Elba an einer klaren Haltung fest: "Ich vertraue grundsätzlich jedem – bis ich einen Grund bekomme, es nicht zu tun. Für mich ist das gesünder, als ständig in Abwehrhaltung zu leben." Eine Einstellung, die auch in Berlin gut gepasst habe. "Du steigst in die U-Bahn, hörst Sprachen, siehst Gesichter. Das ist echt. Das erdet."

Als Wendepunkt seiner Karriere nennt Elba keinen Film – sondern einen privaten Moment. Den Abschied von seinem Vater. "In unseren letzten Gesprächen hat er Dinge gesagt, die mein Leben verändert haben", erzählte der Schauspieler ruhig. "Er sprach darüber, was er gern noch getan hätte – und wusste, dass ihm die Zeit fehlt." Die Botschaft sei klar gewesen: "Wende dich den Dingen ganz zu. Egal ob Film oder Kuchen – es sind alles Momente deines Lebens." Heute nehme er Arbeit deshalb anders wahr. "Wenn Menschen für etwas brennen, steckt das an. Dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeit an – sondern wie etwas, das zählt."

Ob er sich gewünscht habe, seine Figur wäre diesmal an einem sonnigeren Ort gelandet? Elba lacht: "Ich habe vorgeschlagen, Sam auf einem Kreuzfahrtschiff in Barbados entführen zu lassen." Abgelehnt. Schnell. "'Hijack' funktioniert nur dort, wo man nicht weg kann."

Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star
Diese Nachricht kam für viele Fans völlig unerwartet: „Stranger Things“-Star Maya Hawke (27) hat geheiratet. Am Valentinstag, dem 14. Februar 2026, gab sie ihrem Partner, dem Musiker Christian Lee Hutson (35), in New York City das Ja-Wort.
Hochzeit in Manhattan
Maya Hawke und Christian Lee Hutson halten Händchen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wenn die Romanze zur Gefahr wird: "56 Tage" auf Prime Video
Gefährliche Leidenschaft
"56 Tage" | Prime Video
Florian Silbereisen taucht bei Michelles letztem Konzert auf
Emotionaler Abschied
Sängerin Michelle auf der Bühne.
Exklusiv: Das sind die Streaming-Favoriten von Iris Berben!
Ihre Watchlist
Iris Berben trägt ein rotes Kleid.
"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer
Thriller-Adaption
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
Neue Staffel von "Vigil": Drohnen statt U-Boote
"Vigil – Tödliche Drohnen"
Vigil - Tödliche Drohnen
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
Dieser "Stranger Things"-Star stürmte weltweit die Charts
Doppelkarriere
Joe Keery
"Notruf Hafenkante – Dreckiger Deal": Darum geht's in der Jubiläumsfolge mit Raúl Richter
500. Episode
Notruf Hafenkante
"All the Sins": Darum geht es in der Nordic-Noir-Serie bei ARTE
Aus Finnland
All the Sins
"NANO Doku: Was pusht unsere Energie?": Darum geht's in der 3sat-Doku
Stoffwechselforschung
Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Ein Kuss bringt die "Bergdoktor"-Welt durcheinander – und Martin Gruber lernt eine Lektion
Dilemma im Bergdoktor
"Der Bergdoktor: Am Anschlag"
Til Schweiger ließ Ina Müller abblitzen – Moderatorin berichtet im Podcast
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Sophia Thomalla und Alexander Zverev: So stabil ist ihre Beziehung jetzt
Starkes Duo
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
500 Folgen "Notruf Hafenkante": Diese Rap-Stars sind in der Jubiläumsfolge dabei
ZDF-Serienjubiläum
Notruf Hafenkante
Überraschende Ankündigung: Sarah Engels kehrt zu "Herzensprojekt" zurück
Rückkehr auf die Bühne
Sarah Engels bei "Moulin Rouge"
Hannes Jaenicke rechnet mit dem ZDF und „Traumschiff“ ab: „Wirf Hirn vom Himmel“
Umwelt-Doku-Aus
Hannes Jaenicke mit kritischem Blick.
Überraschende Hochzeit bei "Stranger Things"-Star
Hochzeit in Manhattan
Maya Hawke und Christian Lee Hutson halten Händchen.
Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern romantisch — Bill erlebt bitteren Valentinstag
Valentinstag der Kaulitz-Brüder
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Verliebt: Luna Schweiger muss TV-Show absagen
Verliebt im Reitstall
Luna Schweiger auf dem roten Teppich.
„Tatort“-Kommissare gerieten ins Visier der echten Polizei: „Kurz davor, abgeführt zu werden“
Was war da los?
Tatort MSC - Carlo Ljubek (r) und Ferdinand Hofer bei Dreharbeiten für den neuen München-"Tatort"
Florian Silbereisen steuert „Traumschiff“ nach Island — ein Gast sorgt für Wirbel
Mit Influencerin
In ihren weißen Uniformen stehen Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) nebeneinander und blicken lachend nach vorne.
130.000 Euro Steuergeld: Gala mit Söder & Silbereisen sorgt für harte Kritik
Teures Adventskonzert
Adventskonzert des bayerischen Ministerpräsidenten
21 Jahre jünger: Das ist der berühmte Ex-Freund von Michelle
Schlager-Liebe
Karsten Walter auf der Bühne bei "Immer wieder Sonntags".
Thorsten Hamer ist tot – SAT.1 trauert um "Die Landarztpraxis"-Star
Trauer um TV-Star
"Die Landarztpraxis"
Rhea Harder-Vennewald im Interview zur 500. Folge "Notruf Hafenkante"
Jubiläum
Rhea Harder-Vennwald im Interview
HBO Max startet mit "Banksters": Lohnt sich die deutsche Serie?
HBO Max in Deutschland
"Banksters"