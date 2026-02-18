Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern romantisch — Bill erlebt bitteren Valentinstag

"Mein Valentinstag war ruhig", erzählt Tom Kaulitz in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". "So wie jedes Wochenende. Ich war zu Hause, ich war wieder der Gammler." So unspektakulär er den Tag der Liebe auch verbracht habe: "Es war schön!"

Er und seine Frau Heidi Klum hätten sich "einen schönen Tag gemacht", schwärmt der 36-Jährige. Gemeinsam habe das Paar unter anderem "schön Weinchen getrunken", "Filme geguckt – und ein paar andere Sachen noch gemacht im Bett", wie der Musiker seinen Bruder lachend wissen lässt. "Und ich habe meiner Frau ein ganz schönes Blumenherz geschenkt." Mit dem Gesteck, das das Model stolz auf Instagram präsentiert hatte, habe Tom Kaulitz "mal was anderes machen" wollen als "so einen klassischen Blumenstrauß".

Dass dies "kitschig" anmute, sei ihm bewusst. "Aber Valentinstag ist ja sowieso kitschig – dann kannst du ja auch voll die Kitschtour aufmachen." Darüber hinaus verweist Tom auf einen ehemaligen US-Präsidenten, der es ihm gleichgetan habe: "Das Gleiche, vielleicht nur einen Tacken kleiner, hat Barack Obama seiner Michelle auch gegeben – habe ich auf Instagram gesehen!"

Bill Kaulitz bekam "ganz hässliche" Blumen Einen weniger zufriedenstellenden Valentinstag habe unterdessen Bill Kaulitz "hungover auf der Couch" verbracht. "Ich habe ein bisschen Blumen bekommen. Ganz hässlich, so kleine", klagt der Tokio-Hotel-Frontmann zudem. "Die habe ich direkt weitergeschenkt!"

Sein Zwillingsbruder ist erstaunt: "Es hat sich keiner von deinen Verehrern daran gehalten, dir Blumen zu schicken?" Bill verneint – und seufzt: "Normalerweise habe ich wirklich immer so vier, fünf, sechs Blumensträuße. Ich habe dieses Jahr wirklich von keinem Blumen bekommen, keine Ballons bekommen. Hier war Totentanz an Valentinstag." Für den Sänger sei dies "ganz deprimierend" gewesen. Er gesteht: "Ich habe dann selber ein paar Leuten wieder geschrieben. Ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht."

