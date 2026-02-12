Home News Star-News

"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage

Kritik an Gil Ofarim

"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage

12.02.2026, 10.17 Uhr
Gil Ofarim wurde überraschend zum Dschungelkönig 2026 gekürt, doch seine Wahl sorgt für heftige Diskussionen. Amira Aly und Paula Lambert äußern scharfe Kritik an der Entscheidung und den Zuschauern.
Amira Aly / Gil Ofarim
Amira Aly hat kein Verständnis dafür, dass Gil Ofarim zum Dschungelkönig gewählt wurde.  Fotoquelle: Getty Images / RTL

Es dürfte der wohl überraschendste Sieger aller "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Staffeln sein – und der polarisierendste dazu: Am Sonntagabend wurde Musiker Gil Ofarim zum Dschungelkönig 2026 gekürt. Dabei hatte vor Dreh-Beginn allein die Verkündung seiner Teilnahme für einen riesigen Aufschrei gesorgt.

Auch Amira Aly und Paula Lambert haben Ofarims Auftritt in dem RTL-Format in den zurückliegenden zweieinhalb Wochen verfolgt. In der neuen Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte" sprachen sie nun über den plötzlichen Popularitätsschub des Musikers, dessen Karriere nach dem Leipziger Hotel-Skandal von 2021 zu Erliegen gekommen war. Amira Aly redete sich regelrecht in Rage.

Zwar wurde die am Dienstag erschienene Episode des Podcasts vor dem Dschungel-Finale vom Sonntag aufgenommen, doch Paula Lambert vermutet bereits richtig: "Wenn dieser Podcast erscheint, wird er (...) Dschungelkönig geworden sein". Ein Titel, der ihrer Meinung nach in der Vergangenheit eigentlich den Kandidaten gebührte, die sich "am sozialsten" verhalten hatten.

Derzeit beliebt:
>>"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind seine Gäste im März
>>“Bridgerton”: Das sind die Drehorte der vierten Staffel
>>So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
>>Alle „Let’s Dance“-Gewinner seit 2006: Ihre Karrieren im Überblick

Amira Aly beschreibt die Entwicklungen im Dschungelcamps als "ein absolutes soziales Experiment". So hätten sich mit der Zeit zwei klare Lager gebildet, die sich jeweils für oder gegen Ofarim aussprechen. Zu welchem sie gehört, das stellt Amira sehr deutlich klar.

Amira Aly stinksauer: "Ich möchte in den Fernseher reintreten"

Sie berichtet, den Vorfall um den Musiker im Oktober 2021 ebenfalls verfolgt zu haben. Das Video, in dem Ofarim damals weinend in die Kamera gesprochen und falsche Vorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter erhoben hatte, habe sie sich zuletzt mehrfach wieder angeschaut. Genauso wie die Aufnahmen der Überwachungskamera. Amiras Meinung: Ofarim sei ein "absoluter Selbstdarsteller" und "ein egozentrischer, selbstverliebter Typ".

Die 33-Jährige zeigt sich fassungslos, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer des Dschungelcamps "so einfach manipulieren lassen". Sie poltert weiter: "Ich möchte in den Fernseher reintreten wirklich, das macht mich aggressiv."

Denn sie erkennt hinter Ofarims ruhigen und devoten Auftreten in der RTL-Show ein Muster: "Wenn du den geprügelten Hund spielst, so wie er den da gespielt hat, das alles durchhältst und den Vernünftigen spielst, dann wird der Zuschauer denken: 'Ach guck mal, eigentlich hat er ja recht."

Amira Aly poltert gegen Dschungelcamp-Zuschauer

"Ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil mich das so wütend macht, wie jemand so etwas machen kann", echauffiert sich die 33-Jährige. Dass es Menschen gibt, die aktiv für den Musiker beim Dschungelcamp angerufen und so seinen Siegeszug ermöglicht haben, "leuchtet mir nicht ein".

Aly beteuert, sie sei nicht prinzipiell dagegen, jemandem eine zweite Chance zu geben und beschreibt sich selbst sogar als "unnachtragendsten Menschen der Welt", doch die Moderatorin stellt klar: "Du kannst auch nur jemandem verzeihen und eine neue Chance geben, der ehrlich ist und darum bittet." Für jemanden, der sich "hinsetzt und immer noch als Opfer darstellt", habe sie hingegen kein Verständnis. "Da könnte ich kotzen", poltert die Moderatorin und teilt in Richtung Ofarim aus: "Und da sage ich zu Recht: 'Verschwinde aus dem TV, ich will dich nicht sehen!'"

Amira Aly ist davon überzeugt, dass sich Teile des Publikums vom Musiker ein falsches Bild gemacht haben. "Der Gil in dem Überwachungsvideo – das ist der echte Gil. Und das schnallen die Leute nicht", wettert sie aufgebracht weiter. Ihre Podcast-Partnerin stimmt ihr zu – wenn auch deutlich gefasster. Lambert stellt jedoch ebenfalls klar: "Dass so viele Leute ihm zujubeln, ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen."

So souverän war Gil Ofarims Dschungel-Sieg: RTL veröffentlicht Voting-Ergebnisse
Gil Ofarims Sieg im 19. Dschungelcamp sorgt für Aufsehen. Trotz Diskriminierungsvorwürfen und polarisierten Meinungen behielt er stets die Favoritenrolle.
Dschungelkönig 2026
Sonja Zietlow, Jan Köppen und Gil Ofarim

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
Dschungelcamp-Kontroverse
Gil Ofarim blickt nach unten in einem Gerichtssaal.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
"Ärgert mich massiv": Hotelmitarbeiter äußert sich über Gil Ofarim nach "Dschungelcamp"
Nach dem "Dschungelcamp"-Sieg
Gil Ofarim hat die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen. Nun hat sich der Hotelangestellte zu Wort gemeldet und sich über Gil Ofarims Verhalten im "Dschungelcamp" geäußert.
"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
Kunst in der Pandemie
Angelo Kelly
Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!
Sie korrigiert sich
Katja Burkard
Bill und Tom Kaulitz kündigen neues, "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Diese GNTM-Gewinnerinnen machten unglaubliche Karrieren – aber nicht als Topmodels
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
Martina Reuter
"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
Karriereende
Michelle
"Physik ist Realität, keine Ansichtssache": ARD-Wettermann Sven Plöger spricht im Interview Klartext
Wetterexperte mit Humor
Sven Plöger
ARD-Reporter erlebt "Behle-Moment" bei Olympia: "Wo ist Geiger? Ich finde ihn nicht?"
Langlauf-Drama
Vinzenz Geiger
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV
Actionthriller
Unstoppable - Außer Kontrolle
Nach Tod von "Dawson's Creek"-Star: Hollywood-Stars trauern um James Van Der Beek
Hollywood-Trauer
James Van Der Beek
Hollywood-Senkrechtstarter: Wer ist eigentlich Jacob Elordi?
Aufstieg eines Schauspielers
Jacob Elordi
"Wiener Opernball 2026": Hollywood-Glamour in Österreich im TV
Glamouröse Opernnacht
Sharon Stone
"Steirerwahn": Darum geht's im ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer
Mordserie in der Steiermark
Steirerwahn
"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück
Nostalgie hinterfragt
Kontraste: Waren die 80er besser?
„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Elton sucht wieder einen ESC-Starter – aber nicht für Deutschland
ESC-Vorentscheid
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Kritik schon vor Kinostart: Darum ist die "Wuthering Heights"-Besetzung stark umstritten
Kritik an Besetzung
Wuthering Heights - Sturmhöhe
Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern
Christine Zierls Zukunftspläne
Christine Zierl
ARD-Experte ist frustriert über Olympia-Offizielle: "Ich hab' nur Fragezeichen"
Zukunft der Nordischen Kombination
Olympische Winterspiele 2026
300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 11. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.