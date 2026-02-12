Home News Star-News

Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?

Karrierewege

Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?

12.02.2026, 10.24 Uhr
Backshop-Besitzerin, Steuerfachangestellte, Pliates-Lehrerin: Nicht alle GNTM-Gewinnerinnen machten auch als (Top-)Model auf dem Laufsteg Karriere.
GNTM-Gewinnerinnen
Was haben (von links) Sara Nuru, Barbara Meier, Jennifer Hof and Lena Gercke gemein? Sie alle gewannen "Germany's next Topmodel".   Fotoquelle: 2009 Getty Images/Juergen Schwarz
Jennifer Hof
GNTM-Gewinnerin Jennifer Hof ist dreifache Mutter, lebt in Schweden und plant derzeit, wieder als Model zu arbeiten.  Fotoquelle: IMAGO / Future Image
Jana Beller
Jana Beller ist heute in erster Linie Unternehmerin: Die GNTM-Gewinnerin von 2011 besitzt mehrere Backshops.  Fotoquelle: Alexander Koerner/Getty Images for Ernsting's family
Lovelyn Enebechi
Zweites Standbein: GNTM-Gewinnerin Lovelyn Enebechi arbeitet heute auch als Pilates-Lehrerin.  Fotoquelle: IMAGO / Eibner
Simone Kowalski
GNTM-Gewinnerin Simone Kowalski versucht derzeit unter anderem, als Schauspielerin Karriere zu machen.  Fotoquelle: Andreas Rentz / Getty Images
Jacqueline Wruck
Karriere als Schauspielerin? GNTM-Gewinnerin Jacqueline Wruck ergatterte 2021 in der ZDF-Reihe "Frühling" eine erste Filmrolle.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Sebastian Reuter

Lena Gercke, Barbara Meier, Stefanie Giesinger, Kim Hnizdo: Auch wenn niemand jemals den Topmodel-Status von Namensgeberin Heidi Klum erreichen konnte, so verdanken doch viele der GNTM-Teilnehmerinnen ihre erfolgreiche (Model-)Karriere dem ProSieben-Format, das nun bereits in seine 21. Staffel (ab Mittwoch, 11. Februar, 20.15 Uhr) geht. Einige der Gewinnerinnen führte ihr Sieg aber nicht auf den Laufsteg, sondern in andere, teilweise überraschende Richtungen.

Steuerfachangestellte in Schweden: Jennifer Hof

Sie fiel vor allem durch ihre langen Beine auf: 113 Zentimeter maßen die Beine von Jennifer Hof, die 2008 den Sieg bei GNTM einfuhr. Und zunächst verlief ihre Modelkarriere auch vielversprechend, die Hessin war auf Fashionshows von Talbot Runhof, Philipp Plein, Marcel Ostertag und Perret zu sehen. 2014 gab sie bekannt, dass ihre Modelkarriere beendet sei und sie eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten mache. Im selben Jahr kam auch ihre erste Tochter zur Welt. Zwischenzeitlich verdiente sie auch als Twitch-Streamerin auch Geld mit dem Spielen von Computerspiele ihr Geld.

Im GNTM-Finale 2025 sprach Hof über ihr Leben: Sie habe 2016 ihre zweite Tochter bekommen, "ich habe geheiratet – meinen wundervollen Ehemann, der zuschaut, und mein drittes Kind bekommen, unseren Sohn. Und jetzt leben wir ein superentspanntes Leben in Schweden." Gleichzeitig sprach sie zuletzt offen über eine erneute Annäherung an das Modeln. Wie "Gala" berichtet, schrieb sie im Juli 2025 bei Instagram: "Eins kratzt immer noch an mir: Das Gefühl, zurück auf den Laufsteg zu wollen, wieder vor der Kamera zu stehen, mit kreativen Menschen Visionen zum Leben zu erwecken", gab Hof zu. "Ich dachte, ich wäre 'durch' mit dem Modeln – weil meine Familie für mich an erster Stelle steht." Ihre Kinder seien aber inzwischen alt genug, um ihr zu ermöglichen, berufliche Projekte wieder stärker in den Blick zu nehmen. In ihrem jüngsten Post aus dem Januar 2026 schreibt sie, dass nun ihre "Rückverbindung zum Modeln" beginne.

Backshop-Besitzerin: Jana Beller

Sie ist die GNTM-Gewinnerin, die schon bald kein Topmodel mehr sein wollte. Zumindest nicht in der Agentur von Klum-Vater Günther: Jana Beller wurde nach ihrem Sieg vor allem durch einen juristischen Konflikt bekannt, als sie sich erfolgreich aus dem Vertrag mit der Agentur ONEeins herausklagte. In der Folge verabschiedete sie sich weitgehend vom Modelgeschäft und baute sich eine unternehmerische Existenz auf. Inzwischen betreibt sie vier Backshops.

Über ihr Privatleben ist so gut wie nichts bekannt: Laut Wikipedia wurde sie 2019 Mutter eines Sohnes, der letzte Eintrag in ihrem Instagram-Profil stammt aus dem November 2021. Auch sonst sieht man Beller so gut wie nie in der Öffentlichkeit – auch als 2025 im GNTM-Finale (fast) alle früheren Gewinnerinnen sich die Ehre gaben, war die Siegerin von 2011 nicht dabei.

Alleinerziehende Pilates-Lehrerin: Lovelyn Enebechi

Sie ist bis heute die jüngsten GNTM-Gewinnerin: Lovelyn Enebechi, damals von Heidi Klum liebevoll Baby Beyoncé genannt, gewann 2013 die achte Staffel im Alter von 16 Jahren. Nach ersten Modeljobs, unter anderem auf der Berliner Fashion Week, zog sie sich schrittweise aus dem öffentlichen Fokus zurück und machte ihr Abitur.

Heute ist Enebechi 29 Jahre alt und arbeitet als Pilates-Lehrerrim. Zudem spricht bei Instagram offen über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Auf Instagram schilderte sie, dass sie sich das Mamasein ursprünglich anders vorgestellt habe – mit stabiler Familie und besserer Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Tino, etwa ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Levy, habe sich der Alltag grundlegend verändert. Derzeit besteht kein Kontakt mehr zum Kindsvater.

Stuntfrau und Soul-Influencerin: Simone Kowalski

Im Gegensatz zu Jana Beller tauchte sie 2025 im GNTM-Finale auf – zur Verwunderung vieler Fans: Schließlich war Simone Kowalski, genannt "Simi", nach ihrem Sieg 2019 nicht gut auf das Business zu sprechen. Sie sagte einen Auftritt bei der Berliner Fashion Week ab, beendete die Zusammenarbeit mit der Agentur ONEeins und äußerte im Rückblick deutliche Kritik an GNTM: . "Überall waren Kameras. Alles wurde mit Ton und so aufgenommen. Irgendwann wurde uns verboten, rauszugehen", erinnerte sie sich in einer "STRG_F"-Dokumentation des ARD/ZDF-Contentnetzwerks funk.

Mit was sie heute ihr Geld verdient, ist nicht ganz klar: Auf einem ProSieben-Event erklärte sie, viel gereist zu sein, eine Yoga-Ausbildung abgeschlossen und ein Schauspielstudium begonnen zu haben. Auf Instagram zeigte sie außerdem Trainingseinheiten mit Stunt-Choreografien, ein Engagement ergab sich aber wohl noch nicht. Parallel versucht Kowalski, als "Soul-Influencerin" mit Inhalten "aus dem Herzen" zu reüssieren.

Als Model scheint ihr Karriereweg aber beendet zu sein: "Ich habe einmal an mich selbst geglaubt, ein Model zu werden, und ich bin ein Topmodel geworden! Leider wurde ich, nachdem ich die größte Show im deutschen Fernsehen gewonnen hatte, auf die schwarze Liste gesetzt und kein Kunde oder Modelagentur wollte mit mir arbeiten", schrieb sie im Dezember 2024 bei Instagram.

Tierliebhaberin und Träumerin: Jacqueline Wruck

Jacqueline Wruck gewann 2020 unter schwierigen Vorzeichen. Die Corona-Pandemie legte große Teile des Modelgeschäfts lahm, zugleich sorgte ein Werbedreh für Philipp Plein für öffentliche Kritik. 2021 beendete sie die Zusammenarbeit mit ihrer Agentur. Der erhoffte große Einstieg in eine klassische Modelkarriere blieb aus.

Zumindest im Fernsehen war Wruck aber präsent: In der ZDF-Reihe "Frühling" übernahm sie ihre erste Filmrolle, 2024 war sie beim RTL-"Turmspringen" zu sehen. Wruck gab zu, dass für sie bislang nicht alles nach Plan gelaufen sei: "Ich bin nicht da, wo ich dachte, heute zu sein", schrieb sie im Februar 2025 bei Instagram. Dort bezeichnet sie sich in der Selbstbeschreibung als "Model", "Creator", "Human Being", "Animal Lover" und "Dreamer". Zuletzt war sie auch auf Social Media weniger präsent. Sie sei "momentan stiller", schrieb sie Ende 2025: "Aus Achtsamkeit. Weil Rückzug manchmal genau das ist, was Wachstum braucht."

