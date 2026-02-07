"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa": Die Geburtstagssendung im NDR

Als am 2. Januar 1991 die erste Ausgabe von "DAS!" im NDR Fernsehen ausgestrahlt wurde, ahnte wohl niemand, dass dieses Format mit dem schlichten Titel eine solch beeindruckende Erfolgsgeschichte schreiben würde. Auch 35 Jahre später gehört es fest zum Programm und zählt weiterhin zu den beliebtesten Sendungen des NDR. Täglich, um 18.45 Uhr, schalten Hunderttausende ein, um live dabei zu sein. In "35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa" erinnern sich Bettina Tietjen, Hinnerk Baumgarten und Co. an die besten Momente des Vorabend-Talks.

35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa Doku • 07.02.2026 • 20:15 Uhr

Was einst mit Moderator Christian Berg und einer kleinen Zuschauerrunde in einem einfachen Kellerstudio begann – damals übrigens noch ohne das mittlerweile ikonische rote Sofa – zieht heute an sieben Tagen in der Woche rund 460.000 Menschen vor die Bildschirme. 2025 war mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,4 Prozent im NDR-Sendegebiet sogar das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Formats. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der gelungenen Mischung aus spannenden Gästen, liebevoll produzierten Beiträgen mit Geschichten aus dem Norden und aktueller Berichterstattung.

Erfolgsfaktor Moderationsteam Ein weiterer Grund für den anhaltenden Erfolg ist das sympathische Moderationsteam. Bettina Tietjen gehört fast seit Beginn dazu, Inka Schneider stieß 2003 hinzu und Hinnerk Baumgarten 2006. Gemeinsam sind sie die prägenden Gesichter der Sendung und haben im Laufe der Jahre rund 12.000 Gäste empfangen – aus Schauspiel, Wissenschaft, Sport, Musik und Politik. Seit einiger Zeit ergänzt Ilka Petersen das eingespielte Trio.

Bettina Tietjen erinnert sich heute gern an jene Anfänge im Jahr 1993: "Meine erste Sendung fand in einem kleinen Kellerstudio statt. Links stand Jan Hofer und las die Nachrichten vor. Rechts stand ein Sofa, auf dem Carlo von Tiedemann saß und versuchte, bei 'Carlos Tierauktion' einen Beo an Tierfreunde zu vermitteln, und in der Mitte stand ich an einem Pult und versuchte zu moderieren. Das war meine allererste Sendung. Es gab kein rotes Sofa, es gab keine Gäste, und ich war sehr aufgeregt. Das ist jetzt 35 Jahre her. Und ich moderiere die Sendung, die sich permanent weiterentwickelt, noch immer sehr gern."

35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa – Sa. 07.02. – NDR: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.