"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa": Die Geburtstagssendung im NDR

Schnack-Jubiläum in Hamburg

07.02.2026, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Zum 35-jährigen Jubiläum von "DAS!" lädt der NDR zu einer nostalgischen Reise ein. Bettina Tietjen, Hinnerk Baumgarten und Co. erinnern sich an die besten Momente der beliebten Talkshow auf dem ikonischen Roten Sofa, die seit 1991 fester Bestandteil des Vorabendprogramms ist.
Bild aus der allerersten Sendung: Bettina Tietjen sagt 1993 erstmals "Hallo" im NDR-Format "DAS".  Fotoquelle: NDR
Bettina Tietjen begrüßt einen prominenten Gast: Auch David Hasselhoff nahm auf dem roten Sofa Platz.  Fotoquelle: NDR
Sie ist seit 2003 mit an Bord: Inka Schneider breitet die Arme aus, um Gäste zu spannenden Gesprächen auf dem titelgebenden Möbelstück zu begrüßen.  Fotoquelle: NDR
Inka Schneider (rechts) begrüßt im Jahr 2003 Schauspielerin Bettina Zimmermann.  Fotoquelle: NDR
Hinnerk Baumgart hat eine Fernsehlegende zu Gast: Dagmar Berghoff. 1976 wurde sie zur ersten Tagesschau-Sprecherin des deutschen Fernsehens.   Fotoquelle: NDR
In den frühen Jahren musste das NDR-Studio noch ohne das später titelgebende rote Sofa auskommen. Das Format hieß einfach nur "Das!".  Fotoquelle: NDR

Als am 2. Januar 1991 die erste Ausgabe von "DAS!" im NDR Fernsehen ausgestrahlt wurde, ahnte wohl niemand, dass dieses Format mit dem schlichten Titel eine solch beeindruckende Erfolgsgeschichte schreiben würde. Auch 35 Jahre später gehört es fest zum Programm und zählt weiterhin zu den beliebtesten Sendungen des NDR. Täglich, um 18.45 Uhr, schalten Hunderttausende ein, um live dabei zu sein. In "35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa" erinnern sich Bettina Tietjen, Hinnerk Baumgarten und Co. an die besten Momente des Vorabend-Talks.

35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa
Doku • 07.02.2026 • 20:15 Uhr

Was einst mit Moderator Christian Berg und einer kleinen Zuschauerrunde in einem einfachen Kellerstudio begann – damals übrigens noch ohne das mittlerweile ikonische rote Sofa – zieht heute an sieben Tagen in der Woche rund 460.000 Menschen vor die Bildschirme. 2025 war mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,4 Prozent im NDR-Sendegebiet sogar das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Formats. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der gelungenen Mischung aus spannenden Gästen, liebevoll produzierten Beiträgen mit Geschichten aus dem Norden und aktueller Berichterstattung.

Erfolgsfaktor Moderationsteam

Ein weiterer Grund für den anhaltenden Erfolg ist das sympathische Moderationsteam. Bettina Tietjen gehört fast seit Beginn dazu, Inka Schneider stieß 2003 hinzu und Hinnerk Baumgarten 2006. Gemeinsam sind sie die prägenden Gesichter der Sendung und haben im Laufe der Jahre rund 12.000 Gäste empfangen – aus Schauspiel, Wissenschaft, Sport, Musik und Politik. Seit einiger Zeit ergänzt Ilka Petersen das eingespielte Trio.

Bettina Tietjen erinnert sich heute gern an jene Anfänge im Jahr 1993: "Meine erste Sendung fand in einem kleinen Kellerstudio statt. Links stand Jan Hofer und las die Nachrichten vor. Rechts stand ein Sofa, auf dem Carlo von Tiedemann saß und versuchte, bei 'Carlos Tierauktion' einen Beo an Tierfreunde zu vermitteln, und in der Mitte stand ich an einem Pult und versuchte zu moderieren. Das war meine allererste Sendung. Es gab kein rotes Sofa, es gab keine Gäste, und ich war sehr aufgeregt. Das ist jetzt 35 Jahre her. Und ich moderiere die Sendung, die sich permanent weiterentwickelt, noch immer sehr gern."

35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa – Sa. 07.02. – NDR: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

