Abschied vom Chef: Ein toter Spitzenkoch wird zum letzten Fall für Christoph Süß

"München Mord – Im Zweifel für den Zweifel"

Nach über zehn Jahren: Christoph Süß verabschiedet sich vom ZDF-Krimi

31.01.2026, 06.30 Uhr
von Maximilian Haase
Christoph Süß beendet seine Rolle bei "München Mord". In seinem letzten Fall untersucht das Ermittlertrio den Mord an einem Sternekoch und wirft einen Blick hinter die Kulissen der Edelgastronomie.
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Letzter Fall für Zangel alias Christoph Süß (rechts): Vor dem Abschied geht er aber noch einmal dem Trio um Ludwig Schaller (Alexander Held) auf die Nerven.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Der hitzige Chefkoch Maximilian Dobek (Manuel Cortez, links) liegt im Clinch mit seinem Kollegen Oliver Gerg (Shenja Lacher).   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Das Keller-Trio, bestehend aus Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, links), Ludwig Schaller (Alexander Held) und Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), zweifelt an der Gerechtigkeit der Justiz.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Wunderbar schmierig spielt Thomas Loibl im neuen "München Mord"-Fall seinen Staatsanwalt Lukas Benedikt.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Der joviale Staatsanwalt Lukas Benedikt (Thomas Loibl, rechts) und Kriminalrat Helmut Zangel (Christoph Süß) performen ihre Männerfreundschaft.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
In der Küche geht es bisweilen heiß her: Maximilian Dobek (Manuel Cortez, links) und Oliver Gerg (Shenja Lacher, rechts) sind den Stress in Edelrestaurants gewöhnt.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Oliver Gerg (Shenja Lacher, links) nähert sich seinem Ex-Partner Sascha Hettfeld (Adrian Topol) in dessen Plattenladen wieder an.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Restaurant-Inhaber Franz-Josef Penkofer (Lukas Turtur, rechts) pflaumt Maximilian Dobek (Manuel Cortez) an, weil sich mal wieder ein Gast über dessen Essen beschwert hat.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Flierl (Bernadette Heerwagen, zweite von rechts) und Neuhauser (Marcus Mittermeier, rechts) befragen Penkofer (Lukas Turtur) und Patisserie-Köchin Erling (Pauline Fusban) vor dem Restaurant.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Ermittlungen im Weinkeller: Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) recherchiert im Edelrestaurant.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Franz-Josef Penkofer (Lukas Turtur, links) unterrichtet das Team im Restaurant über den Tod des Chefkochs.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Patissière Sandra Erling (Pauline Fusban) verschafft dem Verdächtigen ein Alibi, Ermittler Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) nimmt es ihr nicht wirklich ab.   Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Ludwig Schaller (Alexander Held, rechts) und Pathologe Dr. Laicher (Michele Cuciuffo) inspizieren den Tatort.  Fotoquelle: ZDF/Susanne Bernhard

TV-Kochshows erfreuen sich großer Beliebtheit, und dank Erfolgsserien wie "The Bear" goutiert das Publikum auch fiktionale Einblicke in die Sterneküche. Kein Wunder also, dass der hiesige Krimi nachzieht, wie zuletzt der Wiener "Tatort: Messer" und nun die aktuelle Folge der ZDF-Reihe "München Mord".

ZDF
München Mord – Im Zweifel für den Zweifel
Kriminalfilm • 31.01.2026 • 20:15 Uhr

Ein toter Sternekoch sorgt in "Im Zweifel für den Zweifel" für aufregende Restaurant-Ermittlungen sowie lehr- und humorreiche juristische Exkurse. Neben dem ermordeten Gastro-Chef gibt es auch einen Chef, der "Servus" sagt: "München Mord"-Urgestein Christoph Süß verabschiedet sich im 22. Fall als Kriminaloberrat Zangel.

Neuhauser, Flierl und Schaller unter Druck: Ein Mord aus dem privaten Umfeld

Nach über zehn Jahren verlässt der 58-Jährige die beliebte Krimireihe aus privaten Gründen. Nicht jedoch, ohne zuvor Neuhauser (Marcus Mittermeier), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Schaller (Alexander Held), mit denen er seit 2014 von Beginn an ermittelte, noch einmal zu nerven. Er findet es unglaublich, wie das Trio den Mordfall an sich zog: Eine Privatbekanntschaft Neuhausers rief die Ermittler zur Kneipe, wo die Leiche von Maximilian Dobek (Manuel Cortez) gefunden wurde.

