Familienzusammenhalt

Emotionaler Rat von Sky du Mont: Das schrieb er Ex-Frau Mirja vor dem Dschungelcamp-Abflug

28.01.2026, 10.31 Uhr
Sky und Mirja du Mont stehen sich trotz Scheidung immer noch nahe. Von der Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex-Partnerin war der Schauspieler zunächst nicht begeistert. Umso überraschter war Mirja von der Nachricht, die er ihr im letzten Moment noch schickte.
MIrja und Sky du Mont
Mirja und Sky du Mont waren von 2000 bis 2017 ein Ehepaar.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Christian Augustin

Es sind eher nicht die Worte, die man sich erhofft, wenn man einem Menschen, der einem sehr nahe steht, von den nächsten Karriereschritten erzählt: "Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Würde ich nicht machen." So reagierte Sky du Mont darauf, als seine Ex-Frau Mirja ihm eröffnete, dass sie an der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnehmen würde. Die Reaktion fand die 49-Jährige "so heftig", wie sie RTL mitteilte.

Umso berührter war sie von der Nachricht, die sie von ihrem Ex-Mann kurz vor ihrem Abflug in den australischen Dschungel erhielt. Denn die war geprägt von Wertschätzung und Ermutigung: "Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich", schrieb ihr Sky Du Mont demnach und fügte einen liebevollen Rat hinzu: "Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein."

Mit dem Segen der Kinder in den Dschungel

Die Erlaubnis ihres berühmten Ex-Partners brauchte Mirja du Mont indes nicht. "Er fragt mich auch nicht, was er arbeitet", sagte sie im Gespräch mit dem Privatsender. Anders sieht es bei den gemeinsamen Kindern aus: "Hätten meine Kinder nein gesagt, würde ich heute nicht hier sitzen", beteuerte sie. "Das war meine allererste Frage. Meine Kinder gefragt: Ist euch das peinlich, wenn ich da reingehe? Und da haben beide gesagt: Auf gar keinen Fall."

Ihre Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp begründet die als Model bekannt gewordene Schauspielerin mit ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Laut RTL möchte Du Mont dort zeigen, "dass sie nicht nur die 'Ex-Frau von' ist, sondern weit mehr als das". "Ich hätte gerne, dass die Leute sagen, was sie immer sagen, die mich kennenlernen: Du bist ganz anders, als ich gedacht habe", sagte sie selbst.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist ab Freitag, 23. Januar, täglich zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL sowie im Livestream auf RTL+ zu sehen.

RTL-Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung endgültig gegen Ariel
Ariel sorgt im Dschungelcamp für Aufregung. Am vierten Tag eskalieren die Auseinandersetzungen mit Eva und Umut, und es wird laut. Dramen, Streitereien und viel Geschrei bestimmen das Geschehen. Sogar die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen sind irritiert.
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
