Unheilig: Die bewegende Liebesgeschichte vom Graf

Der Frontmann von Unheilig gab bisher nicht viel über sein Privatleben preis. Dennoch offenbarte der Graf zuletzt, wie es um sein Liebesleben steht. Dabei verriet der 56-Jährige, die romantische Geschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat. Die Liebesgeschichte der beiden begann schon in jungen Jahren. In seiner Kindheit stotterte der Musiker stark und wurde deshalb gehänselt. Als der Musiker fünf Jahre alt war, fuhr er mit seinen Eltern in den Urlaub. Eine Erinnerung, die bei dem Graf sicherlich schöne, aber auch traurige Gefühle auslöst, denn seine Mutter starb kürzlich, am 8. Mai dieses Jahres. Das Lied "Löwe" schrieb der Unheilig-Frontmann für seine Mutter.

Ein Urlaub, der das Leben vom Unheilig-Frontmann für immer veränderte Der Familienurlaub am Bodensee veränderte das Leben des Sängers, der in Würsele geboren wurde. Auf der Reise lernte er seine zukünftige Ehefrau kennen. „Wir haben uns im Urlaub am Bodensee kennengelernt, in einer kleinen Pension. Wir waren beide erst fünf Jahre alt", erzählt der Graf im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur". Die beiden Kinder verbrachten eine intensive Zeit während ihres Aufenthalts miteinander. Als die Abreise näher kam, war es "unendlich traurig" für ihn, erinnert er sich. Doch schon damals stand für den "Geboren um zu leben"-Interpreten fest, dass sie die Frau seines Lebens ist. "Wenn ich groß bin, will ich die mal heiraten", soll der damals Fünfjährige zu seiner Mutter gesagt haben. Damit sollte der Graf recht behalten. "Wir sind zusammen durch den Kindergarten gegangen, durch die Grundschule und die Realschule", verrät der Musiker. Jahre später erfolgte ihre Hochzeit.