"Joan Baez – Mit lauter Stimme": Alle Infos zu dem Porträtfilm auf ARTE

Im Juli 2019 spielte die Kultsängerin das letzte Konzert ihrer Abschiedstournee – eine Zeit, die im Dokumentarfilm "Joan Baez: I am a Noise" (Originaltitel des Films) festgehalten wird. ARTE wiederholt das ungewöhnliche Musikerinnen-Porträt, das 2023 auf der Berlinale und in ausgewählten Kinos lief, nun im Free-TV. Die eindreiviertel Stunden der Regisseurinnen Karen O'Connor, Miri Navasky und Maeve O'Boyle sind aber viel mehr als nur die Begleitung der letzten Konzerte einer exakt 60 Jahre andauernden Live-Karriere. Sie sind auch mehr als der übliche Rückblick auf die Stationen einer großen Karriere zwischen Folk-Hype, der schwierigen Liebesbeziehung zu Bob Dylan und Baez' langjährigem politischen Aktivismus. Der Film ist fast eine Art Psycho- und Familientherapie im Bewegtbild.

Joan Baez – Mit lauter Stimme Dokumentarfilm • 13.03.2026 • 21:45 Uhr

Sehr jung wurde Joan Baez aus Staten Island, New York, eine landesweit populäre Folksängerin. Sie brachte ihrer mexikanisch-schottisch-stämmigen Familie viel Geld nach Hause. Doch die beiden Schwestern und Eltern waren nicht glücklich darüber. Zwischen den sehr unterschiedlichen, hochsensiblen Schwestern herrschte viel Liebe, aber auch eine toxische Konkurrenz. Joan Baez und ihre jüngere Schwester Mimi litten beide unter Depressionen und manischen Schüben. Der Psychiater und seine Behandlungspläne waren früh Teil des Familienalltags. Die Akademikerfamilie Baez, religiöse Quäker, hatte als Einwanderer (der Vater war Mexikaner) unter Ausgrenzung und Rassismus zu leiden.

Familientherapie mit der letzten Überlebenden Wenn man die glockenhelle Stimme der jungen Joan Baez hört oder und ihr anmutiges Auftreten betrachtet, vermutet man nicht, dass die mittlerweile 85-Jährige lebenslang unter psychischer Krankheit und ihrer dissoziativen Persönlichkeitsstörung litt. Hinzukamen in der Familie spät offengelegte Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Vater, die nie ganz geklärt wurden. Die mittlerweile verstorbenen Eltern stritten sie stets ab.

Die ganze Geschichte ist deshalb so spannend, weil Familie Baez ihren Alltag oft filmte und fotografierte. Dazu wurden Interview sowie therapeutische Familiensitzungen auf Audio-Tape festgehalten. Der Film montiert diese Dokumente aus sieben oder acht Jahrzehnten zu einer faszinierenden, rätselhaften Reise in das komplexe Verhältnis von fünf Menschen, von denen Joan Baez die letzte Überlebende ist.

Joan Baez – Mit lauter Stimme – Fr. 13.03. – ARTE: 21.45 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.