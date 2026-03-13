"Joan Baez – Mit lauter Stimme": Alle Infos zu dem Porträtfilm auf ARTE

Home News TV-News

Intime Einblicke

13.03.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Der Dokumentarfilm "Joan Baez – Mit lauter Stimme" zeigt die Kultsängerin in einem bewegenden Porträt, das ihre Karriere, Familiengeheimnisse und psychische Herausforderungen offenbart. ARTE präsentiert diesen einzigartigen Einblick in das Leben der letzten Überlebenden ihrer Familie.
Joan Baez - Mit lauter Stimme
Der Dokumentarfilm "Joan Baez - Mit lauter Stimme", er lief Anfang 2023 auf der Berlinale und später im Kino, ist mehr als nur eine Dokumentation der letzten Konzert-Tournee der Folk-Ikone. Die Kultsängerin der 60-er gewährt über offene Gespräche, alte Audio-Tapes und intime Privataufnahmen Einblicke in ihre komplexe Familiengeschichte.  Fotoquelle: © Alamode Film
Joan Baez - Mit lauter Stimme
Sehr jung wurde Joan Baez eine populäre Folksägerin. Sie brachte ihrer mexikanisch-schottisch-stämmigen Familie viel Geld nach Hause. Ihre beiden Schwestern und die Eltern waren aber nicht glücklich darüber. "Joan Baez - Mit lauter Stimme" ist nicht nur ein Musikerinnen-Porträt über acht Jahrzehnte, sondern auch eine Art Familientherapie im Bild.  Fotoquelle: © Albert Baez/Alamode Film
Joan Baez - Mit lauter Stimme
Joan Baez mit Bob Dylan Mitte der 60-er gemeinsam auf der Bühne. Sie war zuerst populär - und brachte den jungen Sänger ins Rampenlicht. Man war eng befreundet, wurde ein Liebespaar - doch mit Dylans eigenem Aufstieg zum Superstar war alles vorbei. Trotzdem bliebt man künstlerisch über Jahrzehnte immer wieder verbunden.  Fotoquelle: © Daniel Kramer/Alamode Film
Joan Baez - Mit lauter Stimme
Joan Baez marschiert mit der schwarzn Bürgerrechtsbewegung während der 60er-Jahre. Mindestens ebenso bekannt wie ihre Musik ist das politische Engagement der Sängerin, die am 9. Januar 1941 in Staten Island, New York City, zur Welt kam.  Fotoquelle: © Matt Heron/Alamode Film

Im Juli 2019 spielte die Kultsängerin das letzte Konzert ihrer Abschiedstournee – eine Zeit, die im Dokumentarfilm "Joan Baez: I am a Noise" (Originaltitel des Films) festgehalten wird. ARTE wiederholt das ungewöhnliche Musikerinnen-Porträt, das 2023 auf der Berlinale und in ausgewählten Kinos lief, nun im Free-TV. Die eindreiviertel Stunden der Regisseurinnen Karen O'Connor, Miri Navasky und Maeve O'Boyle sind aber viel mehr als nur die Begleitung der letzten Konzerte einer exakt 60 Jahre andauernden Live-Karriere. Sie sind auch mehr als der übliche Rückblick auf die Stationen einer großen Karriere zwischen Folk-Hype, der schwierigen Liebesbeziehung zu Bob Dylan und Baez' langjährigem politischen Aktivismus. Der Film ist fast eine Art Psycho- und Familientherapie im Bewegtbild.

ARTE
Joan Baez – Mit lauter Stimme
Dokumentarfilm • 13.03.2026 • 21:45 Uhr

Sehr jung wurde Joan Baez aus Staten Island, New York, eine landesweit populäre Folksängerin. Sie brachte ihrer mexikanisch-schottisch-stämmigen Familie viel Geld nach Hause. Doch die beiden Schwestern und Eltern waren nicht glücklich darüber. Zwischen den sehr unterschiedlichen, hochsensiblen Schwestern herrschte viel Liebe, aber auch eine toxische Konkurrenz. Joan Baez und ihre jüngere Schwester Mimi litten beide unter Depressionen und manischen Schüben. Der Psychiater und seine Behandlungspläne waren früh Teil des Familienalltags. Die Akademikerfamilie Baez, religiöse Quäker, hatte als Einwanderer (der Vater war Mexikaner) unter Ausgrenzung und Rassismus zu leiden.

Familientherapie mit der letzten Überlebenden

Wenn man die glockenhelle Stimme der jungen Joan Baez hört oder und ihr anmutiges Auftreten betrachtet, vermutet man nicht, dass die mittlerweile 85-Jährige lebenslang unter psychischer Krankheit und ihrer dissoziativen Persönlichkeitsstörung litt. Hinzukamen in der Familie spät offengelegte Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Vater, die nie ganz geklärt wurden. Die mittlerweile verstorbenen Eltern stritten sie stets ab.

Die ganze Geschichte ist deshalb so spannend, weil Familie Baez ihren Alltag oft filmte und fotografierte. Dazu wurden Interview sowie therapeutische Familiensitzungen auf Audio-Tape festgehalten. Der Film montiert diese Dokumente aus sieben oder acht Jahrzehnten zu einer faszinierenden, rätselhaften Reise in das komplexe Verhältnis von fünf Menschen, von denen Joan Baez die letzte Überlebende ist.

Joan Baez – Mit lauter Stimme – Fr. 13.03. – ARTE: 21.45 Uhr

Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
ARTE widmet Franz Beckenbauer eine dreiteilige Dokumentation. Der Film "Beckenbauer – Der letzte Kaiser" von Torsten Körner zeigt den Fußballstar aus unzähligen Perspektiven.
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser

