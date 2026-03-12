"Alt, müde und irgendwie verletzt": Hollywood-Star William Shatner musste operiert werden

Stolze 94 Jahre ist William Shatner inzwischen. Dennoch hält sich der Hollywood-Star weiterhin mit Reiten fit. Kürzlich wurde ihm allerdings ein Unfall auf einem seiner Pferde zum Verhängnis: Der Schauspieler brach sich die rechte Schulter und musste sich einer Operation unterziehen.

Das erklärte Shatner bei einer Preisverleihung im US-Bundesstaat Kalifornien am Wochenende. Demnach reite er Pferde, die bei Wettbewerben eingesetzt würden. Schnelle Manöver und abrupte Bewegungen seien dabei keine Seltenheit. Bei einem Ritt fiel er vom Pferd. Er habe noch versucht, den Sturz abzufangen, aber er betonte auch: "Ich bin kein junger Stuntman mehr. Ich habe angefangen zu rollen, bin aber mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen. Dabei habe ich mir die Schulter verletzt."

Shatner, der in der Serie "Raumschiff Enterprise" mit der Rolle des Captains James T. Kirk bekannt wurde, soll bei dem Event außerdem gesagt haben, er fühle sich "alt, müde und irgendwie verletzt". Wie "Page Six" berichtet, stand am Mittwoch, 11. März, eine Operation an. Dabei sollte das Gelenk gewissermaßen umgekehrt eingesetzt werden. "Zehn Stunden später kommt man wieder heraus und ist schmerzfrei", erklärte William Shatner und fügte an: "Das ist es also, worauf ich zusteuere."

