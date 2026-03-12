Home News Star-News

"Alt, müde und irgendwie verletzt": Hollywood-Star William Shatner musste operiert werden

Reitunfall

"Alt, müde und irgendwie verletzt": Hollywood-Star William Shatner musste operiert werden

12.03.2026, 13.53 Uhr
von Gianluca Reucher
Der 94-jährige William Shatner hat sich bei einem Reitunfall die Schulter gebrochen und musste operiert werden. Der Hollywood-Star, bekannt als Captain Kirk aus "Raumschiff Enterprise", fühlt sich nach dem Unfall "alt, müde und irgendwie verletzt".
William Shatner
William Shatner musste sich einer Operation unterziehen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Michael Loccisano

Stolze 94 Jahre ist William Shatner inzwischen. Dennoch hält sich der Hollywood-Star weiterhin mit Reiten fit. Kürzlich wurde ihm allerdings ein Unfall auf einem seiner Pferde zum Verhängnis: Der Schauspieler brach sich die rechte Schulter und musste sich einer Operation unterziehen.

Das erklärte Shatner bei einer Preisverleihung im US-Bundesstaat Kalifornien am Wochenende. Demnach reite er Pferde, die bei Wettbewerben eingesetzt würden. Schnelle Manöver und abrupte Bewegungen seien dabei keine Seltenheit. Bei einem Ritt fiel er vom Pferd. Er habe noch versucht, den Sturz abzufangen, aber er betonte auch: "Ich bin kein junger Stuntman mehr. Ich habe angefangen zu rollen, bin aber mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen. Dabei habe ich mir die Schulter verletzt."

Shatner, der in der Serie "Raumschiff Enterprise" mit der Rolle des Captains James T. Kirk bekannt wurde, soll bei dem Event außerdem gesagt haben, er fühle sich "alt, müde und irgendwie verletzt". Wie "Page Six" berichtet, stand am Mittwoch, 11. März, eine Operation an. Dabei sollte das Gelenk gewissermaßen umgekehrt eingesetzt werden. "Zehn Stunden später kommt man wieder heraus und ist schmerzfrei", erklärte William Shatner und fügte an: "Das ist es also, worauf ich zusteuere."

Derzeit beliebt:
>>Jean Seberg: Eine Hollywood-Ikone und ihr tragisches Schicksal
>>Helene Fischer über ihren Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
>>Ist "Star Trek" zu "woke"? Whoopi Goldberg kontert Kritik von Elon Musk und Trump-Vizestabschef
>>George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft

Jean Seberg: Eine Hollywood-Ikone und ihr tragisches Schicksal
Jean Seberg wurde durch den Film "Außer Atem" von Jean-Luc Godard weltberühmt. Doch ihr Leben war von Tragödien überschattet. Der neue Film "Nouvelle Vague" von Richard Linklater beleuchtet ihre Rolle in der Nouvelle Vague und die ungeklärten Umstände ihres Todes.
Biografie einer Ikone
Jean Seberg

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
Nach "Love is Blind"-Dreharbeiten: Erneut Hirntumor bei Sohn von Höhner-Star entdeckt
Tumor-Drama
"Love is Blind"
„Pures Glück“ trotz Diagnose: Barry Manilow spricht offen über seinen Krebs
Kampf gegen den Krebs
Barry Manilow
Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
Ein bewegtes Leben
Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke packt aus: Das steckte hinter ihrer Social-Media-Pause
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Adieu bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars verlassen die ARD-Serie
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"
Emotionales Jubiläum
Olaf der Flipper
"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"
Nach Verlusten
Bill und Tom Kaulitz
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Das stimmt!": Barbara Schöneberger beichtet, dass sie Stefan Raab nicht leiden konnte
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ
"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück
ARD-Krimi-Reihe
Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe
"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
Fluchtgedanken
Jörg Schüttauf
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.