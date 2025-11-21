Home News Star-News

Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?

Schauspiel-Comeback

Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?

21.11.2025, 10.53 Uhr
von Natasa Unkel
Einmal Prinzessin und zurück: So scheint es für Meghan Markle auszusehen. Die Duchess von Sussex kehrte der Schauspielerei den Rücken als sie 2018 Prinz Harry heiratete. Nun, nachdem sie dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hat, will es die 44-Jährige noch einmal als Schauspielerin wissen.
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Megahn Markle ist zurück auf der Leinwand. Mit dabei: Ihr Ehemann Prinz Harry.  Fotoquelle: picture alliance / newscom | JOHN ANGELILLO

Meghan Markle hat für Netflix schon für mehrere Produktionen vor der Kamera gestanden – dort aber immer als sie selbst. Für die Amazon MGM Studios steht sie jetzt in Pasadena, Los Angeles, vor der Kamera und spielt einmal mehr sich selbst. „Close Personal Friends“ heißt der Film, in dem die Herzogin eine Rolle übernimmt. Unterstützung bekommt sie bei ihrem neuen Projekt von Ehemann Prinz Harry. Ein enger Vertrauter des Paares soll dem britischen Mirror gesagt haben: „Prinz Harry möchte einfach, dass Meghan das tut, was sie glücklich macht“.

Meghan gut gelaunt in Pasadena

Auf ersten Fotos vom Set ist Meghan Markle strahlend und bestens gelaunt zu sehen. Aufnahmen, die die „Daily Mail“ veröffentlichte zeigen Markle mit Sonnenbrille, lockerem blau-weißem Hemd, weißer Leinenhose und braunen Sandalen. Ein Vertrauter aus Produktionskreisen soll der „Daily Mail“ gesagt haben, Meghan Markle sei „mit Angeboten überschüttet“ worden. Letztlich habe sich aber dieses Projekt „richtig angefühlt.“ Der Film handelt von zwei Paaren, die sich in Santa Barbara kennenlernen und anfreunden. Da das eine Paar prominent ist und das andere nicht, prallen Welten aufeinander.

Zuletzt 2018 als Schauspielerin vor der Kamera

Zwischen 2011 und 2018 spielte Markle in der Serie „Suits“ die Rolle der Rachel Zane und erlangte international Bekanntheit. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry und der Geburt ihres ersten Kindes entschied sich das Paar gegen ein Leben am Königshof und ging in die USA. Dort wurde ihre Tochter Lili geboren, die Familie lebt heute in Montecito in Kalifornien. Prinz Harry und Meghan Markle standen in den vergangenen Jahren für verschiedene Projekte für Netflix vor der Kamera. Die zweite Staffel ihrer Serie „With Love, Meghan“ ging im März 2025 an den Start. Ab dem 3. Dezember ist dann auf Netflix das Weihnachtsspecial „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ zu sehen.

