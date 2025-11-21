Home News TV-News

"Mord unter Palmen": Die True-Crime-Sendung auf Kabel Eins

"Mord unter Palmen"

Reisen in den Tod

21.11.2025, 06.45 Uhr
von Paula Oferath
Die neue Dokumentarreihe "Mord unter Palmen" auf Kabel Eins beleuchtet packende True-Crime-Fälle deutscher Reisender, deren Traumurlaube zum Albtraum wurden. Ermittler und Reporter rekonstruieren tragische Ereignisse an idyllischen Urlaubsorten weltweit.
Mord unter Palmen
Dort wo es am schönsten ist, können die grausamsten Verbrechen geschehen. Die neue Doku-Reihe "Mord unter Palmen" erzählt die Geschichten von deutschen Reisenden.   Fotoquelle: Kabel Eins
Mord unter Palmen
In der True-Crime-Doku kommen Ermittler, Strafverfolger und Ermittler zu Wort.   Fotoquelle: Kabel Eins
Mord unter Palmen
Die Faszination für wahre Verbrechen wächst.   Fotoquelle: Kabel Eins
Mord unter Palmen
Die Dokureihe "Mord unter Palmen" zeigt, dass der Traum von einem Abenteuer ganz schnell tödlich enden kann.   Fotoquelle: Kabel Eins

Türkisfarbenes Wasser, heller Sandstrand und der Schatten einer Palme – so in etwa sehen sie aus, die Orte der Sehnsucht. Doch hinter der idyllischen Kulissen tropischer Reiseziele lauern mithin Abgründe. Die erste Staffel der neuen Doku-Reihe "Mord unter Palmen" beleuchtet solche wahren Kriminalfälle, in denen der Traumurlaub für deutsche Reisende zum Albtraum wurde.

Kabel Eins
Mord unter Palmen
True-Crime • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Kabel Eins Doku kommen Ermittler, Strafverfolger und Reporter aus aller Welt zu Wort. Sie rekonstruieren tragische Ereignisse, die sich an Urlaubsorten rund um den Globus zugetragen haben. Die Auftaktfolge widmet sich mehreren Fällen, in denen die Lust nach Freiheit und Abenteuer ein tödliches Ende fand. Nacherzählt werden unter anderem das Verschwinden einer jungen Backpackerin in Australien, der Mord an einer Wissenschaftlerin auf Kreta sowie ein brutaler Angriff auf einer Fähre. Auch der Fall eines deutschen Ehepaars, das in Alanya ums Leben kam, wird thematisiert.

Wer gerne True-Crime-Dokus schaut und von der Couch aus mitermittelt, sollte sich "Mord unter Palmen" nicht entgehen lassen.

Mord unter Palmen – Fr. 21.11. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Der Tod von Felix Eitner hat die deutsche Schauspiel-Szene geschockt. Jetzt gibt ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag kurz vor dem Ableben des "Polizeiruf 110"-Stars weitere Rätsel auf.
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

