"Mord unter Palmen": Die True-Crime-Sendung auf Kabel Eins

Türkisfarbenes Wasser, heller Sandstrand und der Schatten einer Palme – so in etwa sehen sie aus, die Orte der Sehnsucht. Doch hinter der idyllischen Kulissen tropischer Reiseziele lauern mithin Abgründe. Die erste Staffel der neuen Doku-Reihe "Mord unter Palmen" beleuchtet solche wahren Kriminalfälle, in denen der Traumurlaub für deutsche Reisende zum Albtraum wurde.

Mord unter Palmen True-Crime • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Kabel Eins Doku kommen Ermittler, Strafverfolger und Reporter aus aller Welt zu Wort. Sie rekonstruieren tragische Ereignisse, die sich an Urlaubsorten rund um den Globus zugetragen haben. Die Auftaktfolge widmet sich mehreren Fällen, in denen die Lust nach Freiheit und Abenteuer ein tödliches Ende fand. Nacherzählt werden unter anderem das Verschwinden einer jungen Backpackerin in Australien, der Mord an einer Wissenschaftlerin auf Kreta sowie ein brutaler Angriff auf einer Fähre. Auch der Fall eines deutschen Ehepaars, das in Alanya ums Leben kam, wird thematisiert.

Wer gerne True-Crime-Dokus schaut und von der Couch aus mitermittelt, sollte sich "Mord unter Palmen" nicht entgehen lassen.

Mord unter Palmen – Fr. 21.11. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

