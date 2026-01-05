Home News TV-News

So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein

Märchenmotiv als Warnung

So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein

05.01.2026, 10.45 Uhr
von Eric Leimann
Der "Tatort: Das jüngste Geißlein" verbindet das Grimm'sche Märchen mit einem packenden Krimi. Mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner in den Hauptrollen, inszeniert Rudi Gaul eine moderne Interpretation, die sowohl märchenhaft als auch erschreckend real ist. Die junge Hanna Heckt beeindruckt in ihrer Rolle als Eliza.
Tatort: Das jüngste Geißlein
Eliza (Hanna Heckt), die kaum spricht, fasst ausgerechnet Vertrauen zum bärigen Friedemann Berg. Der Polizist befindet sich nach dem Tod seines Bruders und einer Suspendierung vom Dienst nicht gerade in bester Verfassung.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Das jüngste Geißlein
Wann soll's im "Tatort" schneien, wenn nicht im Januar? Passend zur Jahreszeit schenkt der "Tatort: Das jüngste Geißlein" mit Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) eine Schneedecke. Dunkel ist der Film dennoch - sowohl in den Bildern wie auch mit seiner "märchenhaften" Geschichte.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Das jüngste Geißlein
Kinderpsychologin Dr. Kaltenstein (Mina Tander, links) kennt Eliza (Hanna Heckt) schon länger und will sie vor äußeren Einflüssen beschützen. Doch warum ist sie gegenüber der Polizei so ablehnend?   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Das jüngste Geißlein
Gruselmärchen wird zum Grusel-"Tatort": Eliza (Hanna Heckt) führt die Ermittler Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) in ihrem Haus erum.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder,
Tatort: Das jüngste Geißlein
Franziska Tobler (Eva Löbau) ist überrascht, weil ihr suspendierter Partner Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) am Tatort auftaucht. Tatsächlich ist er es, der das verängstigte Mädchen im einsamen Haus gefunden hat. Doch wo sind die Eltern?  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder,
Tatort: Das jüngste Geißlein
Kinderpsychologin Dr. Kaltenstein (Mina Tander) sucht Eliza im Wald. Dummerweise hat es angefangen zu schneien. Märchenhaft, könnte man sagen ...  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder,
Tatort: Das jüngste Geißlein
Partner, Freunde - alles vorbei? Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) machen im "Tatort: Das jüngste Geißlein" eine schwierige Zeit miteinander durch.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder,
Tatort: Das jüngste Geißlein
Eliza, die neunjährige Hauptfigur dieses Krimis, hört besonders gern das Hörspiel "Der Wolf und die sieben Geißlein". Sie stellt sich vor, selbst die jüngste von sieben Schwestern zu sein, die allesamt ihre Traumwelt bevölkern.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder,

Die Geschichte "Der Wolf und die sieben Geißlein" wurde erstmals 1812 im Buch "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm veröffentlicht. Wie bei fast allen Geschichten, die man den Märchensammlern aus dem hessischen Hanau zuschreibt, handelt es sich um eine mündliche Volksüberlieferung aus dem deutschsprachigen Raum.

Im "Tatort: Das jüngste Geißlein" spielt Autor und Regisseur Rudi Gaul clever mit der Vorlage und verwandelt sie in einen modernen und dennoch märchenhaften Krimi. Doch wofür steht der Märchen-Plot? Und wussten Sie, dass die Kinderdarstellerin in einem aktuell gefeierten Kinofilm aus Deutschland ebenfalls die Hauptrolle spielt?

Darum ging es im "Tatort: Das jüngste Geißlein"

Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner), der nach den Ereignissen des letzten Falles "Der Reini" vom Dienst suspendiert wurde, wurde von der Dorfbäckerin gebeten, nach ihrer verschollenen Mitarbeiterin zu schauen. Der private Kriminaler fand im einsamen Schwarzwaldhaus der Exil-Rumänin deren verängstigte Tochter Eliza (Hanna Heckt) – versteckt in einer Wanduhr.

Derzeit beliebt:
>>Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
>>Raúl Richter und Vanessa Schmitt getrennt – Hochzeit abgesagt
>>"Tatort: Das jüngste Geißlein": Kritik zum ARD-Krimi mit Eva Löbau
>>Klassiker und neue Verfilmungen: Das sind die TV-Märchen zu Weihnachten

Das Mädchen sprach nicht, Vater und Mutter waren verschwunden, Blutspuren im Haus deuteten auf ein Verbrechen hin. Berg verständigte daraufhin seine Kollegin Franziska Tobler (Eva Löbau), die mit einem Team den vermeintlichen Tatort untersuchte. Die neunjährige Eliza, die in Dauerschleife auf ihrem Walkman das Märchen "Der Wolf und die sieben Geißlein" hörte, wurde ins Jugendheim gebracht – eng betreut, ja fast schon abgeschottet von ihrer Kinderpsychologin Dr. Kaltenstein (Mina Tander). Was ist im Haus des Mädchens passiert?



Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Sein Lebensweg führt von der Turnhalle auf internationale Bühnen – und schließlich ins private Glück mit Helene Fischer. Das ist bekannt.
Ein vielseitiger Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.

Eine Geschichte von Täuschung und Vertrauen

"Der Wolf und die sieben Geißlein" war ein zentrales Motiv des ersten "Tatort" des neuen Jahres. Die Geschichte ist eines der erfolgreichsten Märchen der Welt und weit über die Grenzen des deutschen Sprachraumes bekannt. In der Geschichte ist die Mutter ausgegangen und sieben Kinder sind alleine zu Hause. Natürlich sollen die Geißlein niemandem die Tür öffnen. Ein Wolf versucht es mit verschiedenen Tricks trotzdem. Einmal gibt er sich mit weiß gefärbter Pfote als Mutter aus. Dann frisst er Kreide – daher die Redensart – und nimmt so die höhere Stimme der Mutter an.

Schließlich überlistet der (böse) Wolf die Kinder, dringt ins Haus ein und frisst sechs der sieben Geschwister. Nur das jüngste hat ein so gutes Versteck in der Wanduhr gefunden, dass der Wolf es nicht findet. Später kann das jüngste Geißlein der Mutter erzählen, was passiert ist. Was dazu führt, dass alle Geschwister aus dem Bauch des schlafenden Räubers gerettet werden können.

Die klare Warnfunktion des Märchens im Film

Im Prinzip beantwortet ein Dialog zwischen Kommissarin Tobler und einem Kollegen die Frage im Film selbst. Als Tobler wissen will, ob das Märchen – das vom Kind auf seinem Walkman in Dauerschleife gehört wird – etwas bedeutet, sagt der Kollege: "Märchen bedeuten immer dasselbe: Geh nicht alleine raus. Nicht mit Fremden mitgehen. Nicht vom Weg abkommen. Sonst wirst du vergewaltigt oder tot geschlagen. Oder beides."

Das Märchen "Der Wolf und die sieben Geißlein" entstand in einer Zeit, in der Erziehung durch Abschreckung üblich war. Gefahren des Alltags – Betrug, Gewalt, Fremde – wurden damals in symbolischer Form dargestellt. Der Wolf symbolisiert in fast allen Märchen Gefahr, Betrug und Gewalt. Er verkörpert das Böse, aber auch Manipulation und Täuschung. Damals wie heute kann man ihn nicht nur als fremden Erwachsenen mit bösen Absichten deuten, sondern auch als Verführer oder eine gesellschaftliche Bedrohung.

Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er hätte perfekt gepasst – doch Heino Ferch lehnte ab. Warum der Schauspieler trotz prominenter Anfrage nicht auf dem „Traumschiff“ anheuern wollte.
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug

Das Märchen ist nicht nur wegen seiner Drastik und Brutalität einprägsam, es spielt auch mit der Faszination des Bösen, die man so ähnlich in der heutigen True Crime-Begeisterung wiederfindet.

Junges Ausnahmetalent: Hanna Heckt sticht im "Tatort" besonders heraus

Die zehnjährige Hanna Heckt aus Hamburg verkörpert im "Tatort" das anfangs stumme, traumatisierte Mädchen Eliza. Sie spielt die tragende Rolle beeindruckend authentisch und mit viel Ausstrahlung. Man sieht eine der wohl begabtesten deutschen Kinderdarstellerin der letzten Jahre.

Hanna Heckts Talent ist bereits vor dem "Tatort" anderen aufgefallen. Beim deutschen Oscar-Kandidaten "In die Sonne schauen", einem ungewöhnlichen Kunstfilm über das psychologische "Erbe" eines Hofes für mehrere Generationen Menschen, ziert Hanna Heckt nicht nur das Kinoplakat, sie spielt auch die kindliche Hauptfigur des Ensemblefilms.

Offenbar hat Regisseurin Mascha Schilinski ein Händchen für herausragende Kinderdarstellerinnen, denn in ihrem ersten Langfilm "Die Tochter" arbeitete sie 2017 mit "Systemsprenger"-Schauspielerin Helena Zengel zusammen. Hanna Heckt könnte in ihren Jugendjahren eine ähnliche, vielleicht sogar internationale Karriere machen.

Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz gaben sich am Silvesterabend auf den Malediven das Ja-Wort. Die intime Zeremonie im Kreise der Familie sorgte für emotionale Momente und erfüllte den langgehegten Wunsch ihres Sohnes Maximilian.
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz

Ein Blick hinter die Kulissen der kommenden Episoden des Schwarzwald-"Tatorts"

Zwei weitere Schwarzwald-Folgen sind abgedreht, für die aber noch kein Ausstrahlungsdatum feststeht. Der "Tatort: Innere Angelegenheiten" stammt wie zuletzt "Der Reini" aus der Feder von Bernd Lange und entstand ab April 2025 unter der Regie von Robert Thalheim: Nach einem Totschlag im Nebenraum eines Clubs wird der mutmaßliche Täter verhaftet und von Berg im Präsidium verhört. Gleichzeitig hält Tobler im Club die Rockergang des Opfers in Schach, die nur zu gern auf die Freunde des Täters losgehen würde, und sammelt Indizien für den Tathergang.

Im Sommer 2025 entstand dann noch "Engelsgesichter" unter der Regie von "Tatort"-Debütantin Marijana Verhoef. Tobler und Berg bekommen es darin mit Family-Influencern zu tun: Eine ermordete Frau hatte den Ehrgeiz gehabt, als Single-Mutter zweier Kinder mit ihrem eigenen Kanal erfolgreich zu sein und ihre Kinder dabei einzubeziehen. Teile der Familie litten aber offenbar unter der medialen Öffentlichkeit. Dieser Fall wird aber erst 2027 laufen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi
"SOKO Potsdam – Nachts im Wald"
SOKO Potsdam - Nachts im Wald
Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Gefühle statt Gesetze: Das steckt hinter „Einspruch für die Liebe“
"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe"
Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe
Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab
Er wollte nicht
Heino Ferch in einem Anzug
Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
Streaming-Hit
Der Cast von "Stranger Things"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel
"Die Promi-Darts-WM 2026"
Die Promi-Darts-WM 2026
Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Take the Money and Run"
Von Krimis will er nichts mehr wissen: Das macht "Inspector Barnaby"-Star John Nettles heute
Ruhestand in Devon
John Nettles
Wie kommen die Kriminalfälle ins TV?
"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Wenn zwei gegensetzliche Menschen an einem Strang ziehen
"Trauzeugen"
"Trauzeugen"
Heftige Kritik an neuer "Traumschiff"-Folge: "An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen"
Tabubruch auf See
"Das Traumschiff"
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview