Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern

Große Liebe

23.10.2025, 13.19 Uhr
von Charlotte Leutloff
Er war Artist beim „Cirque du Soleil“ – heute ist Thomas Seitel der Mann an Helenes Seite. Das wissen wir über ihn.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Thomas Seitel kam 1985 im südhessischen Eppertshausen zur Welt. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für den Turnsport und überzeugte mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung. Am Reck, Barren und Boden sammelte er Titel bei den hessischen Landesmeisterschaften und schaffte später sogar den Sprung in die Bundesliga. Doch Seitel wollte mehr, als „nur“ sportliche Erfolge feiern – er suchte nach einer Bühne, auf der er seine Disziplin und Athletik einem größeren Publikum zeigen konnte.

Sein Weg führte ihn in die internationale Artistenszene: Beim legendären „Cirque du Soleil“ begeisterte er Zuschauer weltweit mit spektakulären Luftnummern. 2017 wechselte er schließlich ins Show-Ensemble von Helene Fischer und wurde Teil ihrer aufwendig inszenierten Live-Produktionen. Bei rund 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte Seitel als Luftakrobat über die Köpfe der Fans – manchmal in bis zu 15 Metern Höhe. In dieser Zeit entwickelte sich nicht nur auf der Bühne eine besondere Nähe zur Schlagerqueen.

Vom Kollegen zum Partner: Wie Helene & Thomas ein Paar wurden

Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.



Thomas Seitel: Erste TV-Auftritte und sein Guinness-Weltrekord

Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Familienglück: Helene Fischer und Thomas Seitel privat

Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Viele Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen. Darüber ist zumindest von den beiden nichts herauszukriegen.

Doch auch die großen Schlager-Fans können weiterhin zufrieden sein. Ex Florian Silbereisen hat weiterhin guten Kontakt zu der Familie und zwischen ihnen fließe keinerlei böses Blut. Das zeigt auch der gemeinsame Hit aus 2024 von ihm und Helene Fischer: „Schau mal herein“ handelt von vergangener Liebe und bestehender Freundschaft. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste.

