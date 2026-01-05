"Neustart in Wiesenkirchen": Kritik zu den neuen Folgen mit Juliane Fisch

Die Landarztpraxis im fiktiven Wiesenkirchen am Schliersee öffnet die Pforten für die vierte Staffel. Weiterhin gibt es neben den medizinischen Fällen jede Menge zwischenmenschliche Turbulenzen und dazu natürlich auch den Hauch von heiler Welt, der mit der Herz-Schmerz-Serie "Die Landarztpraxis" seit 2023 durchs SAT.1-Vorabendprogramm weht.

Die Landarztpraxis Serie • 05.01.2026 • 19:00 Uhr

SAT.1 setzt mit viel Herzblut auf die Serie. Die Produktionsfirma Filmpool Entertainment stellt diesmal sogar 240 neue Folgen her, die das Jahr über ausgestrahlt werden. Kleiner Ausblick: Auch im Nachbarort "Weilnhausen" wird es eine weitere Praxis geben.

Ein Ort, der alte Wunden heilt Die Freunde der Serie erwarten mit Juliane Fisch und Ben Braun auch zwei neue Gesichter. "Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Leute im Dorf immer behauptet haben, dieser Ort würde dabei helfen, alte Wunden zu heilen. Früher habe ich darüber gelacht, aber heute hoffe ich, dass vielleicht doch etwas Wahres dran ist." Mit diesen Worten meldet sich Viktoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) in ihrer Heimat zurück. Und das auch noch mit einem gebrochenen Herzen, um das sich gekümmert werden muss.

Vicky arbeitet wieder als Ärztin in Wiesenkirchen. Und sie hat viel vor: Zunächst möchte sie sich endlich mit ihrem Bruder, dem Bergretter Max (Alexander Koll), versöhnen. Die beiden hatten immerhin seit 15 Jahren keinen Kontakt. Doch ganz so einfach geht das natürlich nicht: Max ist immer noch gekränkt. Zumindest beruflich öffnen sich für Vicky viele Türen: Fabian Kroiß (Oliver Franck) stellt sie in der "Landarztpraxis" ein. Doch was wird wohl sein bester Freund Max dazu sagen?

"Die Landarztpraxis" ist ab sofort jeweils werktags um 19.00 Uhr bei SAT.1 zu sehen und bereits ab 2. Januar bei Joyn verfügbar.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

