Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!

In wenigen Wochen startet in Australien wieder das RTL-Dschungelcamp. Neben den teilnehmenden Promis dürfen dabei natürlich auch das Moderations-Duo aus Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) nicht fehlen. Letzterer sorgte nun jedoch schon vor dem Start für Aufsehen. Denn der Moderator zeigt sich auf seinem Instagram-Profil nun mit einem stählernen Sixpack – und ganze zehn Kilogramm leichter.

"2025 – Fit werden, 2026 – Fit bleiben. Poste sowas selten. Bin aber stolz. Licht war gut. Good Night. Good Rutsch", schreibt der Moderator zu dem Beitrag, der aus einer Fotoreihe besteht. Besonders das erste Bild dürfte jedoch die Aufmerksamkeit seiner Community geweckt haben. Dort sieht man Köppen nur mit einem Handtuch um die Hüften bekleidet, wie er im Spiegel sein Sixpack fotografiert.

Offenbar hat der Dschungelcamp-Moderator seine sportlichen Vorsätze für 2025 erfolgreich umgesetzt. In den Kommentaren reagieren die Follower und Followerinnen mit viel Lob und Anerkennung: "Na, aber sowas von fit!", "Seit wann bist du so ripped geworden?" und "Oh mein Gott, ist das ein Sixpack. Krass!" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Jan Köppen spricht über sportliche Transformation In einem Video-Beitrag äußert sich Köppen ebenfalls zu dem Foto und erklärt dort: "Eigentlich finde ich das auch immer sehr oberflächlich und irgendwie komisch, aber es gibt auch einen Anteil in mir, der das machen wollte, nämlich Körper zu zeigen, weil ich stolz bin", gesteht er und verrät, zehn Kilogramm Gewicht verloren zu haben.

Dies sei jedoch kein "Gradmesser", versichert Köppen. Es gehe darum, sich wohlzufühlen und genau dies habe er für sich erreicht. Seinen Followern und Followerinnen mit ähnlichen Zielen für 2026 rät er, keine Essensverbote zu verhängen, ohne Druck zu arbeiten und die Ziele nicht zu hoch anzusetzen.

Er habe im Frühjahr 2025 damit angefangen, Fahrrad zu fahren, Joggen zu gehen und auf seine Ernährung zu achten. "Ich fühl mich besser, ich bin wacher, ich bin fitter", so betont der Moderator.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

