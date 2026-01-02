Home News TV-News

Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?

Polit-Talkshows

Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?

02.01.2026, 10.01 Uhr
Die Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen kehren aus der Winterpause zurück. Markus Lanz macht den Anfang, gefolgt von Maybrit Illner, Caren Miosga, Sandra Maischberger und Louis Klamroth. Wegen der Olympischen Winterspiele muss "Hart aber fair" eine Pause einlegen.
Markus Lanz
Der erste Rückkehrer unter den Polit-Talkern ist Markus Lanz.   Fotoquelle: ZDF/ Markus Hertrich
Caren Miosga
Am Sonntag, 18. Januar, kehrt Caren Miosga zurück ins Programm der ARD.  Fotoquelle: NDR/Philipp Rathmer

Nicht nur die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende zu, auch die Polit-Sendungen kehren bald wieder aus der Winterpause zurück. Den Anfang macht Markus Lanz. Seine Sendung läuft bereits am Dienstag, 6. Januar, um 22.45 Uhr im ZDF und ist danach wie gewohnt dienstags, mittwochs und donnerstags zu sehen. Welche Gäste der Moderator im neuen Jahr begrüßt und welche Themen sie diskutieren, ist noch nicht bekannt.

Maybrit Illner kehrt am 15. Januar um 22.15 Uhr wieder ins Donnerstagsprogramm des ZDF zurück. Gäste und Themen der ersten Folge in 2026, die wie schon im letzten Jahr live aus Berlin gesendet wird, stehen noch aus.

Olympia zwingt "Hart aber fair" zu erneuter Pause

In der ARD startet Caren Miosga als Erste ins neue Jahr. Die Auftaktsendung ist am Sonntag, 18. Januar um 21.45 Uhr zu sehen. Anschließend geht es wöchentlich weiter. Wer der Moderatorin bei ihrer Rückkehr gegenübersitzt und um was es gehen wird, ist bislang noch unbekannt.

Zwei Tage später, am Dienstag, 20. Januar, startet Sandra Maischberger im Ersten um 20.50 Uhr mit ihrer Talk-Runde ins neue Jahr. Ihre Sendung ist anschließend jeden Dienstag und Mittwoch zu sehen. Infos zu Gästen und Themen gibt es noch nicht.



Louis Klamroth kehrt als letzter Polit-Talker aus der Winterpause zurück. "Hart aber fair" startet in der ARD am Montag, 2. Februar, um 21 Uhr. Mit wem und worüber der Moderator im Studio diskutiert, gab der Sender noch nicht bekannt. Die Olympischen Winterspiele, die am 6. Februar beginnen, zwingen die Sendung zu einer erneuten Pause. Wann es für Klamroth im Anschluss weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Hart aber fair Maybrit Illner

