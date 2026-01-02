"SOKO Leipzig – Kowalski": Alles Infos zum neuen Krimi mit Steffen Schroeder

Es ist ein Wiedersehen mit Schockwirkung: In der neuen Folge des ZDF-Freitagabendkrimiklassikers taucht plötzlich der frühere Kriminaloberkommissar Tom Kowalski (gespielt von Steffen Schroeder) wieder auf. Allerdings so, wie man ihn nicht unbedingt kannte: Der ehemalige Kollege wird in "SOKO Leizpig – Kowalski" verletzt aufgefunden – unter Drogeneinfluss und mitten auf der Autobahn. Schlimmer noch: Er kann selbst nicht erklären, wie es dazu kam. Oder er will es nicht.

SOKO Leipzig – Kowalski Serie • 02.01.2026 • 21:15 Uhr

Eine Entführungsserie hält die Stadt in Atem Die Wiedersehensfreude bei den Kollegen rund um Ina Zimmermann (Melanie Marschke), Jan Maybach (Marco Girnth) und Kim Nowak (Amy Mußul) ist ziemlich eingetrübt. Sie müssen Spuren in einem Fall verfolgen, der immer mehr den Charakter einer bizarren Verschwörungserzählung annimmt. Und immer öfter stellt sich die bange Frage, wie gut man den früheren Kollegen in der Sachsenmetropole überhaupt kennt. Zudem herrscht große Aufregung im Team: Immerhin müssen auch noch zwei Umweltaktivisten gesucht werden, die plötzlich wie vom Erdboden verschluckt sind. Keine Spur! Eine koordinierte Entführung? Und was hat Ex-Kollege Kowalski damit zu tun?

Kowalski-Darsteller Steffen Schroeder, 1974 in München geboren, war von 2012 festes Ensemblemitglied bei "SOKO Leipzig". 2020 gab er seinen Ausstieg bekannt und war 2021 in der Folge "Kowalskis Entscheidung" das letzte Mal für die Fans der Serie zu sehen. Er engagierte sich zuletzt neben anderen Schauspiel-Engagements vor allem für die Opferschutz-Organisation "Weißer Ring" und als Mitglied bei der Organisation "EXIT Deutschland", die sich unterstützend für Aussteiger aus der rechtsextremen Szene einsetzt.

