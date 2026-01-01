"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim": Kritik zur Doku-Reihe im ZDF

Wer schon einmal selbst in Vietnam war, weiß, wie lebendig, bunt und manchmal chaotisch dieses Land sein kann. Mai Thi Nguyen-Kim, deren Eltern aus Vietnam stammen, reiste nun für "Terra X" dorthin. Mit großer Neugier nimmt sie die Zuschauer in der Dokumentation "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim" mit durch Straßen, Märkte und Natur, wobei sie nicht nur das Land, sondern auch seine Menschen hautnah erlebt. Gedreht wurde der Film von Luisa Wagner.

Mai Thi Nguyen-Kim wuchs in Deutschland auf. Die 38-Jährige hat sich in den letzten Jahren, seit sie selbst Mutter von zwei Kindern ist, noch intensiver mit der Herkunft ihrer Eltern beschäftigt. Ihre Reise beginnt in Hanoi, der pulsierenden Hauptstadt. Obwohl Vietnam kleiner als Deutschland ist, leben dort rund 20 Millionen Menschen mehr. Hanoi, Heimat von neun Millionen Menschen, ist ein einziges Gewimmel und das spürt man auf jeder Straße. Wie funktioniert Verkehr in einer Stadt mit rund 80 Millionen Rollern? Die Wissenschaftlerin nimmt das Publikum mit auf eine Fahrt durch das rollende Chaos und kommentiert lachend: "Es gibt keine erkennbaren Verkehrsregeln."

Das Geheimnis hinter der Pho-Suppe Auch kulinarisch hat die Reise einiges zu bieten. Mai Thi Nguyen-Kim erkundet die Geheimnisse der Pho-Suppe, eines der bekanntesten Nationalgerichte, und zeigt, welche Zutaten den unverwechselbaren Geschmack ausmachen. Dabei wird deutlich: Vietnam isst man mit allen Sinnen, und jedes Gericht erzählt seine eigene Geschichte.

Die Entdeckungstour führt weiter in den Nationalpark Cuc Phuong, südlich von Hanoi. Hier zeigt sich das Land von einer ganz anderen Seite: grün, still und voller Leben. Besonders die Insektenwelt zieht Mai Thi Nguyen-Kim in ihren Bann. Gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern begibt sie sich auf eine biologische Entdeckungsreise, bei der sie den kleinen Tieren näherkommt als je zuvor.

"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen" Für das "Terra X"-Team geht es anschließend in die historische Stadt Hue, einst Kaiserstadt Vietnams. Mai Thi Nguyen-Kim erkundet die Paläste der Kaiser, entdeckt Geschichten aus vergangenen Zeiten und erlebt, wie die Stadt heute mit Naturgewalten wie Überschwemmungen kämpft. Eine Drachenfahrt auf dem Fluss gewährt zudem ein malerisches Panorama der Stadt, das Geschichte und Gegenwart miteinander verbindet.

In einem Interview mit dem ZDF erzählt Mai Thi Nguyen-Kim, wie sie die Drehreise erlebt hat: "Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen, während man in einer Achterbahn sitzt. Ich möchte unbedingt noch einmal zurückkehren – diesmal mit mehr Zeit und meiner Familie."

Die Dokumentation ist bereits ab Freitag, 26. Dezember, in der ZDF-Mediathek verfügbar.

