Home News TV-News

"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim": Kritik zur Doku-Reihe im ZDF

"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"

"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam

01.01.2026, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
Mai Thi Nguyen-Kim erkundet in der Dokumentation "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim" das Land ihrer Eltern: Vietnam. Sie taucht ein in die Kultur, die Natur und lernt die Menschen kennen. Ab 26. Dezember ist die Dokumentation in der ZDF-Mediathek zu sehen.
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Mai Thi Nguyen-Kim besucht auf ihrer Reise durch Vietnam auch das Mekong-Delta.   Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Wie ist es mit einem Moped durch die Millionenstadt Hanoi zu düsen? Mai Thi Nguyen-Kim hat es ausprobiert.  Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
In der Dokumentation begegnet Mai Thi Nguyen-Kim Einheimischen,die ihre Sicht auf ihr Heimatland schildern.   Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Die Eltern der Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim stammen aus Vietnam.   Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Mai Thi Nguyen-Kim bereist das Heimatland ihrer Eltern.  Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Mai Thi Nguyen-Kim besucht gemeinsam mit einem deutsch-vietnamesischen Team den "Cuc Phuong National Park".  Fotoquelle: ZDF / Maike Simon
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Was macht die Pho-Suppe so besonders? Mai Thi Nguyen-Kim trifft den Chefkoch Hoang Tung und geht dem Geheimnis hinter dem beliebten Gericht auf die Spur.  Fotoquelle: ZDF / Maike Simon

Wer schon einmal selbst in Vietnam war, weiß, wie lebendig, bunt und manchmal chaotisch dieses Land sein kann. Mai Thi Nguyen-Kim, deren Eltern aus Vietnam stammen, reiste nun für "Terra X" dorthin. Mit großer Neugier nimmt sie die Zuschauer in der Dokumentation "Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim" mit durch Straßen, Märkte und Natur, wobei sie nicht nur das Land, sondern auch seine Menschen hautnah erlebt. Gedreht wurde der Film von Luisa Wagner.

ZDF
Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Dokumentation • 01.01.2026 • 19:15 Uhr

Mai Thi Nguyen-Kim wuchs in Deutschland auf. Die 38-Jährige hat sich in den letzten Jahren, seit sie selbst Mutter von zwei Kindern ist, noch intensiver mit der Herkunft ihrer Eltern beschäftigt. Ihre Reise beginnt in Hanoi, der pulsierenden Hauptstadt. Obwohl Vietnam kleiner als Deutschland ist, leben dort rund 20 Millionen Menschen mehr. Hanoi, Heimat von neun Millionen Menschen, ist ein einziges Gewimmel und das spürt man auf jeder Straße. Wie funktioniert Verkehr in einer Stadt mit rund 80 Millionen Rollern? Die Wissenschaftlerin nimmt das Publikum mit auf eine Fahrt durch das rollende Chaos und kommentiert lachend: "Es gibt keine erkennbaren Verkehrsregeln."

Das Geheimnis hinter der Pho-Suppe

Auch kulinarisch hat die Reise einiges zu bieten. Mai Thi Nguyen-Kim erkundet die Geheimnisse der Pho-Suppe, eines der bekanntesten Nationalgerichte, und zeigt, welche Zutaten den unverwechselbaren Geschmack ausmachen. Dabei wird deutlich: Vietnam isst man mit allen Sinnen, und jedes Gericht erzählt seine eigene Geschichte.

Derzeit beliebt:
>>Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
>>Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
>>Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
>>"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"

Die Entdeckungstour führt weiter in den Nationalpark Cuc Phuong, südlich von Hanoi. Hier zeigt sich das Land von einer ganz anderen Seite: grün, still und voller Leben. Besonders die Insektenwelt zieht Mai Thi Nguyen-Kim in ihren Bann. Gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern begibt sie sich auf eine biologische Entdeckungsreise, bei der sie den kleinen Tieren näherkommt als je zuvor.

"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen"

Für das "Terra X"-Team geht es anschließend in die historische Stadt Hue, einst Kaiserstadt Vietnams. Mai Thi Nguyen-Kim erkundet die Paläste der Kaiser, entdeckt Geschichten aus vergangenen Zeiten und erlebt, wie die Stadt heute mit Naturgewalten wie Überschwemmungen kämpft. Eine Drachenfahrt auf dem Fluss gewährt zudem ein malerisches Panorama der Stadt, das Geschichte und Gegenwart miteinander verbindet.

In einem Interview mit dem ZDF erzählt Mai Thi Nguyen-Kim, wie sie die Drehreise erlebt hat: "Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen, während man in einer Achterbahn sitzt. Ich möchte unbedingt noch einmal zurückkehren – diesmal mit mehr Zeit und meiner Familie."

Die Dokumentation ist bereits ab Freitag, 26. Dezember, in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim – Do. 01.01. – ZDF: 19.15 Uhr

"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Florian Silbereisen begrüßt das Jahr 2026 mit dem "Silvester-Schlagerbooom" in München. Mit dabei: Roland Kaiser, Maite Kelly und viele mehr.
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Terra X

Das könnte dich auch interessieren

"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
Kuss-Chaos in Afrika
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle