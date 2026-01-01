"Wagner schnell erklärt (1/4)": Die Erklärung der Nibelungen

Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
Wagner – den ganzen Neujahrstag lang. 3sat widmet sich mit dem Thementag "Wagners Ring" einem "grandiosen Mythos, der den Aufstieg und Fall einer ganzen Welt schildert und sich mit Themen wie Liebe, Schicksal, Mut und Verrat auseinandersetzt". Auf dem Programm steht nicht nur der komplette "Ring des Nibelungen", sondern auch die vierteilige Dokumentation "Wagner schnell erklärt".
Ob man die kurzen, mit Szenenskizzen versehenen "Crashkurse", die Wagners Ring "schnell erklären", wirklich als unterhaltsam-informative Einführungskurse ansehen darf, darf schon auch bezweifelt werden. Kinder geben hier ihre Sicht auf Wagners germanisch-nordischen Kosmos mit seinen Themen Liebe und Totschlag, Machtgier und Intrigen wieder. Lustig sind die Acht-Minuten-Stücke vor den einzelnen Aufzeichnungen aber schon.
Daran schließt sich jeweils eine Aufzeichnung aus dem Opernhaus Zürich (Mai 2024) an. 3sat zeigt alle vier Opern ab 9.00 Uhr, beginnend mit "Rheingold". Es folgen "Walküre" (11.50 Uhr), "Siegfried" (15.55 Uhr) und "Götterdämmerung" (20.15 Uhr). Die musikalische Leitung hatte hier Gianandrea Noseda inne, Regie führte Andreas Homoki.
Der Zürcher Aufführung wurden von der Kritik eine "klare Lesart" und "überzeugende Regieideen" bescheinigt. Auch Dirigat (Gianandrea Noseda) und Sängerinnen wie Sänger (Tomasz Konieczny als Wotan, Klaus Florian Vogt als Siegfried, Camilla Nylung als Brünnhilde, Siegfrieds Geliebte) wurden hochgelobt.
Wagner schnell erklärt (1/4) – Do. 01.01. – 3sat: 08.55 Uhr
