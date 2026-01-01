"Wagner schnell erklärt (1/4)": Die Erklärung der Nibelungen

Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres

Der "Tatort" bleibt das Aushängeschild des deutschen Krimis. 2025 lockten fünf Episoden die meisten Zuschauer vor die Bildschirme. Doch welcher Tatort gewinnt das Quoten-Duell?