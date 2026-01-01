Home News TV-News

"Wagner schnell erklärt (1/4)": Die Erklärung der Nibelungen

"Wagner schnell erklärt (1/4)"

Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht

01.01.2026, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
3sat präsentiert Wagners Ring des Nibelungen als Opernmarathon aus Zürich. Alle vier Teile an einem Tag, ergänzt durch einen humorvollen Kinder-Crashkurs.
Wagner schnell erklärt
Richard Wagners "Rheingold" in acht Minuten! Kinder erklären neben einem Erzähler aus ihrer eigenen Sicht den ersten Teil des "Ring" mit einem Comic-Video. Man erfährt, wie Alberich den Schatz der Rheintöchter klaut, Wotan ihn für sich gewinnt und am Ende ein Macht spendender Ring in die falschen Hände gerät. Opernvorbereitung mal anders.  Fotoquelle: ZDF / BR / Alex Naumann
Der Ring des Nibelungen
Das Waldvöglein (Rebeca Olvera) macht dem romantischen Helden Siegfried (Klaus Florian Vogt), dem Sohn der Geschwister Siegmund und Sieglinde, Hoffnung auf neue Liebe.   Fotoquelle: ZDF / SRF / Opernhaus Zürich, Monika Rittershaus
Wagner schnell erklärt
Dieses Schwert lässt Drachen zittern! Siegfried - der Sohn von Sieglinde und Siegmund - hat sich "Nothung" höchstselbst geschmiedet, um damit den Drachen Fafner zu erlegen. Der liegt fett und faul auf dem Nibelungenschatz und dem Zauberring.   Fotoquelle: ZDF / BR / Alex Naumann

Wagner – den ganzen Neujahrstag lang. 3sat widmet sich mit dem Thementag "Wagners Ring" einem "grandiosen Mythos, der den Aufstieg und Fall einer ganzen Welt schildert und sich mit Themen wie Liebe, Schicksal, Mut und Verrat auseinandersetzt". Auf dem Programm steht nicht nur der komplette "Ring des Nibelungen", sondern auch die vierteilige Dokumentation "Wagner schnell erklärt".

3sat
Wagner schnell erklärt (1/4)
Oper • 01.01.2026 • 08:55 Uhr

Ob man die kurzen, mit Szenenskizzen versehenen "Crashkurse", die Wagners Ring "schnell erklären", wirklich als unterhaltsam-informative Einführungskurse ansehen darf, darf schon auch bezweifelt werden. Kinder geben hier ihre Sicht auf Wagners germanisch-nordischen Kosmos mit seinen Themen Liebe und Totschlag, Machtgier und Intrigen wieder. Lustig sind die Acht-Minuten-Stücke vor den einzelnen Aufzeichnungen aber schon.

Daran schließt sich jeweils eine Aufzeichnung aus dem Opernhaus Zürich (Mai 2024) an. 3sat zeigt alle vier Opern ab 9.00 Uhr, beginnend mit "Rheingold". Es folgen "Walküre" (11.50 Uhr), "Siegfried" (15.55 Uhr) und "Götterdämmerung" (20.15 Uhr). Die musikalische Leitung hatte hier Gianandrea Noseda inne, Regie führte Andreas Homoki.

Derzeit beliebt:
>>"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe": Kritik zur Neujahrsfolge mit Florian Silbereisen
>>"Tatort: Nachtschatten": Kritik zum ARD-Krimi mit Cornelia Gröschel
>>"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick": Die Sendung auf 3sat
>>Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"

Der Zürcher Aufführung wurden von der Kritik eine "klare Lesart" und "überzeugende Regieideen" bescheinigt. Auch Dirigat (Gianandrea Noseda) und Sängerinnen wie Sänger (Tomasz Konieczny als Wotan, Klaus Florian Vogt als Siegfried, Camilla Nylung als Brünnhilde, Siegfrieds Geliebte) wurden hochgelobt.

Wagner schnell erklärt (1/4) – Do. 01.01. – 3sat: 08.55 Uhr

Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Der "Tatort" bleibt das Aushängeschild des deutschen Krimis. 2025 lockten fünf Episoden die meisten Zuschauer vor die Bildschirme. Doch welcher Tatort gewinnt das Quoten-Duell?
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Toronto: 230 Nationen, eine Stadt – so leben sie zusammen
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Toronto"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto
„Zum letzten Mal“: Das schwierige Leben von Michelle
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt
"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"