Home News TV-News

"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe": Kritik zur Neujahrsfolge mit Florian Silbereisen

"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"

Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr

01.01.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Das Traumschiff sticht zu Neujahr in See und nimmt Kurs auf Südafrika. An Bord: Kapitän Parger, der sich verliebt.
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
So unbeschwert wie mit der Ärztin Sophia (Valentina Pahde) erlebt man Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) selten. Eindeutig: Hier liegt Liebe in der Luft.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) macht sich Sorgen: Sie hat an der Reling ein Paar Damenschuhe gefunden. Wollte etwa eine Passagierin über Bord springen? Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) rät ihr, erst einmal die Besitzerin der Schuhe zu finden.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Weil sie ihren Eltern Katja (Isabell Horn, hinten) und Björn Wagner (Daniel Krauss, hinten) keine Sorgen machen wollen, tun ihre Kinder Lisa (Klara Kleinheins) und Paul (Cooper Dillon) so, als verstünden sie sich ganz großartig. Das werden sie auch bald tun. Und noch ein bisschen mehr ...  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Wegen einer Notlüge müssen Emilia Gronewald (Nadine Wrietz) und Oliver Stiller (Görtz Schubert) so tun, als hätten sie sich ineinander verliebt. Klappt nur halbwegs gut.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Auf den Spuren von Robert Redford und Meryl Streep: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und Dr. Sophia Berg (Valentina Pahde) verlieben sich in Afrika.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Ob sie auf der Reise als Familie zusammenwachsen? Katja (Isabell Horn, zweite von rechts) und Björn (Daniel Krauss, rechts) mit ihren Kindern Lisa (Klara Kleinheins) und Paul (Cooper Dillon).  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Florian Silbereisen ist ein Kapitän und Gentleman in einem, wenn es um die Ärztin Sophia Berg (Valentina Pahde) geht.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Lutz van der Horst
In der neuen "Das Traumschiff"-Episode hat van der Horst einen Gastauftritt als Kellner. Ein "Kindheitstraum", verrät er.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes, links) findet die Kollegin Sophia Berg (Valentina Pahde) auf Anhieb sympathisch. Ob sie demnächst gemeinsam an Bord praktizieren? Kapitän Parger würde sich freuen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Die Neujahrsfolge birgt Zündstoff! Zum einen wegen des über beide Ohren verliebten Kapitäns Parger, zum anderen wegen eines ernsten Themas, das womöglich allzu leicht behandelt wird. Neben den Ex-"GZSZ"-Stars Valentina Pahde und Isabell Horn geht unter anderem Komiker Lutz van der Horst an Bord des ZDF-"Traumschiffs".

ZDF
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
TV-Drama • 01.01.2026 • 20:15 Uhr

Seit 1997 fest im Neujahrsprogramm des ZDF verankert, wirft "Das Traumschiff" auch am ersten Abend des Jahres 2026 die Motoren an und sticht in See. Diesmal nimmt die MS Amadea Kurs auf Südafrika. Der Erfolgsproduzent Wolfgang Rademann hatte sich vor 45 Jahren von der hochglanzkitschigen US-Serie "Love Boat" zu seinem "Traumschiff" inspirieren lassen. So viel Liebe wie diesmal war aber selten auf dem Kreuzfahrtschiff zu spüren. Und es sind nicht etwa zwei Passagiere, die sich auf der Reise zum Wildreservat Madikwe Hals über Kopf verlieben, das wäre ja nichts Besonderes. Nein, es ist Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) höchstselbst, der mit Karacho auf Wolke sieben landet. Es sprüht, funkt und knistert sogar so sehr, als wäre es keine Neujahrs-, sondern eine Silvesterepisode. Zugegeben, Parger hatte schon früher den ein oder anderen Flirt an Bord. So erwischt wie diesmal hat es ihn aber noch nie. Doch von vorn.

"Madikwe ist ein ganz besonderer Ort, der uns allen zeigt, dass Wunder möglich sind", stimmt der Kapitän seine Gäste auf ihr Reiseziel ein. Ein Ort, der "für ein friedliches Miteinander zwischen Mensch und Tier, für Symbiose und Harmonie steht". – Eingefangen wird dieses Paradies schamlos in stereotypen Afrika-Bildern von majestätisch dahinschreitenden Giraffen, grasenden Zebras und kitschigen, blutroten Sonnenuntergängen. Dazu Einheimische, die den Besuch aus Europa in traditioneller Kleidung mit Tanz und Gesang willkommen heißen. – Nach der Zuschauerkritik an der Darstellung der Maori in der Neuseeland-Episode im November muss sich das ZDF womöglich auf neues Ungemach gefasst machen.

Derzeit beliebt:
>>"Tatort: Nachtschatten": Kritik zum ARD-Krimi mit Cornelia Gröschel
>>"Plane – Absturz im Dschungel": Der Action-Film auf RTL mit Gerard Butler
>>"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim": Kritik zur Doku-Reihe im ZDF
>>Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung

Eine Frage des Geschmacks

Und das auch wegen dieser Episode im Film: Unabhängig voneinander wollen die Passagiere Oliver Stiller (Götz Schubert) und Emilia Gronewald (Nadine Wrietz) in der ersten Nacht auf der MS Amadea über Bord springen. Es kommt nur deswegen nicht dazu, weil sie sich dafür ausgerechnet dieselbe Stelle ausgesucht haben. Das erinnert stark an Nick Hornbys Bestseller "A Long Way Down", und genau wie dort schließen die Lebensmüden einen Pakt und schieben ihre Pläne vorerst auf.

Ist "Das Traumschiff" mit seinem leichten Ton wirklich der richtige Ort für ein ernstes Thema wie Suizid? Auch Hornbys Roman ist tragikomisch, nur versteht der britische Autor sich auf intelligente Ironie und Tiefe, die den "Traumschiff"-Machern völlig abgeht. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack, zumal nicht wenigen das Schicksal des Sängers Daniel Küblböck durchaus noch im Gedächtnis sein dürfte. Ein Disclaimer im Abspann mit der Nummer der Telefonseelsorge für Suizidgefährdete wirkt da wie eine schlechte Rechtfertigung.

Kreuzfahrt ins Glück?

Klassischer "Traumschiff"-Stoff ist hingegen die Geschichte um Katja (Isabell Horn) und Björn (Daniel Krauss). Das Paar überrascht Katjas Tochter Lisa (Klara Kleinheins) und Björns Sohn Paul (Cooper Dillon, "Chantal im Märchenland") zu Beginn der Reise mit ihrem Vorhaben, bald zusammenzuziehen. Wie zu erwarten löst das keine Begeisterungsstürme bei den Teenagern aus. Doch "Traumschiff"-Erprobte wissen: Spätestens mit dem Captain's Dinner dürften sich die Wogen geglättet haben.

Apropos Captain: Die Frau, die Max Parger auf der Reise nach Südafrika so den Kopf verdreht, heißt Sophia Berg (Valentina Pahde). Die junge Ärztin wird in Mandikwe eine Stelle im örtlichen Hospital antreten. Nach einem holprigen Start sprühen schnell die Funken zwischen Max und Sophia. Die Blicke werden immer tiefer, ebenso ihre Gespräche über die Liebe – und die Kompromisse, die sie dafür einzugehen gewillt wären. Hat der einsame Kapitän in Afrika etwa die Frau fürs Leben getroffen, seinen sicheren, endgültigen Hafen?

Um das zu erfahren, wird man sich bis zur nächsten "Traumschiff"-Episode gedulden müssen. Die dürfte wie immer an Ostern zu sehen sein. Auch das ist im ZDF-Programm fest verankert.

"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe" – Do. 01.01. – ZDF: 20.15 Uhr

„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
In einem Interview findet Schauspieler Sky du Mont klare Worte zur Besetzung des ZDF-"Traumschiffs". Er kritisiert Florian Silbereisen als Kapitän und sieht darin eine "folgeschwere Fehlentscheidung". Seiner Meinung nach sollten Konsequenzen gezogen werden.
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"
Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
Wissenschaft trifft Comedy
Nicht nachmachen!
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle