"Plane – Absturz im Dschungel": Der Action-Film auf RTL mit Gerard Butler

"Plane – Absturz im Dschungel"

Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama

01.01.2026, 06.10 Uhr
von Jonas Decker
Am Neujahrstag zeigt RTL den Action-Thriller "Plane – Absturz im Dschungel" mit Gerard Butler in der Hauptrolle. Ein Flugzeugabsturz führt zu einem dramatischen Überlebenskampf im Dschungel.
Plane - Absturz im Dschungel
Gerard trug bei den Dreharbeiten zu "Plane" einige heftige Blessuren davon - darunter auch Verätzungen mit Phosphorsäure.  Fotoquelle: RTL/2023 Leonine Studios
Plane - Absturz im Dschungel
Pilot Brodie Torrance (Gerard Butler, links) und der vermeintliche Schwerverbrecher Gaspare (Mike Colter) nehmen es in "Plane" mit ein paar gefährlichen Separatisten auf.   Fotoquelle: RTL/2023 Leonine Studios

Ein Film, der "Plane" heißt ("Flugzeug"), und am Steuer sitzt Gerard Butler ("Angel Has Fallen", "Chase") – da ist eigentlich schon vorher klar, dass es keine saubere Landung wird. Ein schlimmes Unwetter, der Blitz schlägt ein. "Mayday! Mayday! Alle Systeme ausgefallen!" Kapitän Brodie Torrance (Butler) bleibt nichts außer einer unsanften Bruchlandung – und das mit voller Passagierflugzeug-Besatzung. Aber mit dem Absturz geht das Drama in "Plane" erst richtig los. RTL wiederholt den Film von 2023 am Neujahrstag zur besten Sendezeit.

RTL
Plane – Absturz im Dschungel
Action • 01.01.2026 • 20:15 Uhr

Schon vor dem Start hat man das Gefühl, dass hier Gefahr in der Luft liegt. Brodie Torrance bekommt vom FBI einen zusätzlichen Passagier aufs Auge gedrückt, den angeblichen Mörder Louis Gaspare (Mike Colter, "Luke Cage"). Brodie hat Bedenken bezüglich der Sicherheit an Bord, stimmt dem Gefangenentransport notgedrungen aber doch zu. Dann das besagte Unwetter, mitten über dem Pazifik. Torrance bringt seine Maschine zwar einigermaßen heil runter, landet aber ausgerechnet auf einer Insel, die von Separatisten kontrolliert wird. "Selbst die philippinische Armee betritt sie nicht", erklärt irgendwo ein schwer besorgter Krisenmanager.

Gerard Butler mit Phosphorsäure verätzt

So wandelt sich die Inszenierung von Regisseur Jean-François Richet (Drehbuch: Charles Cumming, J. P. Davis) nach und nach vom Katastrophenfilm zum Action-Thriller. Die Passagiere des abgestürzten Fliegers werden allesamt von den Rebellen gefangen genommen, nur Pilot Torrance entkommt ihnen. Und der vermeintliche Schwerverbrecher Gaspare, ausgerechnet. Mit seiner Unterstützung möchte Torrance die Geiseln befreien, denn die Rettung versteht der Pilot als seine selbstverständlichste Pflicht: "Ich lasse sie nicht im Stich. Das sind meine Passagiere, ich bin für sie verantwortlich!"

In "Plane – Absturz im Dschungel" präsentiert Gerard Butler sich einmal mehr als großer Action-Held, die Dreharbeiten gingen aber nicht spurlos an ihm vorbei. Wie er rund um den Kinostart erklärte, habe er sich bei einer der Kampfszenen mehrere Muskeln gerissen. Zudem erlitt er eine Verätzung der Hände, als er in einer Szene zwischen die Räder eines Flugzeugs griff. Anschließend schmierte er sich die Säure sogar ins Gesicht, wie er seinerzeit in der Talkshow von Seth Meyers erzählte. "Plötzlich spürte ich es in meinem Hals, in meinem Mund, in meiner Nase und meinen Augen. Es brannte im ganzen Gesicht, stundenlang."

Plane – Absturz im Dschungel – Do. 01.01. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

