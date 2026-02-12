Home News TV-News

Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV

Actionthriller

Altmodisch und hemdsärmelig: Dieser starbesetzte Action-Thriller der Extraklasse im Free-TV

12.02.2026, 08.46 Uhr
von Jasmin Herzog
Der Actionthriller "Unstoppable – Außer Kontrolle" mit Denzel Washington und Chris Pine rast auf VOX. Ein unkontrollierter Zug voller Gefahr!
Unstoppable - Außer Kontrolle
Auf dem Weg zum aufregendsten Arbeitstag ihres Lebens: Will (Chris Pine, links) und Lokführer Frank (Denzel Washington) müssen sich erst noch zusammenraufen.  Fotoquelle: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation
Unstoppable - Außer Kontrolle
Hochexplosive Fracht: Frank Barnes (Denzel Washington) kämpft sich von einem Waggon zum nächsten in Richtung der führerlosen Lokomotive vor.  Fotoquelle: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation
Unstoppable - Außer Kontrolle
Will Colson (Chris Pine) hat sich seinen ersten Arbeitstag an Bord eines Frachtzuges ganz anders vorgestellt.  Fotoquelle: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation
Unstoppable - Außer Kontrolle
Nur nicht locker lassen: Will Colson (Chris Pine) setzt bei dem waghalsigen Rettungsplan sein Leben aufs Spiel.  Fotoquelle: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation
Unstoppable - Außer Kontrolle
Frank Barnes (Denzel Washington) ahnt, dass die Kesselwagen unter ihm einen hochexplosiven, tödlichen Chemie-Cocktail enthalten.  Fotoquelle: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation

Vorsicht an der Bahnsteigkante: Seinen Namen "Biest" trägt der Frachtzug 777 nicht ohne Grund. Mit seinen 39 Waggons, darunter viele Kesselwagen mit schnell entflammbaren Giftstoffen, gleicht das Gespann einer ratternden Bombe. Kaum auszudenken, was passieren könnte, raste der Todeszug unkontrolliert durch die Lande. Doch genau das geschieht im Helden-Thriller "Unstoppable – Außer Kontrolle" (2010), den VOX am Donnerstag, 12. Februar, um 23.00 Uhr wiederholt.

Denzel Washington und Chris Pine spielen die Haudegen, die das Inferno verhindern müssen. Es ist ein besonderes Vergnügen, zu beobachten, wie routiniert Actionspezialist Tony Scott ("Top Gun", "Der Staatsfeind Nr. 1"), der sich schon in "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" (2009) auf Denzel Washington als verlässlichen Zugbegleiter verlassen hatte, nach und nach genüsslich alle Schalthebel umlegt, um seine wuchtige Gefühlsmaschinerie in Gang zu bekommen.

Bestes Adrenalin-Handwerk

Wie schon in "Pelhalm 123" atmet der Film aus jeder Pore proletarischen Selbstbehauptungswillen: Der später so dramatische 12. Oktober des Films beginnt nicht nur mit einer ungemütlichen Morgenkaffee-Runde in der heruntergekommenen Eisenbahner-Kantine, sondern auch mit kumpelhafter Solidaritätsbekundung der altgedienten Malocher, denen vermeintlich allzu forsche Jungspunde wie Lokomotivführer-Neuling Will Colson (Chris Pine, "Star Trek") grundsätzlich suspekt sind. Konkreter als die abstrakte Angst vor gigantischen Chemieunfall-Katastrophen ist natürlich erst einmal die übliche Sorge um den Arbeitsplatz – in Zeiten wild gewordener Controller.

Ausgerechnet auf einer seiner letzten Fahrten im Führerstand seiner Diesel-Lok bekommt es Frank Barnes (Washington) mit dem Frischling zu tun, der wirklich noch viel lernen muss. Was beide nicht ahnen: Auf der Strecke, auf der sie Industrie-Fracht ausliefern, rast auch der Höllenzug, der sich durch ein eigentlich unverzeihliches Missgeschick beim Rangieren im Fuller Yard führerlos selbstständig gemacht hat, einer dicht besiedelten Metropolenregion im Herzen des "Rust Belt" von Pennsylvania entgegen.

Selbstverständlich schlägt Connie Hooper (Rosario Dawson, "Death Proof"), die aufrechte Leiterin des Bahn-Kontrollzentrums, schnell Alarm. Doch auch sie kann nicht abschätzen, wie gefährlich das "Biest" wirklich ist. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, den Zug zu stoppen, schaltet sich Barnes in die Rettungsbemühungen ein. Doch mit seinem haarsträubenden Plan setzt er selbstverständlich weit mehr als seinen Pensionsanspruch aufs Spiel.

Tony Scott hat sich bei "Unstoppable – Außer Kontrolle" trotz aller äußeren Versatzstücke – knatternde Hubschrauber-Rotoren, hektisch blinkende Computer-Monitore, aufwendige News-Animationen – für durch und durch altmodisches, fast hemdsärmeliges Adrenalin-Handwerk entschieden. In jeder Einstellung meint man, den Angstschweiß der zupackenden Action-Arbeiter zu schnuppern, der sich mit dem allgegenwärtigen Öl- und Dieselmief mischt.

25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Nach einem der größten Promi-Skandale Deutschlands meldet sich Gil Ofarim mit einer eindrucksvollen Botschaft zurück. Der Musiker, der 2021 für Schlagzeilen sorgte, wendet sich erstmals wieder an die Öffentlichkeit und betont seinen neuen Fokus auf die Musik.
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

