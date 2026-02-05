"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE

Home News Film-News

Dänemarks Antiheldin

von Susanne Bald
Trine Dyrholm zeigt in der Miniserie "The Danish Woman" auf ARTE eine beeindruckende Performance als unbarmherzige Antiheldin Ditte Jensen in Reykjavik.
The Danish Woman
Ditte Jensen (Trine Dyrholm) ist frisch aus Dänemark nach Island gezogen und sorgt in ihrem Mietshaus für Ordnung. Harmlose Putzmittel sind eher selten die Mittel ihrer Wahl.  Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Ditte (Trine Dyrholm) verschafft sich auch mal illegal Zugang zu den Wohnungen ihrer Nachbarn, wenn es für ihre Mission nötig ist.  Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Ditte (Trine Dyrholm, rechts) möchte der 15-jährigen Björk (Edda Guðnadóttir) helfen, die von ihrem Exfreund erpresst wird.   Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Als Ditte (Trine Dyrholm, links) mitbekommt, dass ihre Nachbarin Astrídur (Halla Vilhjáimsdóttir) von ihrem Ehemann geschlagen wird, versorgt sie ihre Verletzungen. Doch dabei wird es nicht bleiben - Ditte will Gerechtigkeit!   Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Salima (Raffaella Brizuela Sigurðardóttir, links) bekommt im Treppenhaus Wehen. Zum Glück ist Ditte (Trine Dyrholm) nicht nur ehemalige Elitesoldatin und Agentin, sondern auch ausgebildete Krankenschwester und kann ihrer Nachbarin helfen. Umso mehr, als diese und ihr Mann wenig später abgeschoben werden sollen.  Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Die Miniserie "The Danish" Woman ist fast ausschließlich mit isländischen Darstellerinnen und Darstellern besetzt. Zwei Ausnahmen bilden Hauptdarstellerin Trine Dyrholm und ihr dänischer Landsmann Jens Albinus (Bild). Er verkörpert Jens Jørgensen, einen ehemaligen Kollegen der Ex-Geheimagentin, der sie dazu drängt, einen letzten Auftrag zu übernehmen.   Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Ditte Jensen (Trine Dyrholm) hat auf der Grünfläche vor dem Mietkomplex ein kleines Gemüsebeet angelegt. Ihre nachbarn ahnen nicht, dass sie eine ehemalige dänische Elitesoldatin und Geheimdienstagentin ist.   Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Ditte sorgt bei den Besprechungen des Hauskomitees mit ihren Ideen, etwa für den Klimaschutz, immer wieder für Verwunderung bei den anderen Teilnehmern, darunter Gulla (Kristín Þóra Haraldsdóttir), Kristinn (Hjálmar Hjálmarsson, Mitte) und Magnus (Björn Thors).   Fotoquelle: Slot Machine
The Danish Woman
Dass Nachbar Magnus (Björn Thors) sein Auto mit giftigen Mitteln wäscht, die in die Erde sickern, kann Ditte (Trine Dyrholm, links) nicht gutheißen. Zumal er vor den Augen seiner Tochter Maja (Kolbrún Helga Friðriksdóttir) die Umwelt verschmutzt.  Fotoquelle: Slot Machine

Sie verkörperte "Die Königin des Nordens", gewann für ihre Leistung in "Die Kommune" den Silbernen Bären und veredelte zahlreiche weitere Filme und Serien wie "Die Erbschaft" mit ihrem Spiel und Charisma: Trine Dyrholm, Dänemarks wohl bekannteste Schauspielerin ihrer Generation. Im isländischen Sechsteiler "The Danish Woman" legt die 53-Jährige als Titelheldin oder vielmehr -Antiheldin Ditte Jensen eine gnadenlose und beeindruckende One-Woman-Show hin. ARTE zeigt diesen und nächsten Donnerstagabend je drei Episoden am Stück sowie alle Folgen vorab in der Mediathek.

ARTE
"The Danish Woman"
Dramaserie • 05.02.2026 • 21:45 Uhr

"Die aus Dänemark" nennen die Einheimischen ihre neue Nachbarin in der grauen Wohnsiedlung in Islands Hauptstadt Reykjavik. Sie verständigen sich hauptsächlich auf Englisch, obwohl Ditte Isländisch kann und die Kinder in der Schule Dänisch lernen – immerhin "wart ihr mal Teil des dänischen Königreichs", wie Ditte nicht müde wird, mit kolonialistischer Überheblichkeit zu betonen.

Freunde macht sich die Dänin jedenfalls erst mal keine, auch bei den Zusehenden nicht, bringt sie doch gleich zu Beginn die um ihr Gemüsebeet schleichende Katze der Nachbarskinder um die Ecke. Wenig später überreicht sie denselben Kindern selbst gezogene Möhren: "Die soll man essen, nicht wie die Katze drauf kac...n. Sonst kommt Ditte und frisst euch alle auf."

Helfen, ob sie es wollen oder nicht

Dass das kein Scherz ist, wird schnell klar. Wie eine Mischung aus Rambo, Pippi Langstrumpf und Napoleon beschreibt Regisseur und Drehbuchautor Benedikt Erlingsson seine Hauptfigur. Sie mag in ihrer Wohnung Klangschale und Räucherstäbchen stehen haben, doch wenn sie Unrecht oder asoziales Verhalten sieht, greift sie zu wenig pazifistischen Mitteln, sei es der Vorschlaghammer oder der Elektroschocker. Oder sie waterboarded mal eben den renitenten Teenagersohn einer Nachbarin und traumatisiert ihn fürs Leben: die Erziehungsmaßnahmen einer ehemaligen Geheimagentin und Elitesoldatin, wie sich herausstellt. Und wie sich ebenfalls herausstellt, braucht der Staat Dänemark noch einmal ihre Hilfe ...

Helfen, das möchte Ditte, obendrein Krankenschwester, ja durchaus, allerdings nur ihren direkten Mitmenschen, ob die es wollen oder nicht. Der überforderten alleinerziehenden Gulla (Kristín Þóra Haraldsdóttir) ebenso wie der 15-jährigen Björk (Edda Guðnadóttir), die von ihrem älteren Freund erpresst wird, oder der von ihrem Mann misshandelten Ástrídur (Halla Vilhjálmsdóttir).

Dass Ditte dabei wie ein soziopathischer Racheengel dermaßen über das Ziel hinausschießt, hat auch mit ihren eigenen Traumata aus der Zeit als Scharfschützin in Afghanistan und Mitglied der Friedenstruppen in Bosnien zu tun. Sie hat Schreckliches gesehen – und getan. Mitleid oder gar Sympathie mit ihr zu empfinden dürfte so einigen dennoch schwerfallen.

Heiligt der Zweck wirklich die Mittel?

Natürlich hofft Regisseur Erlingsson, sein Publikum mit "The Danish Woman" zu unterhalten. Er möchte aber auch, dass es sich selbst erkennt in Ditte und ihrer "Mentalität eines Kriegers": "Denn wir leben in einer Kultur, die Machiavellis Gedanken akzeptiert: Der Zweck heiligt die Mittel." In gewisser Hinsicht gehe es darum, sich dem zu stellen, sagt Erlingsson. Und zu zeigen, wie verständnisvoll wir für einen Krieger sein können, "der tatsächlich unsere Gesellschaft ruiniert". Das sei nicht die Strategie, mit der man eine bessere Gesellschaft aufbaue. Wen er damit meint, dürfte jedem mehr als klar sein. Eine wichtige politische Botschaft in dieser unruhigen, bedrohlichen Zeit.

"The Danish Woman" – Do. 05.02. – ARTE: 21.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

