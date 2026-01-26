Home News Star-News

So wohnt Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihr Zuhause am Zürichsee

Intime Einblicke

So wohnt Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihr Zuhause am Zürichsee

26.01.2026, 15.47 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli, bekannt für ihren Schlagererfolg, lebt am Zürichsee in einer bescheidenen Zweizimmerwohnung. Ihre Wohnung ist ein Ort der Ruhe und Entspannung, fernab des Showbusiness.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Privates hält Beatrice Egli meist konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter ist der Blick in ihre eigenen vier Wände. In ihrer Wohnung hat die 37-Jährige einen Rückzugsort geschaffen, der nichts mit Bühne, Terminen oder Erwartungshaltungen zu tun hat – sondern mit Ruhe, Erdung und dem Bedürfnis, einfach sie selbst zu sein.

Oft sagt die Einrichtung mehr über einen Menschen aus als jedes Interview. Wie gestaltet Beatrice Egli ihr Zuhause? Welche Stimmung empfängt sie, wenn die Tür hinter ihr zufällt? Und wie verbringt sie dort ihre freien, ganz privaten Momente? Zeit für einen Blick in ihr persönliches Wohlfühlreich.

Weiß, schlicht und trotzdem gemütlich: So wohnt Beatrice Egli in der Schweiz

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.



Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)

Beatrice Eglis Schlafzimmer: So findet Beatrice Egli abends zur Ruhe

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

Beatrice Eglis klarer Schnitt zwischen Bühne und Privatleben

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

Beatrice Eglis offener Wohn- und Kochbereich als Treffpunkt

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

