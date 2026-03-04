Home News Star-News

Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren

04.03.2026, 13.28 Uhr
von teleschau
Viele Prominente aus Hollywood und der Musikbranche können auf königliche Ahnen verweisen. Von Michael Douglas über Tom Hanks bis zu Céline Dion – sie alle haben royale Wurzeln.
Angelina Jolie
Für viele ist sie eine Königin: Doch Angelina Jolie hat tatsächlich blaues Blut! Nicht nur sie, auch zahlreiche weitere Hollywood-Stars sind entfernte Verwandte des britischen Königs Charles III. oder royaler Abstammung.  Fotoquelle: Monica Schipper/Getty Images
Meghan Markle
Ein Forscher stellte fest, dass Prinz Harry und Meghan schon vor ihrer Heirat miteinander verwandt waren.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/WPA Pool
Michael Douglas
Michael Douglas stammt von König Eduard III. (1312-1377) ab - und ist damit ein entfernter Verwandter von König Charles.  Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
Johnny Depp
Unter den Vorfahren von Johnny Depp findet sich ebenfalls König Eduard III. (1312-1377).  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images
Céline Dion
Einer der Vorfahren von Céline Dion war König Philipp II. (1165-1223) von Frankreich.   Fotoquelle: Cindy Ord/Getty Images
Tom Hanks
Tom Hanks stammt vom berühmten König Johann Ohneland (1167-1216) ab, der durchweg als grausam, böse und wollüstig dargestellt wurde.  Fotoquelle: Ian Gavan/Getty Images

Haben Sie blaues Blut in den Adern? Gut möglich! Dank der modernen Ahnenforschung sind die Chancen, bei der Untersuchung von 20, 25 oder gar mehr Generationen einen königlichen Vorfahren zu entdecken, gar nicht mal gering. Der Beweis: Auch zahlreiche Prominente stellten fest, dass sie über einen Urahn tatsächlich entfernte Cousins oder Cousinen des britischen Königs Charles III. sind oder von anderen europäischen Königs- und Adelshäusern abstammen.

Entfernte Cousins – schon vor der Hochzeit verwandt

Mithilfe der modernen Ahnenforschung lassen sich Stammbäume bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Das kann zu überraschenden Ergebnissen führen: So stellte ein Forscher fest, dass Prinz Harry und Meghan schon vor ihrer Heirat miteinander verwandt waren. Die Aufklärung: Meghan Markle ist über den britischen König Eduard III. (1312-1377) mit ihrem Ehemann Prinz Harry verwandt, sie sind Cousins 17. Grades. Ein Vorfahre des Vaters der US-Schauspielerin sei der 1639 nach Boston eingewanderte Pfarrer William Skipper, der wiederum ein Nachfahre des Königs sei, fand ein US-Ahnenforscher heraus.

Der britische Thronfolger und seine Frau sind nicht das einzige (Ex-)Ehepaar, das entfernt miteinander verwandt ist: Brad Pitt stammt von Heinrich II. von England (1133-1189) ab und ist damit ein entfernter Cousin von König Charles. Aber auch Pitts Ex-Frau Angelina Jolie ist eine entfernte Cousine. Ihre Mutter Marcheline Bertrand stammt vom französischen König Philipp II. (1165-1223) ab, der widerum auch ein Urahn von König Charles ist.

Ein englischer König – viele prominente Nachfahren

Vier Golden Globes, zwei Oscars, ein Emmy: Michael Douglas zählt zu Hollywoods Hochadel. In seinen Adern fließt aber auch echtes blaues Blut: Der "Wall Street"-Star stammt von König Eduard III. (1312-1377) ab – und ist damit ein entfernter Verwandter von König Charles. Und über diesen Herrscher aus dem 14. Jahrhundert, der 50 Jahre lang auf dem englischen Thron saß, sind auch zahlreiche weitere Hollywood-Stars mit dem heutigen König verwandt: Sowohl Johnny Depp als auch Jake Gyllenhaal ("Demolition", "Southpaw") und seine Schwester Maggie Gyllenhaal ("Crazy Heart", "White House Down") können in ihrem Stammbaum König Eduard III. vorweisen.

Ebenso wie Talkshow- und Oscar-Moderatorin Ellen DeGeneres. Und mehr noch: Ein weiterer ihrer Vorfahren, Sir Thomas Fairfax, ist sowohl ein Urahn von Diana als auch der Familie Middleton, was sie zur entfernten Cousine von sowohl Prinz William als auch Prinzessin Kate macht!

Ein weiterer entfernter Cousin von Prinz William ist Robert Pattinson: Der Schauspieler teilt einen gemeinsamen Urahnen mit dem britischen Königshaus. Weiteres Kuriosum: Nachdem die Prinzen William und Harry entfernte Neffen von Vlad III. sind, der als Inspiration für Bram Stokers "Dracula" gilt, ist Pattinson, der als Vampir Edward in "Twilight" zum Weltstar wurde, über Ecken mit dem "Ur-Vampir" verwandt.

Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Warner Bros. plant einen "Game of Thrones"-Kinofilm. Produzent Beau Willimon soll die Eroberung von Westeros durch König Aegon I. auf die Leinwand bringen.
Filmprojekt
Game of Thrones

Grausam, böse, wollüstig: Das ist der royale Urahn von Tom Hanks

Königin der Klatschblätter, (zukünftige) Herrscherin eines Hotelimperiums ... Zu Paris Hilton können einem viele royale Beinamen einfallen. Dabei hat auch sie echtes blaues Blut: Sie stammt wie der britische König von Heinrich II. von England (1133-1189) ab.

"Kill Bill"-Star Uma Thurman ist sogar doppelt adelig: Sie ist eine der zahlreichen entfernten Cousinen von König Charles III., ihr Vater stammt vom englischen König Eduard I. (1239-1307) ab. Aber auch ihre Mutter stammt aus gutem Hause: Nena von Schlebrügge ist eine Nachfahrin eines preußischen Adelsgeschlechts.

Über vier Milliarden Dollar spielten die Filme ein, in denen er mitwirkte: Tom Hanks ist nicht nur einer der besten, sondern auch einer der beliebtesten Hollywood-Stars. Für seinen royalen Vorfahr gilt das nicht: Hanks stammt vom berühmten englischen König Johann Ohneland (1167-1216) ab, der äußerst unbeliebt war und durchweg negativ, als grausam, böse und wollüstig dargestellt wurde.

In der sechsten Staffel von "Game of Thrones" wurde seine Figur Jon Schnee zum "König des Nordens" ausgerufen – im echten Leben hat Kit Harington ein (bisschen) blaues Blut: Seine Großmutter väterlicherseits stammt vom englischen König Karl II. (1630-1685) ab.

Sie fanden schon immer, dass Schauspielerin Tilda Swinton einen gewissen herrschaftlichen Zug hat? Die Oscar-Gewinnerin hat tatsächlich blaues Blut in ihren Adern: Die Swintons sind eine angelsächsische Familie, zu deren Vorfahren König Robert I. von Schottland (1274-1329) gehört.

Hugh Grant gilt als Frauenschwarm und Spezialist für romantische Liebeskomödien. Dass der "Notting Hill"-Star tatsächlich ein Nachfahre von Heinrich VII., dem ersten Tudor-König und Vater von Schreckensherrscher Heinrich VIII., ist, würde man kaum vermuten.

Diese Stars sind echter französischer Adel

Céline Dion ist nicht nur "Eurovision Song Contest"-Gewinnerin, eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten und Las-Vegas-Superstar: Die kanadische Sängerin hat auch royale Wurzeln. Einer ihrer Vorfahren war König Philipp II. (1165-1223) von Frankreich.

Mit Michael Jackson pflegte Schauspielerin Brooke Shields seit ihrem Durchbruch in "Pretty Baby" 1978 eine enge Beziehung. Ob der King of Pop wusste, dass seine Freundin "echter" französischer Adel ist? Shields ist eine direkte Nachfahrin von König Heinrich IV. von Frankreich (1553-1610).

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

