Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"

Als er das Dschungelcamp unmittelbar vor dem Finale verlassen musste, hatte Patrick Romer in der australischen Wildnis sieben Kilogramm verloren. "Ich war vorher bei 90, jetzt bin ich bei 83 Kilo und hoffe, dass ich das auch vielleicht ein bisschen halten kann", gab der 30-Jährige nach seinem Aus in der RTL-Show noch an und meinte: "Also ein bisschen darf ich schon wieder drauflegen, aber 90 Kilogramm müssen es jetzt nicht sein." Wenige Wochen später sorgt der aktuelle Blick auf die Waage allerdings für reichlich Frustration.

So steht es aktuell ums Gewicht von Patrick Romer Die unerwünschten 90 Kilogramm hat Patrick Romer fast wieder erreicht. 89 Kilo wiege er inzwischen wieder, wie der "Bauer sucht Frau"-Star auf Instagram mitteilt. "Ich könnte weinen", zeigt er sich unzufrieden und ärgert sich nach einer detaillierten Körperanalyse im Fitnessstudio weiter: "Fett geht hoch wie eine Rakete, und gleichzeitig sinkt die Muskelmasse."

Der Grund für die schnelle Gewichtszunahme? Er habe seinem Hunger nach dem Dschungelcamp freien Lauf gelassen. "Happi schnappi, lecker Essen!", hatte er in einem RTL-Interview direkt nach dem Auszug über sein Essverhalten gesagt. Dabei sei er sogar noch gewarnt worden: "Ich habe mir sagen lassen von Dr. Bob, dass man jetzt doch ein bisschen aufpassen muss, was das Essen angeht, und natürlich auch Alkohol. Wenn man mich kennt: Ich trinke halt auch gern mal ein Bierchen", gestand Patrick Romer. Nun will er mit Sport und einer gesünderen Ernährung wieder gegen den Trend steuern.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

