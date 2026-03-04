Home News Star-News

Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"

Private Krise

Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"

04.03.2026, 10.46 Uhr
von Gianluca Reucher
Patrick Romer zeigt sich unzufrieden über seine Gewichtszunahme nach dem Dschungelcamp. Der RTL-Star, bekannt aus "Bauer sucht Frau", will nun mit Sport und gesunder Ernährung gegensteuern.
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Gedämfte Stimmung, aber auch kein Krawall: Gil Ofarim (links), Ariel und Patrick Romer beim Dschungelcamp-Wiedersehen am Tag nach dem Finale.  Fotoquelle: RTL

Als er das Dschungelcamp unmittelbar vor dem Finale verlassen musste, hatte Patrick Romer in der australischen Wildnis sieben Kilogramm verloren. "Ich war vorher bei 90, jetzt bin ich bei 83 Kilo und hoffe, dass ich das auch vielleicht ein bisschen halten kann", gab der 30-Jährige nach seinem Aus in der RTL-Show noch an und meinte: "Also ein bisschen darf ich schon wieder drauflegen, aber 90 Kilogramm müssen es jetzt nicht sein." Wenige Wochen später sorgt der aktuelle Blick auf die Waage allerdings für reichlich Frustration.

So steht es aktuell ums Gewicht von Patrick Romer

Die unerwünschten 90 Kilogramm hat Patrick Romer fast wieder erreicht. 89 Kilo wiege er inzwischen wieder, wie der "Bauer sucht Frau"-Star auf Instagram mitteilt. "Ich könnte weinen", zeigt er sich unzufrieden und ärgert sich nach einer detaillierten Körperanalyse im Fitnessstudio weiter: "Fett geht hoch wie eine Rakete, und gleichzeitig sinkt die Muskelmasse."

Der Grund für die schnelle Gewichtszunahme? Er habe seinem Hunger nach dem Dschungelcamp freien Lauf gelassen. "Happi schnappi, lecker Essen!", hatte er in einem RTL-Interview direkt nach dem Auszug über sein Essverhalten gesagt. Dabei sei er sogar noch gewarnt worden: "Ich habe mir sagen lassen von Dr. Bob, dass man jetzt doch ein bisschen aufpassen muss, was das Essen angeht, und natürlich auch Alkohol. Wenn man mich kennt: Ich trinke halt auch gern mal ein Bierchen", gestand Patrick Romer. Nun will er mit Sport und einer gesünderen Ernährung wieder gegen den Trend steuern.

Derzeit beliebt:
>>„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“
>>„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht
>>Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
>>"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Bauer sucht Frau Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Armut mitten in Deutschland: Bewegende Reportage zeigt Alltag im Kampf gegen die Armut
"stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land"
stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land
"Verkünde das hier zum ersten Mal": Amira Aly nutzt ihr Talent jetzt für den guten Zweck
Backen mit Herz
Amira Aly
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Tödlicher Schatzraub: Kommissar Behringer ermittelt in Bamberg
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
"Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub"
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg
Marcel Remus' Instagram-Kritik
Marcel Remus
Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
Nahost-Krieg
Elena Miras
Stefan Raab-Spott beim ESC-Finale: Barbara Schöneberger und Hazel Brugger legen nach
Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026
ESC - Das deutsche Finale
Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV
"Aquaman: Lost Kingdom"
Aquaman: Lost Kingdom
Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Ein Chronist deutscher Verwerfungen – Wolf Biermann wird 90 und hat viel vor
Jubiläumsjahr
Wolf Biermann
Atze Schröder teilt gegen Gottschalk aus: "Vielleicht liegt es daran, was du so denkst"
Comedy-Wandel
Atze Schröder / Thomas Gottschalk
Adele Neuhauser über ihre Rolle in "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks"
"Musste mich mit meiner Hässlichkeit aushalten"
Adele Neuhauser im Interview
Großes Jubiläum: Sky-Doku gewährt Einblicke ins Leben von Roland Kaiser
Konzert-Doku
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?
Aufstieg eines Nachwuchsstars
Young Sherlock
Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück
Ehefrau von Matthias Reim
Matthias Reim und Christin Stark
Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg
"Auf dem Nockherberg 2026"
Stephan Zinner
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"
Altersarmut in Serie
Michaela May
ZDF-Reportage über Medikamentenmissbrauch bei Jugendlichen
"Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch"
Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
Model und Hollywood-Star: Annabel Schofield im Alter von 62 Jahren gestorben
Hollywood-Legende
Annabel Schofield
Idylle mit Abgründen: ZDF zeigt neuen Landkrimi aus Tirol
"Schnee von gestern"
"Schnee von gestern"
Zurück ins Dorf der Vergangenheit: Adele Neuhauser stellt sich ihren Dämonen
"Ungeschminkt"
"Ungeschminkt"
„Ein Ticket für Zwei“: Kultfilm mit den beiden Comedy-Legenden Steve Martin und John Candy
Komödie von 1987
Ein Ticket für zwei
Weißes Haus reagiert auf Gerüchte um Donald Trumps Gesundheitszustand
Stellungnahme veröffentlicht
Donald Trump
Sterbeurkunde enthüllt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane wirklich
Schwere Krankheit
Eric Dane
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview