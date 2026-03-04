Home News TV-News

„Jugend im Rausch“: ZDF zeigt erschreckende Drogenrealität unserer Jugend

"Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch"

ZDF-Reportage über Medikamentenmissbrauch bei Jugendlichen

04.03.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Die ZDF-Reportage "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" beleuchtet die Gefahren des Drogenkonsums unter Jugendlichen und die Herausforderungen für Behörden.
Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
Drogenkonsum wird in den sozialen Medien mitunter verherrlicht. Was können die Behörden unternehmen?  Fotoquelle: ZDF/Finally

Soziale Medien haben sich längst zu Marktplätzen entwickelt, auf denen Drogen scheinbar mühelos bestellt werden können. Doch damit nicht genug: Auf Plattformen wie Instagram, TikTok und anderen wird der Drogenkonsum vielfach sogar offen inszeniert und regelrecht verherrlicht. Polizei und Fachleute stehen diesem Phänomen bisweilen nahezu hilflos gegenüber, den Entwicklungen im Netz lässt sich kaum etwas entgegensetzen.

ZDF
Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch
Reportage • 04.03.2026 • 22:45 Uhr

Die Reportage "Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" aus der ZDF-Reihe "Die Spur" verdeutlicht eindringlich, dass noch immer zu wenig getan wird, um Jugendliche vor diesen Gefahren zu schützen. Der Film zeigt auf, wie schnell junge Menschen in eine Abhängigkeit geraten können. Häufig schneller, als ihnen selbst bewusst ist.

ZDF-Dokumentation zeigt Ausmaß von Jugendlichen in der Drogenabhängigkeit

In der Dokumentation warnt der Mediziner Rainer Thomasius davor, wie rasch insbesondere Jugendliche durch Schmerz- und Beruhigungsmittel wie Oxycodon oder Alprazolam abhängig werden: "Für Jugendliche und junge Erwachsene ist der Konsum dieser Medikamente sehr gefährlich." Bereits eine Überdosis dieser Drogen könne schwerwiegende Folgen haben, etwa einen Herz-Kreislauf-Stillstand oder ein Atemversagen. Thomasius bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung ein: Fast 20 Jahre lang war er ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik Hamburg.

Daniel Brombacher, Experte für organisierte Kriminalität in Europa, beschreibt in der Dokumentation die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. "Mein Eindruck ist, sie haben es auf dem Schirm, dass da etwas Neues entstanden ist, dass da ein Problem ist", erklärt Brombacher. Seit vielen Jahren befasst er sich intensiv mit dem internationalen Drogenhandel. Dennoch beobachtet er, dass kaum einer der beteiligten kriminellen Akteure ein ausgeprägtes Risikobewusstsein zeige: "Daran kann man sehr, sehr gut ablesen, dass unsere Behörden, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere europäische Länder, noch kein Rezept dagegen gefunden haben."

Gedreht wurde die Dokumentation von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann. "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" ist ab Mittwoch, 4. März, auch in der Mediathek des ZDF verfügbar.

Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch – Mi. 04.03. – ZDF: 22.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

