Sterbeurkunde enthüllt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane wirklich

Knapp zwei Wochen nach seinem Tod wurde die Todesursache von US-Schauspieler Eric Dane enthüllt. Laut der Sterbeurkunde, die dem US-Boulevardmagazin "People" vorliegt, starb der "Grey's Anatomy"-Star an Atemversagen. Dane war an ALS erkrankt, die unheilbaren Nervenkrankheit wird als zugrunde liegende Ursache für das Atemversagen des Schauspielers angegeben.

Eric Dane hatte die Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht. "Bei mir wurde ALS diagnostiziert", hatte der Schauspieler damals zu "People" gesagt. "Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen." Noch hatte es ihm die Erkrankung erlaubt, weiterzuarbeiten. "Ich freue mich darauf, nächste Woche an das Set von 'Euphoria' zurückzukehren", erklärte er.

So verabschiedete sich „Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane von seinen Töchtern Am 19. Februar verlor Eric Dane schließlich den Kampf gegen die Amyotrophe Lateralsklerose im Alter von nur 53 Jahren. In einer Mitteilung hieß es, dass der Schauspieler seine letzten Tage "umgeben von engen Freunden, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seinen beiden wunderschönen Töchtern, Billie und Georgia" verbracht habe.

In einem Interview für die Netflix-Serie "Famous Last Words" hatte sich Dane wenige Monate vor seinem Tod mit rührenden Worten an seine Töchter gewandt. Billie und Georgia sollten "im Jetzt" leben und jeden Moment genießen, erklärte er im Rollstuhl sitzend. Sie sollten ihre Liebe für etwas entdecken, das ihre Leidenschaft weckt und ihnen Freude bereitet. Bei ihm sei das sein Beruf gewesen. Der Streaming-Dienst hatte die Doku einen Tag nach seinem Tod veröffentlicht.

Eric Dane war seit den 1990er-Jahren als Schauspieler tätig. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Rolle des Chirurgen Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy". Insgesamt sechs Jahre lang gehörte er zur Besetzung der Kultserie. Darüber hinaus wirkte der Schauspieler in Serien und Filmen wie "Charmed – Zauberhafte Hexen", "The Last Ship" und "X-Men: Der letzte Widerstand" mit. In den neuen Folgen von "Euphoria" wird er Berichten zufolge ab Montag, 13. April auf HBO Max zu sehen sein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

