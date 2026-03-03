Home News TV-News

„37°“ im ZDF: Warum die Landklinik Wriezen in der Provinz ums Überleben kämpft

"37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz"

Zwischen Notfall und Personalmangel: Landärzte am Limit im ZDF

03.03.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ZDF-Doku "Die Landklinik" begleitet Ärzte und Pflegekräfte in Wriezen, die trotz der Krankenhausreform mit Kompetenz und Fürsorge um ihre Existenz ringen.
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Gemeinsam durch die Krise: Das Team der Landklinik Wriezen kämpft um das Leben seiner Patienten - und zugleich um das Überleben der Klinik. Von links: Anoop Puritipati (35, Assistenzarzt), Kai Wilke (42, Orthopäde und Unfallchirurg), Janina Buhe (24, Krankenpflegerin), Georg Bauer (58, Chefarzt) und Julia Kraushaar (35, Assistenzärztin).  Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Katja Thielemann leitet seit sechs Jahren den Klinikverbund Märkisch-Oderland. Mit aller Kraft kämpft sie darum, die Krankenhausreform umzusetzen und die Klinik zukunftssicher zu machen.  Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Oberarzt Kai Wilke (42) arbeitet als Orthopäde und Unfallchirurg im Krankenhaus. Er fährt mehrmals im Monat Notarzteinsätze - neben den 24-Stunden-Diensten auf der Station, im OP und in der Notaufnahme.  Fotoquelle: ZDF / Nadja Kölling
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Gemeinsam durch die Krise: Das Team der Landklinik Wriezen kämpft um das Leben jeder Patientin und jedes Patienten. Von links: Anoop Puritipati (35, Assistenzarzt), Janina Buhe (24, Krankenpflegerin), Georg Bauer (58, Chefarzt) und Julia Kraushaar (35, Assistenzärztin).  Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Chefarzt Georg Bauer (58) leitet die Chirurgie am Wriezener Krankenhaus. Seine Herausforderung: unter immer schwieriger werdenden Bedingungen weiterhin gute Medizin zu gewährleisten, Nachwuchskräfte zu gewinnen und erfahrenes Personal in Wriezen zu halten.  Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Anoop Puritipati (35) stammt aus der indischen Zehnmillionen-Metropole Hyderabad und lebt und arbeitet seit fünf Jahren in Wriezen. Er macht hier seine Facharztausbildung zum Gastroenterologen und will 2026 seine Prüfung ablegen.  Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Meghana Kurapati (30) stammt aus Indien und macht ihre Facharztausbildung in der Inneren Medizin am Krankenhaus Wriezen - genau wie ihr Ehemann Anoop Puritipati, der auch hier arbeitet. Werden die beiden hier in der Region sesshaft werden?  Fotoquelle: ZDF / Andreas Pein

Jenseits des in Arztserien gängigen Klischees vom begehrten Frauenschwarm und Halbgöttern in Weiß, die als Chirurgengenies reüssieren, aber auch fern von privaten oder beruflichen Seienintrigen, wie sie fiktional üblich sind, begleitet die zweigeteilte "37°"-Doku (zweiter Teil am Dienstag, 13. März) den Alltag in einer Landklinik am Rande der Republik, an der polnischen Grenze. Die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger kämpfen im Krankenhaus von Wriezen (Märkisches Oberland) nicht nur um die Gesundheit ihrer Patienten, sondern zugleich auch um ihr eigenes berufliches Überleben. Nadja Kölling (Regie) hat sie ein Jahr lang begleitet.

ZDF
37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz
Reportage • 03.03.2026 • 22:15 Uhr

„Retter in der Provinz“ zeigt Realität der Landmedizin

Von einer Krankenhausreform bedroht, die spezialisierte Zentren und deren Knowhow als Kern-Standorte bevorzugen will, rackern sie in Wriezen rund um die Uhr, behandeln und retten dabei Menschen. Nicht selten müssen Hilfesuchende in dieser Gegend mehr als 30 Minuten fahren bis hin zum verkehrtechnisch schlecht angebundenen Krankenhaus. Umgekehrt ergeht es den Notärzten ebenso. Ärzte, wie der Rettungsarzt Kai Wilke, können ihre Patienten nur noch notdürftig behandeln, Wilke lässt sie daher in größere Häuser verlegen. Wegen der Personalnot fährt der Unfallchirurg dennoch mehrmals im Monat Rettungseinsätze – neben dem Dienst auf der Krankenstation oder im OP.

"Kompetenz und Fürsorge" hat sich die märkische Klinik von Wriezen aufs Panier geschrieben. Kompetent, menschlich, fürsorglich und offen will man sein. Das alles bei wachsendem Kostendruck und neuerlich höherer Effizienz, wie es die Anästhesie-Schwester Birgit Matthes erlebt. Als Dienstälteste hat sie ihre Ausbildung noch zu DDR-Zeiten erhalten. Andere, wie das indische Ehepaar Anoop Puritipati und Meghana Kurapati und die in Ausbildung befindliche Spezialistin für innere Organe Julia Kraushaar haben das Krankenhaus in der Provinz explizit gewählt, um den Menschen dort zu helfen.

Derzeit beliebt:
>>Neue „Terra X“-Doku: Harald Lesch zeigt die brutalsten Klimafolgen
>>Große Sorge um Verona Pooths Sohn: 14-jähriger Rocco sitzt während Nahost-Krieg in Dubai fest
>>Barbara Schöneberger fassungslos: Harald Glööckler lebte in Berlin auf 2.000 Quadratmetern
>>Darum wird Sebastian Ströbel auf roten Teppichen oft mit "falscher" Ehefrau fotografiert

Die "Retter in der Provinz" sind jedenfalls bereit, in herausfordernden Zeiten über Grenzen zu gehen. Sie tun das im Teamgeist und mit Verantwortungsgefühl für ihre Patienten. Werden sie es schaffen, ihre Klinik zukunftssicher zu erhalten?

Schockierende Einblicke: Mobbing und Ausgrenzung hinter den Kulissen der „Wilden Kerle“
Nick Romeo Reimann, bekannt aus "Die wilden Kerle", gibt in einer ARD-Doku Einblicke in die Herausforderungen des Kinderstar-Lebens. Er berichtet von Kälte und Ablehnung am Set und wie diese Erfahrungen sein Leben prägten. Auch andere Kinderstars wie Jimi Blue Ochsenknecht und Luna Jordan teilen ihre Erlebnisse.
Ex-Kinderstar packt aus
"Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs"

Der zweite Teil läuft am 10. März, um 22.20 Uhr, im ZDF.

37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz – Di. 03.03. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit

Das könnte dich auch interessieren

Pflege oder perfider Plan? Neuer ZDF-Film mit Désirée Nosbusch in ungewohnter Rolle
"In fremden Händen"
In fremden Händen
SAT.1 startet neue Vorabendserie mit Diana Staehly am Bodensee
"Ein Hof zum Verlieben"
Ein Hof zum Verlieben
Uncovered: Die harte Realität unter Trump
"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Zurück im Einsatz: Ex-„Tatort“-Star Franziska Weisz übernimmt neue Rolle
Neuer ZDF-Krimi „Mordufer“ startet
Franziska Weisz im Interview
Rätselhafte Zeichen und ihre Geheimnisse
"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie – magische Zeichen"
Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie - magische Zeichen
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
TV-Allrounder
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.
„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest
Jubiläumsstaffel
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
Nach dem Serientod von Kult-Ermitter Jan Maybach geht "SOKO Leipzig" bedrückend weiter
Abschiedstränen
"SOKO Leipzig: Was bleibt 2"
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Kaum zu glauben: Diese Dinge sind Florian Silbereisen wirklich passiert
"Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen.
Kein Diät-Programm: Johannes B. Kerner verrät, wie er sieben Kilo verlor
Moderator verrät's
Johannes B. Kerner steht auf der Bühne und trägt einen glitzernden Anzug.
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Five Nights at Freddy's 2"
Harrison Ford kämpft bei Preisverleihung mit den Tränen: "Schwierig, aus dieser Branche auszusteigen"
Lebenswerk-Ehrung
Harrison Ford
Steigende Verkehrstote bei Radfahrern: „Tatort“ mit Ulrike Folkerts greift reales Problem auf
Tödliche Gefahr
Tatort: Sashimi Spezial
Marcel Remus kritisiert Influencer in Dubai nach Iran-Angriffen im Nahost-Krieg
Marcel Remus' Instagram-Kritik
Marcel Remus
Bombenalarm und Raketenabwehr: Reality-Star berichtet aus den Emiraten
Nahost-Krieg
Elena Miras
Schockierende Einblicke: Mobbing und Ausgrenzung hinter den Kulissen der „Wilden Kerle“
Ex-Kinderstar packt aus
"Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs"
Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen
Emotionaler Abschied
"Riverboat"
Sänger der Kastelruther Spatzen nahm nach Herz-OP 22 Kilo ab
Herz-OP und Comeback
Norbert Rier
Solitär-Ring mit fünfstelliger Expertise sorgt für Bieterduell bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 2. März 2026
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
„Zwei Frauen für alle Felle“: Bettina Zimmermann über Zerrissenheit und Tierliebe
Im Interview
Bettina Zimmermann lächelt.
Isaak Cissé: Münchens Kult-Taxifahrer bekommt BR-„Lebenslinien“-Porträt
"Cissé, der Kult-Taxifahrer"
Lebenslinien: Cissé, der Kult-Taxifahrer
Orang-Utans in Gefahr: Neue ARD-Doku zeigt ihr Leben im Regenwald
"Erlebnis Erde: Orang-Utans"
Erlebnis Erde: Orang-Utans
Das machen die "Kommissar Rex"-Stars heute
Stars heute
Kommissar Rex
So rettete Simone Thomalla ihren "Frühling"-Gaststar Sönke Möhring
Gedächtnisverlust
Frühling: Vergiss mein nicht
Zurück im Großstadtrevier: Neue Staffel, neue Gesichter
"Großstadtrevier"
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Diana Staehly übernimmt Hauptrolle in „Ein Hof zum Verlieben“ auf SAT.1
Neue Wohlfühl-Serie
Ein Hof zum Verlieben
Vom deutschen Serienstar nach Hollywood: Artjom Gilz an der Seite von Emilia Clarke
Internationaler Durchbruch durch "Ponies"
Artjom Gilz