„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest

Im schnelllebigen TV-Geschäft gibt es viele Formate, die kommen und gehen. Doch es existieren auch einige wenige Dauerbrenner. Dazu zählt „Der Alte“. Die vom ZDF ausgestrahlte Krimiserie steht vor einem besonderen Jubiläum und die Hauptfigur nicht nur vor beruflichen, sondern auch vor privaten Herausforderungen.

Was für ein Jubiläum feiert „Der Alte“? „Der Alte“ zählt zu den langlebigsten TV-Formaten, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Die erste Folge, „Die Dienstreise“, flimmerte am 11. April 1977 über die Bildschirme. Der aus heutiger Sicht eher gemächliche Ton und die ruhige Inszenierung kamen bei Publikum und Kritik gut an.

Vielleicht lag das nicht nur am Zeitgeist, sondern auch daran, dass die deutsche Realität gerade – etwa mit der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback durch die RAF vier Tage zuvor – mehr als genug Aufregung bot. In den nächsten Jahrzehnten wechselten zwar die Hauptdarsteller – von Siegfried Lowitz bis zu Thomas Heinze. Aber „Der Alte“ blieb. In diesem Jahr feiert die Serie ein Jubiläum, das nur ganz wenige Produktionen erreichen: die 50. Staffel.

So geht es für den „Alten“ weiter Im Mittelpunkt der 50. Staffel des Krimiklassikers steht die weiterhin von Thomas Heinze gespielte Titelfigur. Dabei hat es Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann gleich in der ersten – mit „Wunschkind“ betitelten – Folge mit einem kniffligen Mordfall zu tun. Bei der Toten handelt es sich um die 18-jährige Luna, die lange als vermisst galt und gerade erst zu ihrem Vater zurückgekehrt war. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun oder vielleicht die Frau, deren Portemonnaie Luna bei sich hatte?

In der nächsten Episode („Die Wahrheit im Dunkeln“) geht es um den Mord an dem Moderator eines True-Crime-Podcasts. Verdächtig ist nicht nur ein Mann, der sich durch die Berichterstattung verleumdet fühlt. Auch die Co-Moderatoren des Podcasts geraten unter Verdacht. Das Privatleben hält den „Alten“ ebenfalls in Atem. Das betrifft vor allem seine Beziehung mit der – von Annika Blendl verkörperten – Richterin Eva Reinhardt und deren Status. Sowohl Caspar Bergmanns Tochter Johanna (Lena Meckel) als auch seine Enkelin Aurelia (Mara-Sophie Schmidt) haben recht genaue Vorstellungen davon, was der Ermittler tun sollte.

„Der Alte“: Bewährter Cast mit einer Änderung „Der Alte“ ist aber keine One-Man-Show (mehr). Beliebte Charaktere wie Kommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) oder IT-Fachfrau Julia Lulu Zhao (Yun Huang) sind ebenfalls weiter mit von der Partie. Doch was ist mit Pathologin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk)? Für diese springt – in einer neuen Rolle – Prof. Emerald Spindler (Helmfried von Lüttichau) ein. Dessen Arbeitsweise und Art stellen für Caspar Bergmann weitere Herausforderungen dar. Doch ist das ein dauerhafter Abschied von der Gerichtsmedizinerin Dr. Geiger? Nein. Denn ihre Figur wird nach einer Fortbildung im Ausland zur Serie zurückkehren.

Wie viele neue Folgen von „Der Alte“ bietet die neue Staffel und wann laufen diese? Die 50. Staffel von „Der Alte“ besteht aus acht Folgen. Jede davon hat eine Laufzeit von rund 60 Minuten. Die erste Episode strahlt das ZDF am 3. April 2026, also am Karfreitag, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr aus. Die nächsten Fälle löst der „Alte“ dann freitags im Wochentakt. Ungeduldige sollten dem Streamingportal des ZDF einen Besuch abstatten. Denn hier ermittelt Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann in den neuen Episoden bereits ab dem 26. März 2026 um 10 Uhr.

