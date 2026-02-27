Home News TV-News

„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest

Jubiläumsstaffel

„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest

27.02.2026, 12.07 Uhr
von Ingo Gatzer
Seit fast fünf Jahrzehnten gehört „Der Alte“ zu den festen Größen im TV. Nun startet die 50. Staffel — mit neuen Mordfällen, privaten Konflikten und einer wichtigen Veränderung im Team.
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
"Der Alte" feiert Jubiläum  Fotoquelle: ZDF/Erika Hauri

Im schnelllebigen TV-Geschäft gibt es viele Formate, die kommen und gehen. Doch es existieren auch einige wenige Dauerbrenner. Dazu zählt „Der Alte“. Die vom ZDF ausgestrahlte Krimiserie steht vor einem besonderen Jubiläum und die Hauptfigur nicht nur vor beruflichen, sondern auch vor privaten Herausforderungen.

Was für ein Jubiläum feiert „Der Alte“?

„Der Alte“ zählt zu den langlebigsten TV-Formaten, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Die erste Folge, „Die Dienstreise“, flimmerte am 11. April 1977 über die Bildschirme. Der aus heutiger Sicht eher gemächliche Ton und die ruhige Inszenierung kamen bei Publikum und Kritik gut an.

Vielleicht lag das nicht nur am Zeitgeist, sondern auch daran, dass die deutsche Realität gerade – etwa mit der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback durch die RAF vier Tage zuvor – mehr als genug Aufregung bot. In den nächsten Jahrzehnten wechselten zwar die Hauptdarsteller – von Siegfried Lowitz bis zu Thomas Heinze. Aber „Der Alte“ blieb. In diesem Jahr feiert die Serie ein Jubiläum, das nur ganz wenige Produktionen erreichen: die 50. Staffel.

Derzeit beliebt:
>>"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
>>Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
>>„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“
>>Nach dem Serientod von Kult-Ermitter Jan Maybach geht "SOKO Leipzig" bedrückend weiter

So geht es für den „Alten“ weiter

Im Mittelpunkt der 50. Staffel des Krimiklassikers steht die weiterhin von Thomas Heinze gespielte Titelfigur. Dabei hat es Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann gleich in der ersten – mit „Wunschkind“ betitelten – Folge mit einem kniffligen Mordfall zu tun. Bei der Toten handelt es sich um die 18-jährige Luna, die lange als vermisst galt und gerade erst zu ihrem Vater zurückgekehrt war. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun oder vielleicht die Frau, deren Portemonnaie Luna bei sich hatte?

In der nächsten Episode („Die Wahrheit im Dunkeln“) geht es um den Mord an dem Moderator eines True-Crime-Podcasts. Verdächtig ist nicht nur ein Mann, der sich durch die Berichterstattung verleumdet fühlt. Auch die Co-Moderatoren des Podcasts geraten unter Verdacht. Das Privatleben hält den „Alten“ ebenfalls in Atem. Das betrifft vor allem seine Beziehung mit der – von Annika Blendl verkörperten – Richterin Eva Reinhardt und deren Status. Sowohl Caspar Bergmanns Tochter Johanna (Lena Meckel) als auch seine Enkelin Aurelia (Mara-Sophie Schmidt) haben recht genaue Vorstellungen davon, was der Ermittler tun sollte.

„Der Alte“: Bewährter Cast mit einer Änderung

„Der Alte“ ist aber keine One-Man-Show (mehr). Beliebte Charaktere wie Kommissarin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) oder IT-Fachfrau Julia Lulu Zhao (Yun Huang) sind ebenfalls weiter mit von der Partie. Doch was ist mit Pathologin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk)? Für diese springt – in einer neuen Rolle – Prof. Emerald Spindler (Helmfried von Lüttichau) ein. Dessen Arbeitsweise und Art stellen für Caspar Bergmann weitere Herausforderungen dar. Doch ist das ein dauerhafter Abschied von der Gerichtsmedizinerin Dr. Geiger? Nein. Denn ihre Figur wird nach einer Fortbildung im Ausland zur Serie zurückkehren.

"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
Am Karfreitag startet die neue Staffel der Krimiserie "Der Alte". Dich was wurde aus seinen Vorgängern und den Schauspielern, die sie verkörperten?
Alte Stars
Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp posiert als Kriminalhauptkommissar Richard Voss.

Wie viele neue Folgen von „Der Alte“ bietet die neue Staffel und wann laufen diese? Die 50. Staffel von „Der Alte“ besteht aus acht Folgen. Jede davon hat eine Laufzeit von rund 60 Minuten. Die erste Episode strahlt das ZDF am 3. April 2026, also am Karfreitag, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr aus. Die nächsten Fälle löst der „Alte“ dann freitags im Wochentakt. Ungeduldige sollten dem Streamingportal des ZDF einen Besuch abstatten. Denn hier ermittelt Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann in den neuen Episoden bereits ab dem 26. März 2026 um 10 Uhr.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Alte

Das könnte dich auch interessieren

145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview
Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
Dramedy-Serie
How to Kill Your Sister
"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"
Drama in Ellmau
Der Bergdoktor: Verbotene Früchte
"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Ungelöster Fall – Wer tötete Seckin Caglar?
Cold Case
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Nach 35 Jahren: Neuer Durchbruch im Mordfall Seckin Caglar durch "Aktenzeichen XY"?
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"
Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
Ein Leben im Rampenlicht
Désirée Nosbusch
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
Jagd auf einen Menschen: RTL zeigt besonders brutalen Nordsee-Fall
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
"Dünentod - Nordsee-Krimi: Blutiges Moor"
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026
Schönheitswettbewerb im Wandel
Abina Ntim
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
Medienkritik
Pink
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen mit der Familie
Geheime Seiten
Oliver Geissen und Christina Plate
Seit 35 Jahren ein Paar: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Das Geheimnis ihrer Beziehung
Barbara Wussow und Albert Fortell.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
Influencer, Schauspielerinnen, Popstars: "Let's Dance" startet mit großer Kennenlernshow
"Let’s Dance"
"Let's Dance"
Ein Horrorfilm-Hit geht in die nächste Runde: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Five Nights at Freddy's 2"
Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram
"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge
Inka Bause
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim